Porsche flat-8 biturbo, R8 à cinq cylindres, Golf V10... les projets fous abandonnés par le groupe Volkswagen Au début des années 2010, Porsche a conçu une supercar dotée d’un moteur huit-cylindres à plat biturbo de 750 ch. La commercialisation de ce modèle fut finalement annulée comme d’autres projets jusque-là secrets tels qu’une 911 quadriturbo, une Audi R8 cinq-cylindres et même une Volkswagen Golf V10.

Par MaxK

« Ce moteur avait huit cylindres, pas quatre. Il avait aussi deux turbos et tournait pendant quelques temps dans un châssis de Cayman avec 750 ch, 1 000 Nm et une zone rouge à 9 000 tr/mn. C’était une voiture folle avec un son incroyable, comme on peut l’imaginer, mais ce moteur dans un châssis de Cayman avec une boîte manuelle était aussi plutôt sauvage. » C’est en ces termes que Marcos Marques, l’un des responsables du développement du carburant synthétique chez Porsche, révèle dans un entretien publié par The Intercooler qu’une supercar ainsi motorisée fut un temps en développement chez le constructeur de Zuffenhausen.

Media Image Image Le moteur flat-8 était testé dans un châssis de Porsche Cayman. Porsche

Sa déclaration s’inscrit dans une explication du remplacement du flat-six par un quatre-cylindres à plat sous le capot des actuelles 718 à leur lancement en 2016. Marques commence son récit ainsi : « Au départ, cela faisait partie d’un projet plus large, qui comprenait une autre voiture qui aurait donné bien plus de sens au projet de flat-four. (...) Pour être honnête, vous n’avez vu que la moitié de cette histoire car nous avions un autre moteur, installé dans une autre voiture, qui utilisait le même design mais plus gros, et c’était bien plus intéressant. » Le bloc en question n’était donc pas un classique V8 mais bien un inédit « boxer » avec huit cylindres à plat. Ce moteur cubait 5 litres. Le « quatre pattes » 2.5 des Cayman S et Boxster S en est donc, en quelques sortes, une moitié.

Media Image Image Marcos Marques, qui travaille aujourd'hui sur le carburant synthétique chez Porsche, révèle quelques développements avortés. Porsche

Un projet qui remonte à loin

Plus qu’une surprise, cette mention d’une Porsche flat-8 biturbo est une confirmation. Dès 2011, des bruits de couloir avaient émergé au sujet d’une supercar destinée à s’intercaler dans la gamme entre la 911 Turbo S et la 918 Spyder, qui avait été annoncée. Le flat-8 fit l’objet de rumeurs à partir de 2013. Il se disait alors que l’auto était surnommée en interne FeFi, pour « Ferrari Fighter », et qu’elle portait le code 960 ou 988. En 2020, dans le livre Porsche Unseen, le constructeur révéla que le type 960 avait été attribué à un concept de berline sportive thermique, matérialisé par la maquette Vision Turismo en 2016, dont le développement aboutit finalement à la Taycan électrique.

Media Image Image Un temps évoqué comme celui de la supercar, le type 960 correspond en fait à un concept de berline. Porsche

Le nombre 988, en revanche, n’a été ni confirmé ni démenti. Il peut évoquer la Porsche 908 de 1968 qui était justement animée... par un huit-cylindres à plat ! Officieusement toujours, il se disait que le lancement de la biplace était prévu entre 2017 et 2020. Il aurait donc pu coïncider avec le 50ème anniversaire de la 908.

Media Image Image La Porsche 908, comme les 907 et 909 était animée par un flat-8. Porsche

Un développement très avancé

L’ouvrage consacré aux prototypes secrets de Porsche dévoilait aussi la maquette Le Mans Living Legend, un modèle présenté comme « une sportive extrême pour la route basée sur la Porsche Boxster ». Son moteur est « un modèle à huit cylindres qui émet un son infernal », peut-on lire. Et Porsche de présenter ce concept comme « un précurseur de l’actuelle Porsche 718 Cayman GT4 ». Ce coupé, dont le style est inspiré de la 550 Coupé des 24 Heures du Mans 1953, apparaît donc comme la vision la plus aboutie de ce qu’aurait pu être la supercar avortée. Car oui, même si les derniers échos de la possible 988 évoquaient, en 2016, un report à 2026, ce projet a été enterré, selon Marcos Marques.

