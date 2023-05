Prix des carburants. Casino renouvelle son offre à 1 euro le litre, toujours sous conditions Le prix du carburant revient à 1 € le litre ce week-end dans les stations-services de Casino. Mais derrière cette offre se cache des conditions qui font penser à une stratégie commerciale plutôt qu’un véritable coup de pouce.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Casino renouvelle son offre de carburant à 1€ ce week-end. Thomas Antoine/Ace Team

En renouvelant son offre « carburant à 1 euro le litre », Casino répond à l’attaque de la CLCV à propos des marges explosives réalisées par les distributeurs. Mais alors que l’association demande une réduction des prix des carburants d’au moins 10 centimes par litre avant l’été, la grande enseigne de distribution voit les choses autrement : pas de baisse des prix visibles directement mais plutôt une ristourne sous forme de bon d’achat limité dans le temps et sous conditions.

Un remboursement de 50 € valable dès 120 € d'achat en magasin

Media Image Image Cette offre est soumise à conditions et le remboursement s'effectue sous la forme de bon d'achat. Vinci Autoroutes

Pour tout passage à la pompe ce vendredi 19 et samedi 20 mai, les clients de Casino recevront un bon d’achat équivalent à la différence entre le prix payé en station et le litre de carburant à 1 €. Cela signifie que pour 50 litres de gazole à 1,70 € le litre environ, vous bénéficiez d’un bon d’achat de 35 €. Ce montant ne peut pas excéder 50 €, autrement dit, l’offre est limitée à environ 70 litres de carburant. Le bon d’achat est à retirer au plus tard dimanche 21 mai à 12h dans un des centres Casino participants (voir la liste). Il pourra être utilisé si le client effectue au moins 120 euros d'achat en une fois dans le magasin. L'offre prendra fin ce dimanche à 12h30, le temps est donc compté. A noter également que cette opération est réservée aux particuliers et limitée à un seul véhicule par foyer.

Des prix à la pompe en forte baisse

Casino n'est pas la seule enseigne de distribution à proposer des initiatives de ce genre. En mars dernier, Leclerc a vendu son carburant à prix coûtant. Le patron de l'enseigne, Michel-Edouard Leclerc, a promis d'autres opérations à venir. En attendant, bonne nouvelle pour les automobilistes : les prix à la pompe sont repartis à la baisse. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, le prix de l'essence SP95-E10 a diminué de 12 centimes par litre en moyenne entre début avril et début mai (1,82 € le litre). Sur la même période, le tarif du diesel a fondu de 14 centimes en moyenne (1,66 € le litre). Espérons que cette tendance se maintiendra à l'approche des grandes vacances d'été...

Media Image Image Casino n'est pas la seule enseigne à soutenir le pouvoir d'achat des Français. Leclerc

Tags