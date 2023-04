Que signifie la couleur des plaques d’immatriculation ? Rouges, vertes, bleues ou encore noires, les plaques d'immatriculation peuvent arborer des couleurs différentes en France. L'argus vous détaille à quoi correspond la couleur de ces plaques que l'on ne croise pas tous les jours sur nos routes.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Rouge, vert, bleu ou encore noir : L'argus vous détaille à quoi correspondent les différentes couleurs des plaques d'immatriculation. Adobe-stock

La France est le premier pays au monde à avoir eu l'idée d'apposer des plaques d'immatriculation sur les véhicules circulant sur son territoire. Depuis la généralisation de ce système dans l'Hexagone en 1901, la réglementation n'a cessé d'évoluer, et des couleurs ont peu à peu fait leur apparition sur ces éléments d'identification propres aux véhicules circulant sur la voie publique. Au-delà des plaques blanches connues de tous, certaines couleurs sont moins courantes et réservées à des véhicules ayant une fonction particulière ou appartenant à un propriétaire jouissant d'un statut dérogatoire.

Les plaques rouges sur les véhicules de transit temporaire

Les plaques d’immatriculation rouges aux caractères blancs sont dédiées aux véhicules de transit temporaire (TT). Elles sont dépourvues de bande latérale et d'identifiant régional sur la droite, cet espace étant ici réservé à la date de validité de cette immatriculation. Car ce type de plaque est temporaire et valable pour une une durée comprise entre 3 semaines et 6 mois. Ces plaques rouges sont apposées sur des véhicules neufs destinés à l'exportation (exonérés de la TVA et de droits de douane) ou sur ceux appartenant à des expatriés séjournant temporairement en France pour des études, une mission temporaire, un stage, une formation ou des vacances.

Media Image Image Les plaques rouges sont apposées sur les véhicules de transit temporaire (TT), c'est-à-dire sur les voitures neuves destinées à l'exportation ou sur celles des expatriés séjournant temporairement en France. Gilles Fraval - L'argus

Le propriétaire du véhicule doit répondre à un certain nombre de conditions pour obtenir ces plaques :

être âgé d’au moins 21 ans ;

être titulaire du permis de conduire depuis plus d’un an ;

avoir sa résidence principale en dehors du territoire de l’Union européenne ;

ne pas exercer d’activité lucrative en France.

Par ailleurs, seuls le conjoint, les ascendants et les descendants directs du propriétaire du véhicule peuvent prendre le volant d'une voiture munie de telles plaques.

Les plaques vertes réservées aux voitures diplomatiques

Apparues en 1936, les plaques de couleur « vert jaspe » sont apposées sur les véhicules diplomatiques. Les voitures qui possèdent ce type de plaque bénéficient d'avantages. Elles ne sont pas soumises à l’obligation de passer le contrôle technique, sont exonérées de TVA et des droits d'importation et permettent à leur conducteur de ne pas être contrôlé par les forces de l'ordre. Les infractions relatives au stationnement sont cependant verbalisables, et l'immobilisation ainsi que la mise en fourrière restent possibles dans les cas où le Code de la route l'autorise.

Media Image Image Les plaques vertes aux caractères blancs ou orangés sont réservées aux véhicules appartenant aux personnes jouissant du statut diplomatique. Gilles Fraval - L'argus

Le lettrage et la couleur varient en fonction du statut du propriétaire du véhicule :

C (caractères blancs) pour les consuls ;

CD (caractères orangés) pour les membres du corps diplomatique ;

CMD (caractères orangés) pour les ambassadeurs ;

K (caractères blancs) pour le personnel administratif ou technique.

Les plaques vertes n'ont pas de date limite de validité, mais elles doivent être restituées en cas de perte du statut diplomatique ou de revente à une personne n’ayant pas les privilèges diplomatiques.

Des plaques bleues pour certains agents de l'administration

Les plaques d'immatriculation bleues sont probablement les plus rares. Elles sont attribuées aux véhicules du personnel appartenant à l'armée française ou affilié à cette dernière, stationnés dans les régions frontalières ou sur le territoire allemand. On les appelle les « Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne » (FFECSA).

Media Image Image Les plaques bleues sont rares. Elles sont l'apanage des « Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne » (FFECSA). DR

Ces dernières ne comptent plus que la brigade franco-allemande et le 16e groupe de chasseurs, auxquels s’ajoutent des civils comme des enseignants ou des agents du trésor public.

Les plaques noires pour les véhicules de collection

Les traditionnelles plaques noires sont composées d'une numérotation de couleur blanche sur fond noir, avec trois ou quatre chiffres suivis de deux ou trois lettres, puis du numéro du département où réside le propriétaire du véhicule. Elles n'ont pas totalement disparu de la circulation même si elles font aujourd'hui figure d'exception. Elles ont en effet résisté à leur manière aux plaques réfléchissantes introduites en France en novembre 1963, devenues obligatoires à partir du 1er janvier 1993.

Media Image Image Les plaques noires sont réservées aux voitures qui n’ont pas été vendues depuis le 31 décembre 1992 et à celles ayant aujourd'hui une carte grise collection. Géraldine Gaudy - L'argus

En 1993, les plaques réfléchissantes n’ont été imposées que pour les véhicules neufs et l’immatriculation des véhicules d’occasion fraîchement achetés. Ainsi, les voitures d’occasion qui n’ont pas été vendues depuis le 31 décembre 1992 ont donc conservé leurs plaques noires et leur numérotation d’origine en toute légalité.

De nos jours, les plaques noires se retrouvent donc sur ces rares véhicules, ainsi que sur les voitures anciennes nouvellement immatriculées et dont les propriétaires disposent d’une carte grise collection.

Tags