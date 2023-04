Porsche Cayenne restylé (2023). Photos, infos et prix du grand SUV revisité Meilleure vente de Porsche en 2022 dans le monde, la troisième génération de Cayenne compte prolonger ce succès encore quelques années. Elle a donc droit à un important restylage, qui touche aussi bien le look et l’habitacle que les moteurs ou le châssis. Le prix en profite pour grimper encore…

Johann Leblanc Par

Voir les photos Porsche profite du Salon de Shanghai 2023 pour dévoiler le restylage de sa troisième génération de Cayenne. Un lifting plus important que d'ordinaire. Porsche

Comme son petit frère Macan, le Cayenne se prépare à vivre une révolution. Sa quatrième génération, attendue pour 2026, va se convertir au 100 % électrique. Mais le modèle actuel, apparu en 2018, va poursuivre sa carrière en parallèle pendant quelques temps, quitte à jouer les prolongations. Cela explique pourquoi son traditionnel restylage se montre plus important que d’ordinaire. Fin mars, on avait déjà pu découvrir sa toute nouvelle planche de bord, inspirée de celle de la berline électrique Taycan. Aujourd’hui, Porsche profite de l’ouverture du Salon de Shanghai pour révéler les derniers secrets de son grand SUV remanié. A commencer par sa carrosserie, qui s’était jusqu’ici seulement montré avec des camouflages ou de manière partielle.

De nombreuses retouches extérieures

De face, la forme inédite des phares de ce Cayenne restylé, plus horizontaux qu’auparavant, évoque encore une fois la Taycan. Déjà dotés d’un éclairage matriciel à LED en série, ces optiques peuvent s’équiper d’une technologie baptisée « HD Matrix LED » en option. Chaque projecteur comporte alors un module haute résolution et 32 000 pixels afin de piloter le faisceau lumineux ultra-précisément. Porsche annonce plus de 1 000 niveaux d’intensité différents, qui permettraient d’optimiser la sécurité et le confort visuel sans éblouir les autres automobilistes. Le capot, le bouclier et même le galbe des ailes ont également été redessinés.

La plaque d'immatriculation arrière du Cayenne a migré dans le pare-chocs, un attribut auparavant réservé à la carrosserie Coupé au hayon moins vertical. Les phares inédits de cette version restylée évoquent la Taycan et adoptent un éclairage matriciel à LED de série. Porsche Comme dans n'importe quel restylage, c'est le profil qui reçoit les évolutions les plus discrètes. Porsche Apparue avec un peu de retard, la déclinaison Coupé à pavillon fuyant est remaniée en même temps que le Cayenne classique. Porsche La poupe du Coupé évolue moins que celle du Cayenne traditionnel, mais le bandeau lumineux demeure inédit. Porsche Le faciès du Cayenne de troisième génération avant son restylage. DR La poupe du Cayenne de troisième génération avant son restylage. Porsche

La poupe poursuit cet exercice d’équilibrisme entre la volonté d’apporter de la nouveauté et celle de respecter l’histoire du constructeur. Jusqu’ici réservée à la carrosserie « Coupé » , la migration de la plaque d’immatriculation dans le pare-chocs s’applique désormais aussi au Cayenne classique. Le hayon très vertical de cette déclinaison a donc dû revoir sa découpe. Quant au bandeau qui relie les feux, il abandonne son décrochement. Il est à présent d’un seul bloc et rappelle ainsi davantage d’autres modèles de la gamme, comme la 911 type 992. Trois nouveaux coloris sont par ailleurs disponibles, ainsi qu’un large choix de jantes en 20, 21 et 22 pouces.

Un châssis encore peaufiné

Media Image Image Le Cayenne est un SUV qui n'a pas forcément peur de faire du tout-terrain, en particulier avec la suspension pneumatique optionnelle. Porsche

Nous passerons plus rapidement sur les modifications apportées à la planche de bord, car elles ont été abondamment détaillées lors d’un précédent article. Déménagement du levier de vitesse près du volant, nouveau combiné d’instrumentation 100 % numérique 12,6 pouces, possibilité d’ajouter un écran supplémentaire face au passager avant… Porsche n’a pas chômé. La marque évoque aussi un nouveau système pour assurer la qualité de l’air ou des aides à la conduite optimisées. Mais elle s’attarde davantage sur les modifications apportées au châssis. La suspension pilotée à ressorts acier PASM, de série, profite ainsi de nouveaux amortisseurs avec un réglage différencié de la compression et de la détente. Cela permettrait de gagner en confort à basse vitesse tout en limitant les mouvements de tangage et de roulis. La suspension pneumatique optionnelle ne se laisse cependant pas intimider. Elle promet également de nombreuses améliorations sur tous les plans, sur route comme en tout-terrain, grâce à ses deux chambres et deux soupapes. La différenciation entre les modes Normal, Sport et Sport Plus serait notamment plus marquée qu’auparavant.

