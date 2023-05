Prothèses auditives, lunettes... quels risques en cas de non-respect des restrictions de conduite pour raisons médicales ? Le permis de conduire compte 105 restrictions médicales différentes au droit de conduire. S'affranchir de ces aménagements peut avoir de fâcheuses conséquences pour ceux qui y sont soumis. Focus sur les risques encourus.

L'arrêté du 20 avril 2012 fixant « les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire » liste pas moins de 105 restrictions de nature médicale à la conduite. Outre les très courantes lunettes, lentilles de contact et prothèses auditives, figurent des aménagements de la quasi-totalité des éléments utilisés dans le cadre de la conduite automobile. Levier de vitesses, direction, pédales, rétroviseurs, sièges, ceintures de sécurité, tous ces éléments peuvent faire l'objet d'adaptations en raison d'incapacités physiques, sans compter les limitations particulières relatives à la consommation d'alcool, la vitesse, au nombre de passagers, aux voies interdites… Ne pas respecter ces restrictions décidées par un médecin avant même l'examen du permis de conduire est sévèrement réprimé par le Code de la route.

Amende et retrait de 3 points…

L'article R. 221-1 du Code de la route énumère les sanctions prévues en cas de non-respect des restrictions d'usage mentionnées sur le permis de conduire lui-même. Et ce texte ne fait aucune différence entre celui qui aurait simplement oublié ses lunettes de vue et celui qui déciderait de conduire un véhicule inadapté à ses capacités ou son handicap physique.

Il s'agit dans tous les cas d'une contravention de 4e classe qui entraîne en ipso facto un retrait de 3 points du permis de conduire. À la clé, une amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement). Cette amende peut être majorée à 375 €, voire à 750 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le tribunal de police. D'autres sanctions sont également susceptibles de s'appliquer selon les cas.

… et d'éventuelles peines complémentaires

Cette contravention ne se limite pas à un retrait de points et au paiement d'une amende. Le contrevenant risque aussi l'immobilisation de sa voiture sur-le-champ. Et ce n'est pas tout car d'autres peines complémentaires peuvent être infligées par le tribunal de police, s'il est saisi d'une contestation de l'infraction ou si celle-ci a été commise en récidive. C'est le cas de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, qui peut être prononcée pour une durée de trois ans au plus.

La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans est elle aussi encourue. Cette dernière peut toutefois être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si une demande de permis blanc est présentée et acceptée par le tribunal. Cette contravention peut enfin donner lieu à l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours et d'un coût d'environ 250 €, en moyenne.

