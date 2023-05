Quand BMW, Renault, Tesla, Mercedes… transforment leurs voitures en console de jeu vidéo Pour jouer aux jeux vidéo en voiture, une console portable n’est plus nécessaire. De plus en plus, les systèmes multimédia de nos véhicules offrent aussi cette possibilité. Précurseur de cette tendance, Tesla a été rejoint par BMW, Mercedes ou encore Renault. Une liste appelée à grandir vite.

Grâce à l'application AirConsole, BMW rejoint la liste grandissante des marques automobiles qui proposent des jeux vidéo à bord de leurs voitures.

Même sur une borne rapide, la recharge d’une voiture électrique peut facilement durer une demi-heure. Un temps qui peut sembler long si cette opération a lieu en dehors d’une pause repas ou café, dans un lieu sans grand intérêt. Mais les constructeurs ne manquent pas d’idées pour occuper les automobilistes pendant ces arrêts imposés. Grâce à des systèmes multimédias toujours plus sophistiqués et à des écrans toujours plus grands, ils commencent même à transformer leurs modèles… en consoles de jeu. Tesla peut être considéré comme le pionnier de cette tendance avec son service Tesla Arcade. Depuis leur dernier restylage, les onéreuses Model S et Model X peuvent même intégrer Steam, la plus grosse plate-forme de jeux vidéo en ligne sur PC. Il est ainsi possible d’accéder à des milliers de titres à leur bord, y compris de vrais blockbusters aux graphismes dernier cri.

Media Image Image Sur les Model S et Model X, les passagers arrière peuvent profiter d'un écran 9,4 pouces pour jouer aussi, sans avoir besoin d'une console portable, d'un smartphone ou d'une tablette. DR

BMW lance sa nouvelle AirConsole

Pour l’heure, à notre connaissance, aucune autre marque ne va aussi loin. La concurrence commence toutefois à répliquer, à commencer par BMW qui vient de lancer une nouvelle application baptisée AirConsole. Ce nouveau service est inauguré par la dernière Série 5 et sa jumelle électrique i5, qui s’est offert un exemplaire unique au look inspiré par le monde du jeu vidéo pour l’occasion. La fonction doit ensuite être proposée sur de nombreux autres modèles équipés du récent système d’exploitation maison BMW OS 8.5.

Media Image Image Le nouveau service BMW permet d'utiliser deux smartphones en guise de manettes, par exemple pour des affrontements sur le jeu de football Golazo. DR Media Image Image Pour célébrer l'arrivée de cette fonctionnalité, BMW a créé une i5 unique au look inspiré par les anciens jeux vidéo sur console 8 bits. DR

Elle débarquera même sur certains véhicules qui ont déjà été livrés grâce à une mise à jour logicielle à distance. Dès le début, l’application AirConsole intègrera une quinzaine de titres, dont Go Kart Go, une sorte de clone de Mario Kart, Golazo, un jeu de football, ou encore Overcooked, une simulation de cuisine déjantée qui a connu un joli succès. Ce portefeuille devrait s’élargir continuellement. Contrairement à Tesla, la marque bavaroise ne prévoit pas l'utilisation d’une véritable manette pour l’instant. Mais il sera possible de se servir de son smartphone comme contrôleur.

Des écrans tactiles peu pratiques pour jouer

Le grand rival Mercedes ne veut pas être en reste. Ici encore, c’est la routière du constructeur, la Classe E, qui se charge de défricher le terrain, aidée par sa connexion 5G. Mais l’expérience s’annonce malgré tout plus limitée que chez BMW. Pour l’heure, seul le nom d’Angry Birds a été évoqué. Ce standard des jeux smartphone n’est plus vraiment aussi populaire aujourd'hui qu’à sa naissance, en 2009. Il a cependant le mérite d’être assez facile à contrôler au moyen d’un écran tactile, ce qui est loin d’être systématique. Nous en avons d’ailleurs fait l’expérience à bord d’un Renault Austral, qui propose aussi quelques titres grâce à son système multimédia signé Google.

Media Image Image Mercedes propose le célèbre titre Angry Birds sur sa dernière Classe E. L'option Hyperscreen permet même au conducteur et au passager d'y jouer en même temps. DR Media Image Image Les modèles Renault dotés d'un système multimédia peuvent recevoir quelques jeux, comme ce Beach Buggy Racing 2. Mais l'écran tactile n'est pas très adapté à cet usage. Leblanc Johann

Nous avons ainsi pu tester rapidement Beach Buggy Racing 2, cette enième imitation de Mario Kart, déjà vue chez Tesla. Hélas, contrairement à ce que propose la firme américaine (voir la vidéo ci-dessous), il n’est pas possible d’utiliser le volant du SUV au Losange pour contrôler son véhicule virtuel. Ici, seule la grande dalle tactile peut être employée. La position n’est donc pas forcément très confortable, il est très compliqué d’être précis, et l’expérience risque de ne pas se révéler amusante très longtemps. Sans parler des traces de doigts qui sont rapidement venues s’accumuler sur l’écran de notre Austral cobaye…

Le père de la PlayStation s’est associé avec Honda

La tendance n’en est cependant qu’à ses balbutiements. Les systèmes multimédia embarquent des composants de plus en plus puissants, et la démocratisation annoncée des connexions 5G va accélérer la vitesse de téléchargement. Rien ne s’oppose donc à voir les jeux vidéos débarquer chez de nombreuses autres marques. Surtout que la problématique des temps de recharge des voitures électriques ne sera pas résolue du jour au lendemain. A plus long terme, des systèmes de conduite autonome plus avancés pourraient même permettre de jouer depuis le siège avant gauche sans avoir besoin de s’arrêter !

Media Image Image Issue d'une collaboration entre Sony et Honda, la nouvelle marque Afeela donnera accès à tout le catalogue de la PlayStation 5. DR

Il y a toutefois une marque qui semble mieux placée que les autres pour rivaliser avec Tesla dans ce domaine. Il s’agit d’Afeela, fruit d’une association entre deux entreprises japonaises, le constructeur automobile Honda et Sony. Présenté au CES de Las Vegas début 2023, le premier prototype issu de cette collaboration embarquait même une interface signée Epic Games, la société américaine à l’origine de Fortnite, l’un des jeux vidéos les plus populaires de la planète, et du moteur graphique Unreal Engine, très apprécié des développeurs. Sans surprise, on devrait donc retrouver tout le catalogue de la PlayStation 5, la célèbre console de salon de Sony, dans son premier modèle, attendu en 2025.

