Prix Peugeot e-308 (2023). La gamme et les équipements dévoilés La Peugeot e-308 est disponible en deux finitions, à partir de 45 720 €. Cette concurrente de la Renault Mégane E-Tech se révèle onéreuse mais bien équipée. Le 308 électrique revendique une autonomie WLTP supérieure à 400 km.

Par MaxK

Voir les photos La Peugeot e-308 électrique est disponible en France à partir de 45 720 euros. Peugeot

Après la série spéciale de lancement First Edition, limitée à 300 exemplaires, Peugeot lance l’e-308 dans des configurations standard sur le marché français. Celles-ci sont au nombre de deux, contre quatre pour les versions thermique et hybride rechargeable (hors PHEV 225). La gamme de la compacte « zéro émission » débute avec le deuxième niveau d’équipement de ces dernières, nommé Allure. La finition haut de gamme GT complète l’offre. Quelle que soit la dotation choisie, la Peugeot e-308 est animée par un moteur électrique de 156 ch entraînant les roues avant. Il est alimenté par une batterie de 54 kWh (51 kWh utiles), conférant à la voiture une autonomie WLTP de 413 km. Son chargeur embarqué de série tolère une puissance de charge de 11 kW. La charge rapide plafonne à 100 kW. La version break SW arrivera ultérieurement.

Media Image Image Après le thermique et l'hybride rechargeable la Peugeot 308 se fait maintenant électrique. Peugeot

Tarifs Peugeot e-308 (juin 2023)

Prix en euros Allure GT 156 ch 54 kWh BVA 45 720 48 220

Un placement tarifaire ambitieux

À 45 720 € minimum, la Peugeot e-308 est plus chère que ses rivales. Du côté de la Renault Mégane E-Tech, seules les trois versions les plus huppées sont plus onéreuses. Pour 44 500 €, il est déjà possible d’accéder à la version EV60 Super Charge revendiquant 220 ch et 454 km d’autonomie WLTP en finition moyenne-haute Techno, avec une puissance de charge AC toutefois inférieure fixée à 7 kW, mais 130 kW DC sur borne rapide. Idem lorsque l’on compare la lionne avec la Volkswagen ID.3 Pro Performance de 204 ch et 427 km WLTP (recharge 11 kW AC/120 kW DC), qui reste sous les 45 000 € hormis dans sa version Style Exclusive la plus équipée. La Tesla Model 3 débute actuellement à 41 990 € avec une autonomie WLTP de 491 km et une puissance lui permettant d’effectuer le 0 à 100 km/h en 6,1 s, contre 10,5 s pour l’e-308, avec une puissance de charge de 11 kW AC/170 kW DC.

Et que dire de la MG4 Comfort Autonomie Étendue (milieu de gamme) avec 204 ch, 450 km WLTP, 11 kW AC et 135 kW DC facturée 33 990 € ? Entre autres choses, qu'elle est fabriquée à l'autre bout du monde dans des conditions bien différentes. La Peugeot e-308, comme sa compatriote badgée Renault, est produite en France. Elle peut aussi faire valoir un équipement relativement complet. Le prix de sa déclinaison Allure la rend éligible au bonus écologique maximal de 5 000 € (voire 7 000 € sous conditions de revenus). La version GT, en revanche, coûte 48 220 € et dépasse donc le plafond tarifaire de 47 000 € fixé pour l’allocation du bonus.

Media Image Image La version break de la Peugeot e-308 sera lancée das les prochains mois. Peugeot

Équipements principaux de la Peugeot e-308 (juin 2023)

Peugeot e-308 Allure :

climatisation automatique bizone

tableau de bord numérique de 10”

écran central tactile de 10”

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

2 ports USB-C avant

feux et essuie-glaces automatiques

lève-vitres avant et arrière électriques

rétroviseurs rabattables électriquement

radar de recul

régulateur de vitesse adaptatif

détecteur de fatigue

accoudoir central avant avec rangement

sièges chauffants

volant chauffant

projecteurs à LED

jantes en alliage de 18”

câble de recharge Mode 3 triphasé 22 kW

système de navigation

caméra de recul

2 ports USB-C arrière

commutation automatique feux de route/feux de croisement

feux de jour à LED

aérateurs arrière

vitres arrière surteintées

trappe à skis

détails extérieurs noir brillant

Peugeot e-308 GT (en plus d’Allure) :

radar de stationnement avant

surveillance des angles morts

alerte de trafic perpendiculaire arrière

projecteurs Matrix LED

feux arrière dynamiques

bas de caisse avant et latéraux GT

écussons latéraux

pédalier en aluminium

sellerie TEP/Alcantara noire à surpiqûres vertes

volant en cuir

Tags