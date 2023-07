Prix Opel Corsa (2023). Gamme et équipements de la version restylée Cousine de la Peugeot 208 et outsider de la Renault Clio, l’Opel Corsa restylée est disponible en France depuis le 7 juillet 2023 à partir de 19 200 €. L'inédite version 1.2 hybride 48V e-DCT6 de 100 ch débute à 23 500 €, tandis que l’électrique réclame 36 050 € minimum.

Voir les photos L'Opel Corsa restylée est disponible en France à partir de 19 200 €. SP/Opel

Nouvelle calandre, nouveaux phares, boucliers redessinés… le restylage de l’Opel Corsa ne passe pas inaperçu. Toute la gamme du constructeur (hors utilitaires) dispose désormais de la nouvelle signature visuelle « Opel Vizor » qui se démarque par une calandre pleine de couleur noir. Les nouveautés ne sont pas que esthétiques. La nouvelle Corsa dispose d’une instrumentation numérique à l’interface revue et d’un écran tactile allant jusqu’à 10 pouces.

Simplification de la gamme Corsa

Des évolutions qui entraînent une légère hausse des prix. La nouvelle gamme débute à 19 200 € avec le petit 1.2 essence de 75 ch, contre 18 800 € sur l’ancienne Corsa avec le même moteur. Mais le constructeur a revu la gamme. Fini les finitions Edition, Elegance Business et GS, le catalogue s’articule autour de deux versions : Corsa et GS. Avec une bonne nouvelle : les radars de recul, les vitres arrière électriques et les phares à LED sont désormais de série. La mauvaise ? Les jantes en alliage passent en option et l’écran tactile de 7 pouces est remplacé par un écran plus petit (5 pouces) et monochrome.

Media Image Image La nouvelle teinte grise est livrée en série. SP/Opel Media Image Image L'écran tactile peut mesurer jusqu'à 10 pouces. Sur la version de base, il n'est pas en couleur ! SP/Opel

La nouvelle Corsa GS débute à 21 100 € avec le même moteur de 75 ch. Un écart de 1 900 € justifié par la présentation plus sportive (sièges typé sport, jantes de 16 pouces, peinture bi-ton, sortie d’échappement chromée…) et un équipement plus riche. L’écran tactile de 10 pouces (en couleur cette fois !), le combiné numérique et la caméra de recul font partie de la dotation de série. Opel a également simplifié le choix des options. Ils sont désormais regroupés dans des packs : Techno, Confort et Infotainment. L’équipement diffère selon le niveau de finition, histoire de ne pas faire trop simple...

Une nouvelle Corsa essence, hybride ou électrique

Il y a aussi du nouveau sous le capot de l’Opel Corsa. Avec l’arrivée d’une version hybride légère 48V e-DCT6 développant 100 ch (une version de 136 ch sera disponible plus tard, la même que sur le Peugeot 3008 hybride 136). Elle est proposée à partir de 23 500 €, contre 20 700 € pour le 1.2 turbo de 100 ch (sans hybridation lui) qui reste proposé en boîte manuelle. Le 1.2 turbo de 130 ch à boîte automatique reste disponible mais uniquement en finition GS (à partir de 26 000 €).

Media Image Image Sous le capot, la Corsa restylée propose deux nouvelles offres : un moteur 1.2 hybride 48V de 100 ch et une version électrique de 156 ch. SP/Opel

La Corsa Electric voit double puisqu’à la version de 136 ch vient s’ajouter une nouvelle motorisation de 156 ch. Déjà proposée sur les DS3, Citroën C4, Jeep Avenger, Opel Astra Electric, Peugeot e-2008 et e-308..., elle permet à l’allemande de dépasser les 400 km d’autonomie en cycle WLTP. La version la moins puissante est réservée à la finition « Corsa », alors que la nouvelle n’est proposée qu’en finition GS. Les prix de la Corsa électrique débutent à 36 050 €. Des tarifs élevés qui se justifient aussi par un équipement enrichi. En effet, la climatisation automatique, la pompe à chaleur, le frein de parking électrique, les jantes en alliage et l’écran tactile couleur sont fournis de série dès la version de base.

Prix de l’Opel Corsa restylée (juillet 2023)

Prix en € Corsa GS Essence 1.2 75 ch BVM5 19 200 21 100 1.2 turbo 100 ch BVM6 20 700 22 400 1.2 turbo 130 ch BVA8 - 26 000 Hybride 48V 1.2 turbo hybrid 100 BVA6 23 500 25 200 Electrique Electric 136 ch 36 050 - Electric 156 ch - 37 600

Principaux équipements de l’Opel Corsa restylée (juillet 2023)

OPEL CORSA

Climatisation manuelle

Radars de recul

Phares à LED

Ecran tactile 5 pouces monochrome

Instrumentation analogique

Banquette rabattable en deux parties

Rétroviseurs électriques

Aide au maintien dans la voie

Quatre vitres électriques

En plus sur Corsa Hybrid :

Palettes au volant

Frein de parking électrique

Becquet de toit

En plus sur Corsa Electric :

Climatisation automatique

Pompe à chaleur

Démarrage sans clé

Écran tactile de 7 pouces

Fonctionnalités Android Auto et Apple CarPlay

Frein de parking électrique

Jantes en alliage de 16 pouces

Pack Sécurité

Media Image Image Le logo noir est réservé à la finition GS. SP/Opel

OPEL CORSA GS (en plus de Corsa)

Phares arrière à LED

Aide au stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Jantes en alliage de 16 pouces

Écran tactile de 10 pouces

Fonctionnalités Android Auto et Apple CarPlay

Sellerie sport

Lettrage et logo couleur noir

Toit noir

Sortie d’échappement chromée

Ciel de pavillon noir

Pédalier chromé

Alerte d’angle mort

Rétroviseurs rabattables électriquement

En plus sur Corsa Hybrid GS :

Modes de conduite

