Prix Tesla Model 3. Quelles évolutions depuis son lancement en France ? Lancée en France fin novembre 2018 en version Performance, la Tesla Model 3 a connu de nombreuses évolutions tarifaires au grand dam des constructeurs européens (Renault, Volkswagen...). Retour sur ces variations de prix qui se sont traduites par une baisse comprise entre 13 et 23 %.

Voir les photos Le prix des Tesla joue littéralement au Yo-Yo. Focus sur les évolutions de tarif des trois versions de la Model 3 : Propulsion, Grande Autonomie et Performance. L'argus

Depuis sa création, Tesla casse les codes de l'industrie automobile en misant sur les volumes de vente plutôt que sur la marge unitaire. Une politique à contre-courant de celle menée depuis 2020 par les principaux acteurs du marché et qu'Elon Musk assume auprès de ses actionnaires, quitte à rogner sur la marge de chaque véhicule. Le patron américain doit surtout maintenir un niveau de commandes minimal pour faire tourner ses gigafactories. Est-ce la clé de la réussite à long terme ? Faute de recul suffisant à ce jour, on peut cependant concéder que les chiffres de vente de la firme américaine démontrent une réelle performance au niveau international depuis le lancement de son modèle phare, la Model 3. Cette dernière s'est imposée comme la voiture électrique la plus vendue en Europe en 2021 avant d'être détrônée l'année dernière par le Model Y, qui caracole d'ailleurs en tête des ventes mondiales toutes catégories confondues au premier trimestre 2023.

Pour parvenir à faire exploser ses chiffres de vente, Tesla pratique un Yo-Yo tarifaire à faire pâlir les traders les plus aguerris. Ces variations ont néanmoins un effet néfaste sur le marché de l'occasion, puisque certaines versions neuves (avec le bonus écologique) sont vendues à des montants proches de ceux de la seconde main.

Tesla Model 3 Propulsion : tarif en baisse de 13,6 %

La Tesla Model 3 Propulsion est la version d'entrée de gamme (auparavant appelée Standard Plus). Dotée d'un moteur électrique à l'arrière et d'une batterie d'une capacité de 60 kWh environ aujourd'hui, elle offre une autonomie de 491 km et des performances à l'avenant avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6,1 s. Mais la plus accessible des Model 3 n'a pas toujours été affichée au même tarif ni dotée de la même batterie. À son lancement en avril 2019, cette version de base était facturée 48 600 € avec sa batterie Panasonic d'une capacité de 52,4 kWh offrant une autonomie de 409 km. En 2020, après avoir enregistré une première augmentation de tarif de 2,06 % en octobre 2019 pour atteindre 49 600 €, la Model 3 Propulsion adopte une batterie chinoise CATL de technologie LFP d'une capacité de 55,1 kWh pour un rayon d'action porté à 440 km. Le tarif de ce millésime 2020 culmine à 50 990 € en novembre avant de baisser fortement à 43 800 € en janvier 2021 (– 14,10 %), lui permettant d'être éligible au bonus écologique, qui était alors de 7 000 €.

Media Image Image Le prix de la Model 3 Propulsion a chuté de 13,6 % depuis son lancement. Il s'agit d'une variation importante, mais les tarifs des versions Grande Autonomie et Performance ont encore plus baissé. Tesla

L'année 2021 sera d'ailleurs marquée par une variation symétrique, puisque le prix de cette version d'entrée augmentera à 49 200 € en juillet 2021 avant de retrouver son niveau de début d'année (43 800 €) au commencement du mois de décembre suivant, et ainsi redevenir éligible au bonus écologique (6 000 €). Des montagnes russes tarifaires ponctuées par une autonomie portée à 448 km grâce au retour des batteries Panasonic en version améliorée de 55,4 kWh, puis CATL de 55,1 kWh (LFP). Dès le 2 mars 2022, le tarif de la Model 3 Propulsion Plus repart à la hausse pour atteindre en juin suivant son plus haut niveau depuis son lancement, 53 490 €, l'excluant ainsi du bonus écologique. Côté technique, l'auto embarque une batterie CATL de technologie LFP d'une capacité de 60 kWh lui permettant d'offrir 491 km. Depuis le mois d'avril 2023, son tarif est au plus bas à 41 990 € grâce à une dernière promo record de 21,5 %.

