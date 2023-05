Que risque-t-on à masquer sa plaque d'immatriculation ? Des automobilistes et des motards n'hésitent pas à cacher leurs plaques d'immatriculation pour éviter de recevoir des PV d'excès de vitesse ou de stationnement. Focus sur la réglementation applicable et les risques encourus par ceux qui adoptent cette pratique illégale pour échapper à la répression.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Réglementation, sanctions encourues : tout savoir sur la pratique illégale consistant à masquer sa plaque d'immatriculation pour échapper à certains PV. Pexels - Pixabay

Excédés par les radars automatiques et les redoutables « sulfateuses à PV », certains usagers décident de masquer leurs plaques d'immatriculation pour ne pas être sanctionnés au titre d'infractions dont ils estiment la verbalisation injuste, voire illégale. Pour ce faire, ils utilisent de la graisse, de la boue, des caches plaques, du ruban adhésif ou même du carton. Une pratique évidemment réprimée par la loi même si aucun texte du Code de la route ne punit spécifiquement ce comportement frauduleux. Alors que dit la loi ?

Des plaques masquées pour échapper à quelles contraventions ?

Masquer ses plaques d'immatriculation est destiné à faire échec à la constatation des contraventions qui n'impliquent pas l'interception du véhicule pour être verbalisées à la volée par les forces de l'ordre ou par un automate. La liste est longue puisqu'elle comprend, outre les infractions relatives au stationnement, pas moins de 16 types de contraventions énumérées par l’article R. 121-6 du Code de la route. Parmi elles figurent notamment les excès de vitesse, l'usage du téléphone tenu en main, le non-respect des distances de sécurité, du sens de circulation, de l'arrêt absolu à un feu de signalisation ou à un stop.

Les excès de vitesse constatés par les radars automatiques traditionnels sont visés par cette pratique... Cédric Lecocq ... Tout comme ceux relevés par les radars tronçons. Géraldine Gaudy - L'argus Sans oublier les radars de feu qui flashent eux aussi les plaques d'immatriculation. Cédric Lecocq Les redoutables « sulfateuses à PV » se heurtent elles aussi au masquage des plaques d'immatriculation. Avroo

En réalité, ce sont en particulier les feux grillés, les excès de vitesse et les forfaits de post-stationnement (FPS) relevés par les radars automatiques, les voitures radars et les « sulfateuses à PV », qui sont visés par cette pratique. Car un policier ou un gendarme croisant la route d'un véhicule aux plaques masquées aura évidemment tendance à intercepter ledit véhicule et à verbaliser son conducteur sur-le-champ.

Aucun texte spécifique pour réprimer cette infraction

C'est un fait, le Code de la route ne contient aucun texte réprimant spécifiquement le fait de masquer volontairement sa plaque d'immatriculation dans le but de se soustraire à la verbalisation de certaines infractions. Mais il n'existe pas de vide juridique pour autant dans la mesure où, comme souvent, un texte à portée générale permet de réprimer ce type de comportement.

Media Image Image Si le Code de la route ne contient aucun texte réprimant spécifiquement le fait de masquer volontairement la plaque d'immatriculation, il existe néanmoins un texte général permettant de réprimer cette pratique. kotoyamagami - stock.adobe.com

En l'occurrence, c'est l'article R. 317-8 du Code de la route qui règle la question. Ce texte général réprime à la fois le fait de circuler sans plaque d'immatriculation et celui de contrevenir aux règles relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation. Car les plaques d'immatriculation apposées sur les véhicules et les remorques en circulation doivent être lisibles ; à défaut, il est considéré qu'il s'agit d'un défaut d'entretien. Une hypocrisie légale dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'un défaut d'entretien, mais bel et bien d'un masquage volontaire. Seulement, faute de texte réprimant ce comportement intentionnel en particulier, c'est sur cet article que les forces de l'ordre se basent pour sanctionner cette pratique intentionnelle.

Amende et immobilisation du véhicule encourues

Le Code de la route ne se montre pas si sévère que cela avec les fraudeurs puisqu'il s'agit d'une contravention de 4e classe qui n'entraîne aucun retrait de point du permis de conduire. Lorsqu'ils se font prendre, les contrevenants encourent donc tout d'abord une amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement). Cette amende peut être majorée à 375 €, voire à 750 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le tribunal de police.

Media Image Image Aux termes de l'article R. 317-8 du Code de la route, il s'agit d'une contravention de 4e classe qui n'entraîne aucun retrait de point. L'immobilisation du véhicule est cependant susceptible d'être prescrite. delkro - stock.adobe.com

L'article R. 317-8 du Code de la route prévoit également que le véhicule peut être immobilisé sur décision de l'agent verbalisateur. Pour obtenir la levée de cette immobilisation et ainsi pouvoir repartir, il est nécessaire de faire cesser l'infraction. Le nettoyage des plaques, le retrait du cache, du scotch ou de tout autre dispositif faisant obstacle à la parfaite lisibilité doit donc être réalisé sur place, sous le regard attentif de l'agent.

Usurpation ou fausses plaques d'immatriculation : des délits L'article L. 317-2 du Code de la route punit l’utilisation de fausses plaques d'immatriculation d'un emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans et d’une amende de 3 750 €. En plus du retrait de 6 points de son permis de conduire, l'auteur risque la suspension ou même l'annulation de son permis durant 3 ans maximum et la confiscation de son véhicule.

L'article L. 317-4-1 du Code de la route réprime quant à lui l'usurpation de plaques d'immatriculation. La peine d'emprisonnement encourue passe à 7 ans et le montant de l'amende à 30 000 € maximum. Outre le retrait de 6 points, les peines complémentaires de confiscation du véhicule, de suspension et d'annulation du permis de conduire sont identiques à celles prévues pour la circulation avec de fausses plaques d'immatriculation.

