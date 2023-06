Prix Kia EV9 (2023). Le SUV électrique 7 places dévoile sa gamme Présenté en mai dernier, le Kia EV9 passe la seconde en dévoilant ses tarifs pour le marché français. Le concurrent des Tesla Model X et Mercedes EQE SUV est disponible à la commande à partir de 78 000 €. Il sera lancé dans l'Hexagone en début d'année 2024.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Kia dévoile la gamme et les tarifs de son grand SUV électrique, EV9. Kia

Dévoilé sous la forme d'un concept en 2021, le Kia EV9 a été présenté dans sa version définitive en mai dernier. Ce grand SUV électrique à 6 ou 7 places (5,01 m de long !) arrivera dans les concessions en début d'année 2024. Mais la marque coréenne vient d'ouvrir les commandes de ce rival des BMW iX, Mercedes EQE SUV et autre Tesla Model X. L'EV9 laisse le choix entre une version de 204 ch (propulsion) et une autre de 385 ch (quatre roues motrices), sachant qu'elles sont toutes deux alimentées par une même batterie de 99,8 kWh. Kia annonce une autonomie WLTP de 541 km pour la première et de 497 km pour la seconde.

Comme l'EV6, ce grand SUV repose sur une architecture électrique en 800 V. De quoi récupérer – théoriquement – près de 240 km d'autonomie en seulement 15 minutes. À noter que la marque offre à ses futurs clients 36 mois d'abonnement à Kia Charge+ et Ionity Power.

Les prix du Kia EV9 (juin 2023)

En France, la gamme s'articule autour de deux finitions : Earth et GT-Line. La première est proposée avec le plus petit moteur (204 ch) et uniquement en version à 7 places. Son prix est établi à à 78 000 €, c'est 6 200 € de moins qu'un BMW iX par exemple. Pour avoir la motorisation de 385 ch (un moteur électrique par essieu), il faut passer à la version supérieure GT-Line. Elle laisse le choix entre un format à 6 ou à 7 places. Son tarif atteint des sommets : 86 000 €, ce qui fait de l'EV9 le modèle le plus cher jamais proposé par le constructeur en Europe.

Prix en euros Earth GT-Line Propulsion 204 ch - 99,8 kWh 78 000 - 4 roues motrices 385 ch - 99,8 kWh - 86 000

Les principaux équipements du Kia EV9 (juin 2023)

Media Image Image Le gros SUV familial à 7 places est proposé en deux versions. Kia Media Image Image Deux motorisations de 204 ch et 385 ch figurent au catalogue. Kia

Si le Kia EV9 est cher, il est très bien équipé dès la finition d'entrée de gamme. Climatisation trizone, phares à LED, affichage tête haute, sièges électriques et massants, système audio à 14 HP et jantes de 19 pouces font partie de la dotation de base en version Earth. La finition GT-Line ajoute un look plus sportif (boucliers et sièges spécifiques, jantes de 21 pouces) et un grand toit panoramique. Dans les deux cas, le chargeur embarqué est limité à 11 kW, une puissance de 22 kW n'aurait pas été de trop vu la capacité de la batterie.

Kia EV9 Earth :

Jantes de 19 pouces avec inserts aérodynamiques

Poignées de porte escamotables électriquement

Projecteurs avant à LED adaptatifs

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques, chauffants et rabattables électriquement

Barres de toit

Sellerie en cuir artificiel vegan

Volant en cuir artificiel vegan et chauffant

Aide au maintien dans la voie

Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes

Radars de stationnement avant et arrière

Caméra à 360°

Media Image Image Le mastodonte sud-coréen dispose d'une batterie unique de 99,8 kWh. Kia

Planificateur d’itinéraire

Pompe à chaleur

Système de préconditionnement de la batterie

Climatisation automatique trizone

Éclairage d’ambiance

Sièges avant réglables électriquement, chauffants et massants

Sièges du 3 e rang rabattables électriquement

rang rabattables électriquement Hayon électrique

Affichage tête haute

Cartes mains libres

Triple écran

Chargeur à induction

Système audio premium Meridian avec 14 hauts-parleurs

Recharge bidirectionnelle

Programmation de la recharge

Chargeur 11 kW

Media Image Image De série, la dotation en équipements est plutôt fournie Kia Media Image Image La version haut de gamme dispose de caméras-rétroviseurs. Kia

Kia EV9 GT-Line

En plus :

Boucliers avant et arrière GT-Line

Jantes de 21 pouces avec inserts aérodynamiques

Projecteurs avant à LED matriciels

Pédalier finition aluminium

Sellerie en cuir artificiel vegan GT-Line

Ciel de toit en suédine

Système de détection d’obstacles avant et latéral avec fonction freinage

Assistant au stationnement à distance

Toit ouvrant avant et toit arrière vitré