Seulement trois moteurs au lancement

Cet ultime Cayenne thermique ne pouvait pas oublier de revoir ses mécaniques. Les trois seules variantes disponibles au lancement annoncent donc des puissances en hausse. Simplement baptisée Cayenne, la version d’entrée de gamme extrait 13 ch et 50 Nm de couple supplémentaires de son V6 3.0 turbo pour atteindre 353 ch et 500 Nm. On retrouve ce même six-cylindres dans le Cayenne E-Hybrid, la déclinaison hybride rechargeable qui devrait représenter la majorité des ventes en France. Il est ici épaulé par un moteur électrique de 130 kW (176 ch), soit 30 kW de plus que sur le précédent modèle. Au total, la puissance cumulée ne progresse cependant que de 8 ch, pour s’établir à 470 ch. Mais la capacité de la batterie augmente nettement plus, puisqu’elle passe de 17,9 à 25,9 kWh. L'autonomie sur le cycle WLTP est ainsi désormais de 90 km, contre seulement 48 km avant ce restylage. En prime, un nouveau chargeur embarqué de 11 kW, au lieu de 7,2 kW, permet de récupérer de l’électricité un peu plus vite.

Media Image Image Le Cayenne d'entrée de gamme (à droite) et la Cayenne E-Hybrid utilisent le même V6 3.0 turbo, mais pour un résultat bien différent. Porsche Media Image Image Le Cayenne S dispose de quatre sorties d'échappement rondes séparées en deux par un diffuseur. Porsche

En revanche, la puissante version thermique Turbo GT ne sera plus proposée en Europe. En attendant le possible retour des GTS, Turbo et autres Turbo S E-Hybrid, le sommet de la gamme sera provisoirement assuré par le Cayenne S. Pour mieux assumer cette lourde tâche, ce dernier troque au passage son V6 3.0 contre un V8 4.0 turbo. De cette manière, il grapille 34 ch et 50 Nm, pour revendiquer 474 ch et 600 Nm. De quoi effectuer le 0 à 100 km/h en 4,7 s, un chrono proche d’un 718 Cayman S de 350 ch, beaucoup plus léger. La vitesse de pointe s’établit, elle, à 273 km/h, ce qui demeure peu banal pour un SUV. Il faudra cependant frapper beaucoup plus fort si Porsche veut revenir se bagarrer avec les Lamborghini Urus, Aston Martin DBX et autres Ferrari Purosangue. Affaire à suivre.

Prix et équipement du Porsche Cayenne en hausse (avril 2023)

Media Image Image Les deux carrosseries du Cayenne partagent la même gamme en France et l'écart de prix est plus serré qu'auparavant. Porsche

Alors que les livraisons de ce Cayenne restylée en Europe ne sont pas prévues avant juillet, ses commandes sont déjà ouvertes. En France, son prix démarre à 91 350 € avec le V6 de 353 ch, sans compter le malus écologique ou la taxe au poids. La hausse est donc conséquente par rapport à la précédente version, qui était disponible dès 84 957 €. Mais la progression de l’équipement de série justifie en partie cette augmentation. Les phares matriciels à LED, la suspension pilotée PASM, les jantes 20 pouces, la recharge de smartphone par induction ou encore l’aide au stationnement avant/arrière avec caméra de recul sont désormais fournis sans supplément. L’inflation est plus mesurée sur la carrosserie Coupé, qui était jusqu’ici un peu mieux dotée. Le tarif de départ de cette déclinaison au pavillon plus fuyant passe de 92 037 € à 95 430 €. Le Cayenne E-Hybrid démarre pour sa part à 105 712 €, soit 5 635 € de hausse, et le Cayenne S culmine à 105 712 €, voire 108 712 € en Coupé. Cela ne devrait toutefois pas entraver le succès d’un modèle qui a trouvé plus de 95 000 acheteurs dans le monde en 2022 : avec ses 2 060 ventes sur la même période, l’Hexagone n’est clairement pas le principal marché de ce grand SUV.

Puissance

(en ch) Prix

(en euros) Cayenne Cayenne V6 353 91 350 Cayenne E-Hybrid 470 105 712 Cayenne S 474 109 933 Cayenne Coupé Cayenne V6 353 95 430 Cayenne E-Hybrid 470 108 712 Cayenne S 474 115 213

À lire aussi Porsche dévoile le futur de sa gamme à l'horizon 2030

Tags