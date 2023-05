Prix BMW Série 5 (2023). La gamme et les équipements détaillés La huitième génération de la BMW Série 5 (G60) vient de débarquer en versions thermique et électrique avec l'introduction de la nouvelle i5 au catalogue. La berline haut de gamme revoit ses prétentions tarifaires à la hausse en plaçant son ticket d'entrée à 76 200 €.

Avec près de 300 000 unités vendues à travers le monde en 2022, la BMW Série 5 est l'un des best-sellers du constructeur bavarois. Pour le lancement de la dernière génération de sa routière huppée, prévu en octobre 2023, BMW a resserré l'offre de motorisations thermiques en proposant deux quatre-cylindres dotés d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports : un 2.0 turbo-essence de 190 ch sur la 520i et un 2.0 diesel biturbo développant 197 ch sur la 520d. La variante diesel est la seule à pouvoir recevoir la transmission intégrale xDrive en option. Ces deux blocs bénéficient d'une hybridation légère de 48 V. En revanche, l'apport de puissance du moteur électrique varie en fonction de la motorisation choisie, puisque la 520i y gagne 18 ch et 200 Nm de couple, tandis que la 520d se contente de 11 ch et 25 Nm supplémentaires.

Restreinte au lancement, la gamme a vocation à s'élargir par la suite. Un six-cylindres en ligne fera son apparition en France au printemps 2024 sur la 550e xDrive hybride rechargeable de 489 ch, à l'autonomie électrique comprise entre 79 et 90 km en cycle WLTP. Un six-cylindres diesel et un quatre-cylindres essence de 299 ch, sans oublier le break Touring, seront également proposés à la même échéance.

Une BMW Série 5 100 % électrique

L'i5, 100 % électrique, se décline quant à elle en deux versions d'une puissance respective de 340 ch (i5 eDrive40) et 601 ch (i5 M60xDrive). La plus sage i5 eDrive40 est une stricte propulsion au couple déjà élevé de 430 Nm, tandis que la version sportive i5 M60xDrive profite de quatres roues motrices grâce à l'ajout d'un moteur électrique portant le couple à 820 Nm. Toutes les deux embarquent une batterie lithium-ion d'une capacité brute de 83,9 kWh (81,9 kWh nette) avec une autonomie annoncée de 477 à 582 km pour la version eDrive40 et de 455 à 516 km pour la déclinaison M60xDrive.

BMW joue la carte de la simplicité au lancement en ne proposant que deux finitions, dont une exécution M Sport demandant un supplément de 4 050 € sur les 520i, 520d et i5 eDrive40. L'i5 M60xDrive, badgée M, dispose quant à elle d'une configuration spécifique propre à la division sportive du constructeur.

Media Image Image L'i5, variante 100 % électrique, se décline en deux versions d'une puissance respective de 340 ch (i5 eDrive40) et 601 ch (i5 M60xDrive). BMW

Prix Série 5 et i5 (mai 2023)

Prix en euros Puissance (en ch) Série 5 M Sport Essence 520i BVA8 190* 62 800 66 850 Diesel 520d BVA8 197* 65 100 69 150 520d BVA8 xDrive 197* 67 700 71 750 Électrique i5 eDrive40 340 76 200 80 250 i5 M60 xDrive 601 107 500 -

* Sans compter le moteur électrique de 18 ch.

Media Image Image La nouvelle Série 5 hérite de deux motorisations thermiques à son lancement : la 520d et la 520i, ici en image. BMW

Principaux équipements Série 5 et i5 (mai 2023)

Série 5 Berline

ABS, y compris assistant de freinage d'urgence en virage

Avertisseur de collision avant avec intervention de freinage pour piétons/cyclistes

Avertisseur de sortie de voie avec retour actif

Informations sur la limite de vitesse (Speed Limit Info) avec indication d'interdiction de dépassement et assistant de limitation de vitesse manuel (Speed Limit Assist)

Alarme antivol

Feux arrière à LED

Assistant d'attention avec recommandation de pause

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED

BMW ID (profils conducteurs)

Feux de route anti-éblouissement

Feux stop dynamiques à technologie LED

Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues

BMW Live Cockpit Navigation Plus

Jantes 18” à rayons en Y style 932 Grey

Bouton de démarrage Start/Stop sans manipulation de la clé

Projecteurs Advanced full LED

Capteur de pluie et allumage automatique des feux

Contrôle de la stabilité de la remorque

Contrôle dynamique de stabilité DSC (Dynamic Stability Control)

Sellerie similicuir Veganza perforé

Sièges avant chauffants

Dalle de recharge par induction

Sièges avant Sport

Drive Assist

Système audio 100 W avec 6 haut-parleurs (4 haut-parleurs et 2 caissons de basse)

Limiteur et régulateur de vitesse avec fonction freinage

Mesure individuelle de pression des pneumatiques avec surveillance des crevaisons

Pack Connected Pro (dont Apple CarPlay & Android Auto)

Park Assist avec caméra de recul

Sélecteur de modes de conduite (Confort, Eco Pro et Sport)

Services ConnectedDrive (3 ans d'utilisation)

Media Image Image L'intérieur de l'i5 eDrive40. Cette dernière peut bénéficier de la finition M Sport. BMW

Équipements spécifiques i5 eDrive40

Anneau bleu autour de l'emblème BMW sur le capot, le hayon, le volant et les moyeux de roue

Éclairage d'ambiance

BMW eDrive (système de récupération de l'énergie au freinage Brake Energy Regeneration, chargeur embarqué AC 11 kW, chargeur embarqué CC haute puissance 205 kW et préconditionnement de la température de la batterie pour charge rapide)

Jantes 19” à rayons Triplex style 933 Silver

BMW IconicSounds Electric

2 câbles de recharge (1 pour la recharge publique et 1 pour la recharge à domicile)

Media Image Image L'i5 eDrive40 développe 340 ch et 430 Nm de couple. BMW Media Image Image La finition de base se montre cossue et bien équipée. BMW

Finition M Sport (en plus de la finition de base)

Sellerie M Alcantara/similicuir Veganza

Jantes 19” M à rayons doubles style 935 M bicolores Black Grey

Inserts décoratifs Dark Silver M avec aluminium Rhombicle

Suspensions DirectDrive

Volant M Sport en cuir

Shadow Line M brillant

Ciel de pavillon M anthracite

Éléments intérieurs et extérieurs M Sport

Équipements spécifiques i5 M60xDrive

Éléments intérieurs et extérieurs M Sport

Ciel de pavillon M anthracite

Chargeur rapide AC Pro 22 kW

Jantes 19” M à rayons doubles style 935 M bicolores Black Grey

Climatisation automatique à 4 zones

Suspension Adaptive Pro avec direction IntegralActive à 4 roues directrices

Logo M sur les ailes à l'avant

Système Hi-Fi Harman Kardon

Pack extérieur BMW Iconic Glow

Inserts décoratifs Dark Silver avec aluminium Rhombicle

Rétroviseurs spécifiques M

Sièges avant électriques à mémoires conducteur

Sellerie M Alcantara/similicuir Veganza perforé

Volant M Sport en cuir

Media Image Image L'i5 M60xDrive revendique quant à elle 601 ch et 820 Nm de couple. BMW Media Image Image Badgée M, l'i5 M60xDrive bénéficie d'une finition spécifique. BMW