Tesla Model 3 Grande Autonomie : un rabais de 16 %

La version Grande Autonomie a été lancée en France début décembre 2018. Dotée d'un moteur électrique sur chaque essieu, elle bénéficie d'une transmission intégrale et améliore les chronos de la Propulsion avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,4 s. Avec sa batterie Panasonic de 77,8 kWh et son autonomie de 560 km, elle débutait à 59 500 €. Après une baisse à 56 300 € en mars 2019, son prix d'attaque est revenu à 59 000 € jusqu'au début de l'année 2020. Dès janvier 2020, l'américaine a bénéficié d'un réajustement de son tarif à 57 800 € tout en recevant une nouvelle batterie de marque LG de même capacité, lui permettant cependant de parcourir 20 km de plus avec une seule charge.

Media Image Image En janvier 2023, le prix de la version Grande Zutonomie a brutalement chuté de 15,20 %. Il est aujourd'hui à son plus bas niveau (– 16 %), comme celui des autres versions d'ailleurs. Thomas Antoine/Ace Team

Après avoir pu bénéficier d'un bonus écologique de 3 000 € depuis le mois de juin 2020, la Model 3 voit la première des deux plus grosses baisses de tarif pour la version Grande Autonomie intervenir en janvier 2021. Son montant passe à 51 990 € alors qu'elle revient avec une batterie Panasonic gonflée à 80,7 kWh. Son autonomie théorique grimpe à 614 km, tandis que son temps de recharge pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide de type Superchargeur tombe à 26 minutes contre 34 minutes avec la précédente batterie LG. La berline va ensuite s'équiper d'une nouvelle génération de batterie LG d'une capacité de 78,8 kWh offrant la même autonomie. Son tarif ne va alors cesser de grimper, doucement mais sûrement, jusqu'au mois de juin 2022, où la facture atteint son apogée à 62 490 €. En janvier 2023, alors que son autonomie a baissé à 602 km avec la même batterie, Tesla brade sa Model 3 Grande Autonomie en sabrant son prix de 9 500 €, soit une baisse de plus de 15 %. Depuis avril 2023, le modèle s'affiche sous la barre symbolique des 50 000 € (49 990 €), à son plus bas niveau depuis son lancement.

Tesla Model 3 Performance : prix bradé de 23 %

Fleuron de la gamme Model 3, la version Performance est la première à faire son apparition en France. Comme la déclinaison Grande Autonomie, elle est équipée de deux moteurs électriques, mais les performances sont accrues avec des reprises dignes de supercars. Le 0 à 100 km/h est ici bâclé en 3,3 s. À son lancement, fin novembre 2018, elle demandait 70 300 € minimum et faisait appel à une batterie de 78 kWh pour une autonomie WLTP annoncée à 530 km. Dès le 1er mars 2019, son ticket d'entrée baisse à 67 200 €, puis à 63 990 € en juillet 2019. Une légère hausse de tarif en octobre 2019 va ensuite la maintenir à 64 890 € durant un an, jusqu'à fin octobre 2020 tandis qu'elle évolue sur le plan technique en adoptant la batterie Panasonic de 80,7 kWh alors en place sur la version Grande Autonomie. Cet équipement lui assure une autonomie majorée à 567 km.

Media Image Image CATL est un fabricant chinois de batteries. Il alimente Tesla, mais aussi d'autres constructeurs, qui pourtant ne baissent pas leurs tarifs. La recette de Tesla ? Le volume et non la marge. La version Performance a perdu près d'un quart de son prix initial. CATL

Entre janvier 2021 et mars 2022, la version Performance passe tout juste sous la barre des 60 000 €, se payant le luxe de pouvoir prétendre à un bonus écologique de 3 000 €, puis de 2 000 € au 1er juillet 2021. Son prix augmente ensuite en mars puis en juin 2022 pour s'établir à 66 490 €. L'année 2022 marque d'ailleurs l'arrivée de la dernière génération de batterie LG d'une capacité de 78,8 kWh, officiant elle aussi sur la déclinaison Grande Autonomie. L'autonomie de 547 km est en retrait, tout comme son tarif, qui s'établit à 53 990 € depuis le 13 avril 2023. Un prix inédit, inférieur de 23,2 % à son montant initial.

