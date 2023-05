Prix des carburants. Les distributeurs sont-ils trop gourmands ? Les prix à la pompe ont baissé en France ces dernières semaines, mais restent plus élevés que dans la grande majorité des autres pays européens. Selon l'association CLCV, les tarifs doivent encore diminuer d’au moins 10 centimes par litre, au vu des marges trop importantes réalisées par les distributeurs.

Par Vincent Foultier

Voir les photos L'association de consommateurs CLCV accuse les distributeurs de réaliser des marges trop importantes sur les prix des carburants. Alexandre Krassovsky

Le débat autour des prix des carburants tient en haleine les automobilistes depuis le début du mouvement des gilets jaunes, en 2018. Aujourd'hui, entre les aides et remises appliquées par l’Etat et les enseignes de distribution, la crise et la guerre en Ukraine, les prix font le yoyo. Si, en France, le litre de gazole et d'essence sans-plomb sont redescendus sous la barre des 2 euros le litre, les tarifs restent bien plus élevés que dans d’autres pays européens, comme en Espagne et en Italie. Comment expliquer ce phénomène ? L’association de consommateurs CLCV semble avoir la réponse : les marges réalisées par les distributeurs sont bien trop importantes.

28 centimes de marge sur un litre de carburant

Media Image Image Entre 2018 et 2021, la marge moyenne se situait autour de 15 centimes le litre. Elle dépasse les 25 centimes depuis le début de l'année 2023. TotalEnergies Media Image Image L'association demande aux distributeurs de baisser les prix à la pompe d'au moins 10 centimes d'euros avant l'été, au risque de saisir les autorités compétentes. Vinci Autoroutes

Selon l’Association nationale de défense des consommateurs et usagers, « la marge brute dite transport de distribution se situe à un record historique dépassant les 25 centimes au litre ». Depuis début 2023, les distributeurs comme Intermarché, Leclerc ou encore Système U ont vu leurs marges brutes grimper à près de 26 centimes par litre de SP95 E5, et à presque 28 centimes pour un litre de gazole. L’association les accuse de pratiquer des marges explosives en compensation des pertes de 2022, dûes aux remises effectuées en fin d'année pour limiter l'inflation. Si un certain rattrapage des pertes engendrées est compréhensible, les proportions actuelles sont démesurées. La CLCV rappelle qu’entre 2018 et 2021, « la marge moyenne se situait en général autour de 15 centimes le litre ». L’association menace de « saisir les autorités compétentes » si les marges ne diminuent pas « d’au moins 10 centimes avant l’été ».

Le carburant plus cher en France qu’ailleurs

Media Image Image La France est l'un des pays européens où le carburant est le plus cher. Adrien Cortesi

La France fait partie des pays où le carburant est le plus cher. Si cette réduction des prix du carburant à hauteur de 10 centimes d’euros le litre s’applique, elle permettrait de retrouver des tarifs similaires à ceux des autres pays européens. En Italie et en Allemagne par exemple, un litre de gazole coûte en moyenne 1,60 €, et un litre de sans-plomb 1,70 €. En Espagne, ce montant peut descendre jusqu’à 1,40 € pour le gazole. Cette semaine, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé avoir demandé « aux distributeurs de répercuter au plus vite la baisse sur les prix à la pompe ». A moins de deux mois des premiers départs en vacances, ce serait une bonne nouvelle pour les automobilistes.

