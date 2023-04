Porsche. La plate-forme électrique PPE en détail Dimensions, construction, batterie, moteurs... Porsche révèle les spécificités de sa nouvelle plate-forme modulaire PPE pour véhicules électriques. Co-développée avec Audi, elle sera inaugurée en 2024 par les prochaines générations de Porsche Macan et Audi A6.

Par MaxK

Voir les photos Les prochaines Porsche et Audi électriques reposeront sur la nouvelle plate-forme modulaire PPE. Porsche

Porsche prépare activement le lancement d’une nouvelle génération de modèles 100 % électriques, qui étofferont l'offre « zéro émission » de la marque, inaugurée par la Taycan. Les prochaines Porsche à batterie reposeront sur une nouvelle plate-forme co-développée avec Audi, nommée PPE (Premium Platform Electric). Du côté du constructeur de Stuttgart, celle-ci sera inaugurée en février 2024 par le prochain Macan. Alors que la présentation du véhicule approche (elle est prévue pour la fin de cette année) Porsche révèle quelques nouveaux détails sur la PPE.

Media Image Image Le Macan II sera la première Porsche à plate-forme PPE. Porsche

Un noyau et des modules

La PPE reprend le principe de modularité dont le groupe Volkswagen s’est fait une spécialité à travers les plate-formes MQB et MEB, notamment. Ce type de construction est aujourd’hui devenue la norme dans tous les grands groupes automobiles, de Toyota à Stellantis en passant par Renault. La partie centrale du plancher, le tablier et les longerons du cadre avant sont les éléments fondamentaux de la PPE. En fonction du véhicule, le dessus de tablier, le plancher et les longerons latéraux peuvent être modifiés. La partie arrière du plancher mais aussi les parois latérales du cadre avant peuvent, elles, être remplacées grâce au fameux système de modules.

Les prochaines Porsche et Audi électriques reposeront sur la nouvelle plate-forme modulaire PPE. Porsche Plate-forme PPE : liaisons au sol Porsche Plate-forme PPE : groupe motopropulseur Porsche Le moteur principal est installé à l'arrière. Porsche

Une configuration mécanique flexible

En configuration standard, le moteur électrique se trouve sur l’essieu arrière. Une installation en porte-à-faux arrière est également prévue pour certains modèles, et l’essieu avant peut aussi avoir son électromoteur. Plusieurs types de transmission à deux ou quatre roues motrices sont donc possibles. La batterie affiche une tension de 800 V propice aux recharges rapides. « En développant le design pour concilier des impératifs contradictoires d’autonomie, de performances et de durabilité, Porsche est resté fidèle à sa philosophie en se concentrant sur le temps de trajet », se vante le constructeur. A l’ère de l’électrique et de l’abaissement des limitations de vitesse, ce n’est plus la puissance du moteur qui permet d’arriver plus vite. Porsche ne néglige pas cette dernière pour autant. Il annonce 612 ch et plus de 1 000 Nm de couple pour le prochain Macan en version haut de gamme, dans un premier temps.

Media Image Image Lourde et imposante, la batterie est installée au centre, sous le plancher. Porsche

SUV, berlines, des empattements différents

La plate-forme PPE est conçue pour s’adapter à une certaine amplitude de garde au sol comme de largeur de voies, et plusieurs empattements ont été définis. La batterie de traction étant installée sous le plancher et participant à la rigidité de l’ensemble, elle est, elle-même, constituée de modules dimensionnés pour combler précisément le « trou » créé par chaque allongement du châssis. Trois longueurs d’empattement sont prévues :

2,81 m pour une berline ou un SUV urbain

2,94 m pour un SUV standard (première configuration utilisée)

2,99 m pour un grand SUV ou un fourgon moyen

Media Image Image Plusieurs configurations de la PPE ont été prédéfinies. Porsche

On note que cette liste ne fait nulle mention de voitures de sport. Il ne serait pas impossible que les futures 718 électriques, annoncées pour le milieu de cette décennie, ne reposent pas sur la PPE. Elles pourraient hériter de l’architecture J1 de la Taycan, ce qui reste à préciser. Le groupe Volkswagen planche, par ailleurs, sur une autre plate-forme électrique baptisée SSP, qui sera utilisée par un grand SUV Porsche qui ne devrait pas se montrer avant 2027. Quant à l’évolution MEB+ du géant d’outre-Rhin, sa tension de batterie, toujours fixée à 400 V, semble incompatible avec le cahier des charges de Porsche. La première Porsche à plate-forme PPE se laissera donc conduire dans moins d’un an. Audi étrennera aussi ce châssis en 2024 avec les Q6 e-tron et A6 e-tron.

Media Image Image Audi prépare le Q6 e-tron, cousin technique du prochain Porsche Macan. Audi Media Image Image La future Audi A6 e-tron électrique reposera aussi sur la plate-forme PPE. Audi

Tags