Quand les voitures du WRC prennent l'autoroute À l’occasion du Rallye WRC de Croatie, les spectateurs les plus chanceux ont eu l’opportunité de circuler aux côtés des voitures officielles du championnat du monde. Hyundai i20 N Rally1, GR Yaris Rally1, Alpine A110 Rally… découvrez ces bolides en vidéo.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La Hyundai i20 N Rally1 de Thierry Neuville aperçue sur une autoroute en Croatie. Le pilote était visiblement très pressé. DR

Les passionnés de rallye ne diront pas le contraire. Voir passer les voitures de WRC lors de spéciales nécessite une très bonne acuité visuelle, tant les passages de courbe et les sauts peuvent être impressionnants. Toutefois, il existe une autre solution pour découvrir ces bolides : il suffit de se rendre sur les liaisons de spéciales. En effet, c’est lors de ces trajets qui relient l’arrivée d’une spéciale au début de la suivante que les autos roulent à faible allure, sur routes ouvertes. À faible allure ? La plupart du temps… Il n’est pas rare, en effet, que les pilotes se laissent aller à quelques accélérations, comme ce fut le cas lors du Rallye WRC de Croatie en avril 2023. Au volant de sa Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville est passé à proximité de ce conducteur de Citroën Berlingo.

Plus de liberté en Croatie ?

Plusieurs internautes ont pu filmer les voitures de rallye sur les routes de Croatie. Outre la Hyundai i20 N, ce sont une Ford Puma Rally1, une Skoda Fabia ou encore une Alpine A110 Rally qui ont été aperçues. Les règles sont assez strictes sur ces liaisons, puisque le Code de la route s’applique aussi bien aux automobilistes qu’aux pilotes. Ces derniers roulent donc aux limitations de vitesse et sont susceptibles d'être sanctionnés dans le cas où une infraction serait commise. Cela n’a pas empêché Thierry Neuville de mordre une ligne blanche pour dépasser un autre véhicule et de couper deux voies pour ne pas louper la sortie.

Cependant, ce ne sont pas toujours les pilotes qui sont les plus dangereux sur la route. En atteste l’accrochage de Sébastien Ogier avec sa Toyota Yaris GR près de Zagreb en 2021. Le Français avait été impliqué dans un accident alors qu’il rejoignait le départ de la troisième étape du Rallye de Croatie. L’octuple champion du monde WRC avait vu un automobiliste arrivant à vive allure sur la voie de bus le percuter et causer d’importants dégâts sur le flanc droit de sa Toyota. Il avait tout de même pu prendre le départ de la spéciale et même décrocher la victoire à l’issue de la dernière étape.

