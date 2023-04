Quelles sont les berlines les moins chères à réparer en cas d'accident ? L'association professionnelle Sécurité et Réparation Automobiles (SRA) vient de publier des statistiques sur le coût de réparation des berlines à la suite d'un accident en 2022. Focus sur les modèles les moins chers à remettre en état après un sinistre.

Par Gatien-Hugo Riposseau

C'est une évidence : réparer sa voiture coûte de plus en plus cher. En cause, le prix des pièces qui a flambé en 2022 avec une augmentation de 10,09 %. Sans compter que la main-d'œuvre a de son côté subi une hausse de 5,2 % l'an passé. L'étude de l'association SRA, dont font partie toutes les compagnies d'assurances, ne publie pas de prix. Elle donne uniquement des indices qui permettent d'effectuer une comparaison des tarifs sur la base d'une moyenne fixée à 100. Cela permet de se faire une idée sur les coûts de réparation pour les berlines récentes commercialisées dans l'Hexagone. Les cas étudiés concernent en effet les véhicules de cette catégorie âgés de moins de 6 ans, ayant fait l'objet d'au moins 100 rapports d'expertise en 2022.

Berlines compactes : une catégorie contrastée

Au sein du segment C, cohabitent des marques premium et généralistes dont le coût de réparation n'est évidemment pas comparable. C'est la raison pour laquelle l'association SRA a choisi de scinder ce segment en deux sous-catégories dans un souci de cohérence. Du côté des marques généralistes, la Citroën C4 de deuxième génération est de loin la moins chère à réparer, devant la Ford Focus IV et la seconde génération de Fiat Tipo. Ces trois modèles se situent en dessous de la moyenne du coût de réparation de leur segment, tout comme la Toyota Auris II et l'Opel Astra (génération K) respectivement 4e et 5e dans ce Top 10 des berlines les plus économiques à remettre en état après un accident.

Media Image Image Au sein du segment C, cohabitent des marques premium et généralistes. La Citroën C4 de deuxième génération est de loin la moins chère chez les généralistes. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Chez les constructeurs premium, ce sont sans surprise les marques allemandes les plus représentées avec 9 modèles parmi les 10 plus chers à réparer. Les Mini Clubman II, DS4 et la troisième génération de Mercedes-Benz Classe A se révèlent clairement les moins onéreuses en cas de pépin. A noter que Mercedes-Benz s'illustre comme l'un des constructeurs dont les compactes sont à la fois les plus économiques et les plus chères à réparer, puisque les CLA II et Classe A de quatrième génération sont les deux autos les plus ruineuses en cas d'accident.

Media Image Image Parmi les berlines compactes premium, c'est la Mini Clubman II qui s'illustre devant les DS4 et troisième génération de Mercedes-Benz Classe A. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Berlines familiales : Skoda Octavia III de loin la plus économique

La catégorie des berlines familiales ne compte que 2 modèles dont le coût de réparation se situe en dessous de la moyenne de la catégorie. C'est le cas de la troisième génération de Skoda Octavia, notoirement moins chère que ses concurrentes, mais aussi de la Peugeot 508. On retrouve ensuite la BMW Série 3 de sixième génération (2012-2018) dont l'ancienneté justifie un coût de réparation à peine au-dessus de l'indice moyen du segment, contrairement à la septième génération de ce modèle qui se place comme l'auto la plus coûteuse à remettre en route après un accrochage.

Media Image Image Deux berlines familiales présentent un coût de réparation en dessous de la moyenne de la catégorie : la troisième génération de Skoda Octavia et la Peugeot 508. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

La seconde génération de Peugeot 508 se classe quant à elle 4e de ce classement. Elle précède la Tesla Model 3, à la fois meilleure vente et seul modèle électrique de la catégorie. Qui aurait parié qu'elle soit moins chère à réparer qu'une Renault Talisman qui pointe à la 6e position ?

Grandes routières : Skoda Superb III et Volvo V90 II les moins chères

Dans la catégorie reine, celle des grandes routières, seuls 3 modèles présentent des coûts de remise en état au-dessus de la moyenne dont la luxueuse et électrisante Porsche Taycan. L'indice de coût de réparation de cette dernière est deux fois plus élevé que celui des trois modèles les moins onéreux, à savoir les Skoda Superb III, Volvo V90 II et Audi A6 IV.

Media Image Image Parmi les grandes routières, deux modèles vous vaudront une facture bien moins salée que les autres en cas d'accident : Skoda Superb III et Volvo V90 II. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

La Volkswagen Arteon et la dernière génération d'Audi A6 se placent respectivement aux 4e et 5e position de ce classement qui se caractérise par la présence de 7 modèles allemands. Parmi eux, la septième génération du best-seller BMW Série 5 pointe à la 7e place avec un coût de réparation égal à celui de la moyenne du segment.