Le concept Le Mans Living Legend de 2016 est basé sur un Boxster et animé par un huit-cylindres. Porsche Le coupé mêle des éléments de design historiques et modernes de Porsche. Porsche Cette illustration laisse imaginer un moteur à plat, installé très bas. Porsche

« Les hauts responsables ont décidé que ce n’était pas la bonne voiture à ce moment-là. (…) Nous sommes profondément une entreprise d’ingénierie et nous cherchons toujours de nouvelles réponses, des solutions différentes, et parfois ces réponses ne sont pas nécessaires au moment où nous les trouvons. Mais cela fait partie du processus d’ingénierie. C’est ce qui fait de Porsche un constructeur automobile unique », explique-t-il. Il est important de rappeler que le scandale du DieselGate, qui éclata en septembre 2015, tomba comme un couperet sur les projets de niche du géant allemand. Ce dernier doit encore dépenser des milliards d’euros en amendes et autres dédommagements. L’affaire eut également pour effet de faire accélérer l’Union Européenne dans ses projets d’électrification de l’automobile. Une grande partie des ressources de Porsche fut donc réaffectée au développement de la Taycan, lancée en 2019, et de la gamme électrique qui arrive (prochains Macan, 718, Cayenne, grand SUV).

Media Image Image La 550 Coupé de 1953 a inspiré la Porsche Le Mans Living Legend. Porsche

Une Porsche 911 à 4 turbos envisagée

Certaines rumeurs relatives à la supercar évoquaient un moteur flat-8 quadriturbo. Le huit-cylindres à plat et la quadruple suralimentation étaient deux projets séparés selon Marques, même s’il n’est pas difficile d’imaginer que des associations ont pu être envisagées, voire testées. La 911 aurait pu hériter de quatre turbines façon Bugatti. « Nous avions la technologie des quatre turbos séquentiels que nous avions développée bien des années plus tôt, et Bugatti a fini par l’utiliser pour la Veyron. Nous avons failli l’utiliser pour la 991 Turbo. Car sur de nombreux aspects cela fonctionnait très bien », indique-t-il avant d’expliquer que l’idée a été abandonnée pour des raisons d’encombrement et de vulnérabilité, les turbocompresseurs se retrouvant logés à l’intérieur du bouclier arrière.

Media Image Image La 911 Turbo type 991 aurait pu avoir droit à 4 turbocompresseurs. Porsche

Une Audi R8 avec un banc de cylindres en moins

La supercar Porsche flat-8 ne fut pas le seul projet hors du commun sur lequel Marcos Marques travailla au sein du groupe Volkswagen. Chez Audi, il contribua à l’élaboration d’une R8 de seconde génération à moteur cinq-cylindres turbo, à deux roues motrices et potentiellement proposée avec une boîte manuelle ou DSG, au choix. L'idée était d'en faire une variante dépouillée de la super-sportive. Plus légère et agile que le modèle V10, elle fut finalement abandonnée pour des raisons d’image, selon lui. « C’est dommage car le moteur cinq-cylindres turbo était solide, il sonnait différemment, et je pense qu’il convenait bien à la R8 », se rappelle-t-il.

Media Image Image Audi a envisagé une version cinq-cylindres de la R8 actuelle. Audi

Après l’Espace F1, la Golf F1 ?

De plus loin, l’homme eut également affaire à une Volkswagen Golf 5 à moteur V10 et transmission intégrale, un prototype construit au début des années 2000. En ce temps-là, les F1 étaient animées par des V10 et ce type de motorisation fut proposé par Porsche, Audi et Lamborghini mais aussi BMW et Lexus (sans oublier Dodge dans un autre genre). Volkswagen alla même jusqu’à commercialiser le Touareg V10 TDI. Concernant ladite Golf, qui carburait au sans-plomb puisqu’elle reprenait le moteur des Audi R8 et Lamborghini Gallardo, Marcos Marques confie : « Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi ils ont fait cela. Peut-être pensaient-ils que Volkswagen pourrait s’engager en F1 à l’époque. Mais je l’ai vue et entendue tourner plusieurs fois, et c’était une voiture assez folle. » Le plus fou, c’est peut-être que cet imposant V10 n’était pas installé en position centrale-arrière mais sous le capot avant, comme la mécanique d’une Golf de série. Ce projet fut vite abandonné. Toutefois, en 2007, Volkswagen présenta au rassemblement GTI Treffen de Wörthersee le concept Golf GTI W12-650, mû par un douze-cylindres 6.0 biturbo de 650 ch installé, lui, à la place de la banquette arrière. Même les idées les plus insolites ne sont donc jamais totalement oubliées. Qui sait sur quels projets inattendus travaillent secrètement les constructeurs aujourd’hui ?

Media Image Image A défaut de V10, Volkswagen présenta au public une Golf W12. Volkswagen

