Porsche. Un camion d’assistance Mercedes recréé et mis en vente La recréation haut de gamme d’un camion Mercedes « Renntransporter » utilisé par Porsche dans les années 1970 est proposée à la vente. Elle est l’œuvre d’un carrossier spécialisé dans les camions d’écuries de course, qui y a passé onze ans.

Par MaxK

Voir les photos Un camion Porsche/Mercedes « Renntransporter » fidèlement recréé est proposé à la vente. E&R Classics

Porsche a récemment rappelé à notre bon souvenir ses Volkswagen Transporter « Renndienst » (assistance de course) des décennies 1950 à 1970, utilisés comme véhicules de support pour de nombreuses compétitions. Mais le constructeur allemand utilisa aussi des camions produits par Mercedes, l’autre constructeur stuttgartois, dans ses équipées sportives. Il s’agissait de modèles O317K modifiés, surnommés « Renntransporter » (transport de course). Seuls deux exemplaires sont encore recensés aujourd’hui. Une réplique très haut de gamme est actuellement proposée à la vente.

Media Image Image Quelques photos témoignent de l'utilisation de camions Mercedes par Porsche. Porsche Media Image Image La recréation du Renntransporter a pris onze ans. E&R Classics

Une fidélité minutieuse

La recréation du Mercedes/Porsche Renntransporter a demandé onze ans. Elle est l’œuvre d’un carrossier qui a notamment réalisé des camions pour l’écurie Ferrari et s’y est attelé de 2005 à 2016, en s’obligeant à n’utiliser que des pièces d’origine pour la restauration du véhicule et sa transformation. Il a notamment fallu retrouver des pièces telles qu’un moteur (Mercedes OM346) et une calandre d’époque en bon état.

Media Image Image Le camion a revêtu la livrée Martini historique. E&R Classics

Le transport parfait pour une course historique

Initialement fabriqué en 1971, cet O317K a donc été aménagé sur deux niveaux pour pouvoir transporter quatre voitures au gabarit de Porsche 917. Le hayon a été équipé de doubles charnières, comme sur les Renntransporter originaux. L’habitacle a été remis à neuf avec soin, et le camion a évidemment reçu la livrée Martini historique. Mis en vente par E&R Classics, il se trouve actuellement aux Pays-Bas. Son prix n’a pas été rendu public ; il s’élève vraisemblablement à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Media Image Image Le véhicule peut accueillir quatre voitures. E&R Classics Media Image Image Outre sa transformation, le camion a été restauré. E&R Classics

S’il est aujourd’hui improbable que Porsche utilise un camion Mercedes, la marque de Zuffenhausen faisant désormais partie du groupe Volkswagen, son Renndienst Volkswagen est en revanche de retour sous la forme d’ID. Buzz utilisés en Porsche Carrera Cup et Sports Cup en Allemagne.

Porsche utilisa aussi des Volkswagen Transporter… Porsche … et adopte aujourd'hui le Volkswagen ID. Buzz. Volkswagen

