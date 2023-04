Quels sont les SUV les plus chers à réparer en cas d'accident ? L'association professionnelle Sécurité et Réparation Automobiles (SRA) vient de publier des statistiques sur les SUV qui ont coûté le plus cher à réparer à la suite d'un accident en 2022. L'argus vous livre le Top 10 dans chaque catégorie.

Le coût des réparations automobiles ne cesse de grimper. En 2022, les pièces de rechange ont augmenté de 10,9 % tandis que le taux horaire de la main-d'œuvre a grimpé de 5,2 %. L'étude de l'association SRA, dont font partie toutes les compagnies d'assurances, ne publie pas de prix. Elle donne uniquement des indices qui permettent d'effectuer une comparaison des tarifs sur la base d'une moyenne fixée à 100. Cela permet de se faire une idée sur les coûts de réparation des SUV en cas d'accident, les simples pannes mécaniques n'étant pas comptabilisées dans ces statistiques. Les cas étudiés concernent en effet les véhicules de cette catégorie âgés de moins de 6 ans, ayant fait l'objet d'au moins 100 rapports d'expertise en 2022.

Petits SUV: Kona, Captur et 2008 au-dessus de la moyenne

Dans la catégorie des petits SUV, seuls trois véhicules sont au-dessus de la moyenne du segment fixée à un indice de 100. Le Hyundai Kona présente un indice de réparation bien plus élevé que celui de ses concurrents, suivi du Renault Captur II et du Peugeot 2008, modèle le plus vendu de la catégorie qui pointe à la 3e position. Ce dernier a d'ailleurs coûté plus cher à réparer que la 2e génération de 2008 qui lui a succédé, prouvant ainsi que le coût des réparations n'est pas qu'une histoire d'âge de la voiture.

Media Image Image Du côté des petits SUV, les modèles les plus chers à réparer sont dans l'ordre les Hyundai Kona, Renault Captur II et du Peugeot 2008 de première génération. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

A l'inverse, les Dacia Sandero Stepway II, Ford Puma II et Citroën C3 Aircross se sont révélés les moins coûteux à remettre en état après un accident puisqu'il ferment tous les trois la marche du Top 10 de leur catégorie.

SUV compacts : Peugeot et Volkswagen les moins économiques

La catégorie des SUV compacts compte 7 modèles dont le coût de réparation excède la moyenne de leur catégorie. Parmi les marques qui se révèlent plus chères que les autres en cas d'incident sur la route, on trouve en premier lieu Peugeot avec le 3008 II et Volkswagen, avec les Tiguan II et T-Roc, respectivement 2e et 3e.

Media Image Image Chez les SUV compacts, ce sont les Peugeot 3008 II, Volkswagen Tiguan II et T-Roc qui coûtent le plus en cas d'accrochage. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Seuls Citroën avec le C4 Cactus II et Dacia avec les Duster I et II se situent en dessous de la moyenne dans ce classement. Deux marques que l'on retrouve systématiquement en bonne place dans les segments dans lesquels elles commercialisent des modèles.

SUV familiaux : des tarifs de réparation relativement homogènes

Au sein du segment C, cohabitent des marques premium et généralistes dont le coût de réparation n'est évidemment pas comparable. C'est la raison pour laquelle l'association SRA a choisi de scinder ce segment en deux sous-catégories dans un souci de cohérence. Du côté des marques généralistes, Hyundai et Peugeot se réservent encore les premières places avec les Tucson IV et 5008 II. La 5e génération de RAV 4 signe la seule incursion de Toyota dans les trois premières places du classement des SUV les plus chers à réparer, tous segments confondus. La quatrième génération de RAV 4 est d'ailleurs bien moins chère que la moyenne à réparer, puisqu'elle occupe la 7e position.

Media Image Image Les premières places des SUV les plus chers à réparer sont encore occupées par Hyundai et Peugeot pour les marques généralistes du segment C. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Chez les constructeurs premium, les Audi Q5 II et BMW X3 3e génération sont de loin les plus chers. A noter que le troisième modèle le plus ruineux en cas d'accident n'est pas allemand mais italien, puisqu'il s'agit de l'Alfa Romeo Stelvio. Le Mercedes-Benz GLC, meilleure vente premium de la catégorie, est 4e, juste en-dessous de l'indice moyen. Les autres modèles de cette sous-catégorie sont tous en dessous de la moyenne du segment qui se veut relativement homogène si l'on excepte le DS7 Crossback, notoirement moins cher que ses concurrents.

Media Image Image Dans la catégorie premium des SUV du segment C, les Audi Q5 II et BMW X3 3e génération sont de loin les plus chers. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

Gros SUV : Porsche Cayenne et Mercedes GLE Coupé hors de prix

Les gros SUV ne coûtent pas cher qu'à l'achat : ils le sont également sans surprise en cas d'accrochage. La troisième génération de Porsche Cayenne et le Mercedes-Benz GLE Coupé sont de loin les deux modèles les plus onéreux à réparer avec des indices supérieurs de 30 % au-dessus de la moyenne du segment. A côté d'eux, les Range Rover Sport II et BMW X5 IV, pourtant 3e et 4e, paraissent bon marché en cas de pépin. Le segment est globalement marqué par des coûts très hétérogènes, le Jaguar F-Pace, 10e du classement, présentant par exemple un indice presque deux fois moins élevé que le Cayenne.

Media Image Image Le Porsche Cayenne et le Mercedes-Benz GLE Coupé se révèlent hors de prix en cas d'accident avec des indices de coût de réparation très supérieurs à ceux de la concurrence. Sécurité et Réparation Automobiles (SRA)

