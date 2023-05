Porsche 718 Spyder RS (2023). 500 ch pour la GT4 RS découvrable ! Porsche présente la 718 Spyder RS. Cette découvrable est mue par un flat-six atmosphérique de 500 ch, repris du Cayman GT4 RS. Elle se paie le luxe d’être plus légère que le coupé. Il pourrait s'agir d'un cadeau d'adieu aux puristes avant le passage du Boxster à l'électrique. Son prix : 159 052 €.

Par MaxK

Voir les photos Le Boxster trouve son interprétation la plus radicale à travers la Porsche 718 Spyder RS. Porsche

D’ici trois ans, les Porsche 718 Boxster et 718 Cayman seront converties à l'électricité, via l’arrivée d’une nouvelle génération dénuée de moteur thermique. Mais avant d’être passées sous silence, les plus petites sportives de la gamme Porsche vont se faire entendre. Après le Cayman, c’est au tour du Boxster, dans sa déclinaison déjà radicale Spyder, de se décliner en une version ultime RS. C’est une première pour la découvrable, 30 ans après la présentation du concept Boxster originel, et vingt-sept ans après le lancement de sa première génération. Les plus pointilleux se souviendront de la série limitée Boxster RS 60 Spyder de 2008, qui rendait hommage au modèle éponyme de 1960, mais conviendront sans doute qu’elle n’avait de Rennsport que les initiales. La dernière-née des ingénieurs de Zuffenhausen est un tout autre animal. Bien qu’elle n’en porte pas le badge, elle rejoint la gamme GT du constructeur, celle des pistardes à peine civilisées.

Media Image Image Le flat-six chante jusqu'à 9 000 tr/mn. Porsche

Le son au plus près des oreilles

La Porsche 718 Spyder RS, « c’est une 718 Cayman GT4 RS sans toit, mais c’est aussi bien plus que cela », annonce Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT chez Porsche. La fiche technique est donc vite vue, et toujours aussi affriolante. En position centrale-arrière se trouve le même flat-six 4.0 atmosphérique qu’à bord du coupé (version à peine dégonflée du bloc de la 911 GT3), délivrant 500 ch et 450 Nm aux roues arrière, soit 80 ch et 30 Nm de plus que la 718 Spyder « tout court » récemment retirée du catalogue. Modèle RS oblige, la boîte manuelle de cette dernière est ici remplacée par une transmission à double embrayage PDK à sept vitesses, aux rapports courts. L’aiguille du compte-tours n’est stoppée qu’à 9 000 tr/mn.

Media Image Image Les jantes de 20 pouces sont inspirées par la compétition. Porsche

L’admission du moteur passe par de nouvelles prises d’air protubérantes positionnées juste à côté des appuie-têtes, de quoi profiter au plus près de la symphonie mécanique. « Nous les appelons nos boîtes à musique », dixit Preuninger. L’orchestre propulse son public de 0 à 100 km/h en 3,4 s, puis à 200 km/h en 10,9 s, vers une vitesse maximale de 308 km/h. Les liaisons au sol sont semblables à celle de la GT4 RS mais la suspension active est légèrement plus souple, pensée davantage pour les routes sinueuses que pour les circuits selon le constructeur.

Le capot et les ailes avant sont faits de fibre de carbone. Porsche Le becquet en queue de canard est relativement imposant. Porsche Le pack optionnel Weissach permet d'alléger encore la voiture. Porsche Les sièges baquets sont de série. Porsche

Un traitement aérodynamique spécifique

La 718 Spyder RS reprend aussi de la 718 Cayman GT4 RS de nombreux éléments visibles. C’est le cas de son capot avant ajouré en CFRP (polymère/carbone), et de son bouclier avant comportant trois larges prises d’air. Le spoiler avant du Spyder est plus court que celui du Cayman, car l’aileron arrière de ce dernier cède sa place à un becquet plus petit en « queue de canard ». L’appui est donc moindre mais l’équilibre aérodynamique est préservé. « C’est presque une queue de cygne », s’amuse cet ingénieur de formation pour souligner que l’appendice demeure imposant, plus que sur la Spyder « standard ». Le carénage du fond des deux modèles diffère également. Et le responsable de se féliciter que sa dernière-née ne souffre d’aucune portance aérodynamique, ce qui est rare sur un modèle à ciel ouvert.

Media Image Image La capote s'ôte et s'enroule manuellement. Porsche

Une 718 Spyder encore allégée

Autre performance peu commune sur une découvrable : celle-ci est plus légère que le coupé GT4 RS. Outre le capot avant, de nombreux éléments sont faits de carbone (ailes avant, sièges…). Le toit enroulable, qui se range dans un compartiment dédié entre l’habitacle et le moteur et s’installe ou s’ôte manuellement, ne pèse que 8 kg. Les montants du pare-brise sont plus fins que sur le coupé. Les jantes de 20 pouces de la Spyder RS sont en aluminium forgé et sont inspirées par celles de la...RS Spyder de course des années 2000.

Media Image Image La face avant est quasi-identique à celle du Cayman GT4 RS. Porsche Media Image Image La suspension est plus typée "route" que celle du Cayman GT4 RS. Porsche

Il est possible de se passer d’autoradio pour gagner encore 6 kg. Un pack d’allègement Weissach comprenant jantes en magnésium et silencieux d’échappement en titane est proposé en option. Dans sa configuration la plus dépouillée, l’auto pèse 1 485 kg à vide en ordre de marche (CE), soit 5 kg de moins que le coupé malgré les renforts nécessaires à sa rigidité. C’est aussi 40 kg de moins qu’une 718 Spyder avec boîte PDK optionnelle Pas un poids plume donc, mais un gain notable. A titre de comparaison, la nouvelle BMW M2 (certes bien plus habitable) pèse 290 kg de plus.

Media Image Image Les éléments contrastants peuvent être rouges ou gris. Porsche

Aussi exclusive que sportive

La Porsche 718 Spyder RS est équipée de série de sièges baquets dont la sellerie mêle cuir noir et microfibre rouge ou grise au choix. En fonction de la configuration choisie, les appuie-têtes sont badgés « Spyder RS » ou « Weissach RS ». En même temps que les options de la voiture, les clients peuvent commander une montre assortie réservée aux acheteurs de ce modèle, comme le veut désormais la tradition pour les Porsche les plus haut de gamme. Le représentante la plus vocale de la lignée du Boxster est disponible à la commande en France pour 159 052 €.

Media Image Image La 718 Spyder RS est affichée 159 052 €. Porsche

Tags