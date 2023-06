Porsche 911 GTS (2023). Une série limitée « Le Mans » réservée à la France La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition célèbre les 100 ans des 24 Heures du Mans, course légendaire dans laquelle des Porsche sont engagées avec succès depuis 1951. Ce coupé limité à 72 exemplaires est commercialisé exclusivement en France.

Par MaxK

La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition commémore l'histoire de Porsche aux 24 Heures du Mans. Porsche

L’année 2023 est celle du centenaire des 24 Heures du Mans et celle qui a vu Porsche y revenir dans la catégorie la plus performante après cinq ans d’absence. Ce retour ne fut pas à la hauteur des attentes, la meilleure des 963 engagées ne s’étant classée que seizième à l’arrivée. Mais cela ne saurait faire oublier que le constructeur allemand détient toujours le record du nombre de victoires au classement général dans l’épreuve (19) ainsi que le record d’engagements consécutifs (d’usine ou privés), puisque ceux-ci se chiffrent à 72. Porsche célèbre cette histoire avec la 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition, une série limitée réservée au marché français.

Cette série spéciale est réservée au marché français. Porsche

72 ans d’histoire de Porsche au Mans

Pour concevoir cette version de la 911, Porsche s’est principalement inspiré de la 356/2-063 « Gmund » SL, avec laquelle l’écurie prit part pour la première fois aux 24 Heures du Mans. C'était en 1951, soit trois ans seulement après la fondation de la marque. Cette 356 « Sport Light » s’imposa dans la classe S 1.1 aux mains des pilotes manceaux Auguste Veuillet et Edmond Mouche. Animé par un quatre-cylindres à plat de 1 086 cm³ développant 46 ch, ce coupé de 640 kg à roues carénées était capable d’atteindre 160 km/h, et il parcourut 2 840,65 km à une vitesse moyenne de 118,36 km/h pour remporter sa victoire de catégorie.

La couleur et le numéro font écho à ceux de la Porsche 356 SL des 24 Heures du Mans 1951. Porsche

Le moteur de la GTS développe 480 ch. Porsche

La 356 SL arborait une teinte gris métal et portait le numéro 46. Elle se trouve aujourd’hui dans une collection privée aux États-Unis et a récemment été restaurée par le spécialiste américain Rod Emory. Les designers de Porsche ont fait appel à ce dernier, ainsi qu’au propriétaire de la voiture, pour élaborer la teinte grise Le Mans Silver de leur nouvelle série limitée, version modernisée de la couleur de son inspiratrice. La nouvelle venue reprend aussi de cette dernière le numéro 46 dans un cercle sur ses flancs. Un écusson commémoratif a été fixé à la grille du capot moteur.

La prise d'air arrière est ornée d'un badge. Porsche

Des évocations de la 911 GT1

La Porsche 911 GT1 de 1998, victorieuse au Mans grâce aux pilotes Laurent Aïello, Stéphane Ortelli et Allan McNish, a également inspiré Porsche pour concevoir la 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition. Son influence se retrouve sur les jantes dorées, le motif en persiennes des vitres de custode et la couleur rouge des ceintures de sécurité.

Les jantes dorées font référence à celles de la Porsche 911 GT1 de 1998. Porsche

Cette édition est limitée à 72 exemplaires. Porsche

Le soin du détail

L’habitacle de cette 911 GTS très spéciale est habillé d’une sellerie en cuir bleu Graphite contrasté par des surpiqûres gris Craie ; une couleur que l’on retrouve sur le marqueur de point milieu du volant GT-Sport. Les appuie-tête des sièges baquets en carbone portent le logo des 24 Heures du Mans. Sur l’accoudoir central figure le tracé du circuit sarthois, ainsi que l’inscription « Le Mans 1923-2023 ». Les projecteurs teintés avec éclairage directionnel et les jupes latérales Sport Design noir satiné font partie des équipements de série.

La sellerie mêle bleu foncé et gris clair. Porsche Appuie-tête brodés et custodes en persiennes caractérisent ce modèle. Porsche Le tracé du Mans figure sur l'accoudoir. Porsche Des seuils de porte exclusifs font partie de la finition. Porsche

La voiture est accompagnée d’un étui de clé exclusif, d’une housse d’intérieur et d’un livre personnalisé pour chaque propriétaire montrant la production de l'auto en photos. Mécaniquement, on retrouve les caractéristiques de la Carrera GTS, à savoir un flat-six 3.0 biturbo envoyant 480 ch aux roues arrière via une boîte manuelle à sept rapports ou une automatique PDK à huit vitesses, au choix. Cette édition est limitée à 72 exemplaires, comme autant de participations de Porsche aux 24 Heures du Mans. Il s’avère que c’est également le numéro du département de la Sarthe, qui accueille chaque année la course. Présentée pour l’ouverture du Mans Classic 2023, cette 911 GTS spéciale est disponible à la commande pour 237 819 €, soit presque 80 000 € de plus qu’une GTS standard.

911 GT1, 356 SL et 911 Le Mans Centenaire Edition prennent la pose au Mans. Porsche

