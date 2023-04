Radars. Leur coût d’entretien a explosé en 2022 En 2022, le coût de maintenance des radars a augmenté de près de 30 %. Le nombre d’appareils a augmenté, et des modèles anciens sont peu à peu remplacés par de nouveaux dispositifs plus onéreux. Ce sont les voitures radars, en partie privatisées, qui coûtent le plus cher à l’unité.

Voir les photos La maintenance des radars a coûté 45 millions d'euros à l'Etat en 2022. Herault.gouv.fr

Chaque printemps, la Cour des comptes dresse le bilan du coût d’entretien des radars pour l’État au cours de l’année précédente. L’année 2022 a été marquée par une forte hausse des montants alloués à la maintenance de ces appareils. Celle-ci a coûté 45 millions d’euros sans compter les réparations dues au vandalisme, contre 35 millions d’euros en 2021. Cela représente près de 30 % d’augmentation ! Les facteurs de cette inflation sont multiples.

Des appareils plus chers à entretenir

A l’exception des radars discriminants, les coûts d’entretien de tous les types de radars ont augmenté. Cette hausse s’élève à environ 30 % pour les cabines fixes, pour lesquelles un nouveau contrat de maintenance à 71 millions d’euros sur six ans a été signé en 2021 avec les sociétés Satelec et Ineo, déjà chargées de cette mission depuis 2017 dans le cadre d’un contrat qui avait alors coûté 9 millions d’euros de moins. « Le renouvellement de certains marchés de maintenance en 2021 aurait conduit les candidats à relever leur offre pour tenir compte de l’inflation et des difficultés d’approvisionnement de certaines pièces détachées comme les semi-conducteurs », note la Cour des comptes. Cette augmentation est particulièrement notable du fait que le nombre de radars fixes a diminué, passant de 926 à 844 appareils entre 2021 et 2022.

Media Image Image Le nombre de radars fixes a légèrement diminué, mais leur coût d'entretien a augmenté. Cédric Lecocq

Les voitures radars, elles, ont vu leur nombre augmenter de 13 unités pour atteindre 498 véhicules. Surtout, leur conduite est de plus en plus confiée à des opérateurs privés (223 véhicules début 2023 contre 150 fin 2021), et ceux-ci peuvent les faire circuler bien davantage que les forces de l’ordre. La flambée des prix des carburants pèse d’autant plus lourd dans leur coût d’entretien, qui est déjà le plus élevé de tous les types de radars. En 2021, il fallait compter un peu plus de 31 000 € de maintenance par voiture radar pour l’année ; ce montant a dépassé les 41 000 € en 2022, soit près de 32 % d’augmentation. A titre de comparaison, l’an dernier chaque radar fixe a coûté en moyenne 5 137 € et chaque radar mobile 2 143 €. C’est cependant pour les radars tourelles que les coûts de maintenance ont le plus augmenté l’an dernier, à hauteur de 50 %, pour atteindre 5 650 € par appareil en moyenne.

Media Image Image Les voitures radars sont les dispositifs les plus coûteux. Pascal Pennec

Coût de maintenance par type de radar (2022)

Type de radar Coût unitaire en 2021 (€) Coût unitaire en 2022 (€) Evolution 2021-2022 Radars fixes 3 948,60 5 137,10 + 30,1 % Radars tourelles 3 760,25 5649,80 + 50,3 % Radars discriminants 11 066,74 10 717,80 - 3,2 % Radars mobiles 1 802,13 2 143,20 + 18,9 % Voitures radars 31 321,51 41 325,20 + 31,9 % Radars de feu rouge 6 379,68 7 072,20 + 10,9 % Radars de passage à niveau 2 682,83 3 127,80 + 16,6 % Radars de tronçon 13 651,92 17 761,20 + 30,1 % Radars de chantier 5 543,90 7 932,90 + 43,1 % Radars pédagogiques 496,32 512,70 + 3,3 %

Des radars plus nombreux et plus variés

L’augmentation des coûts de maintenance s’explique aussi par celle du nombre de radars. Le radar « chantier » déplaçable, champion du flash, a vu son parc d’unités installées augmenter de 32 appareils l’an passé. 13 voitures radars ont rejoint les rangs et 195 radars tourelles ont été installés en 2022, record de l’année. Au total, 4 530 radars étaient actifs fin 2022, soit 108 de plus qu’un an auparavant. On note que 17 radars de tronçon ont été retirés alors que leur coût de maintenance, déjà très élevé en 2021, a augmenté de 30 % pour s’établir à 17 761 € par pièce en moyenne. Ces appareils sont peu à peu remplacés par des tourelles car jugés trop peu rentables du fait de leur coût d’entretien, des réparations rendues nécessaires par des actes de vandalisme, mais aussi d’une fréquence de flash moins élevée que d’autres radars moins coûteux…qui indique que les automobilistes respectent la limitation de vitesse sur les zones ainsi contrôlées. Ces dernières pouvant s’étaler sur plusieurs kilomètres, on pourrait pourtant y voir une pertinence sécuritaire à même de justifier leur maintien, alors que la mortalité routière fut plus élevée en 2022 qu’en 2019 (dernière année pré-covid). Le nombre de décès a augmenté de 0,5 % en métropole selon le bilan officiel encore provisoire alors que les radars s’y sont multipliés.

Media Image Image Les radars de chantier sont ceux qui "flashent" le plus. Shutterstock

Dès 2021, la Cour des comptes pointait du doigt une politique du « tout radars » coûteuse dont les bénéfices en termes de sécurité routière ne se démontraient plus depuis 2013. En attendant les données définitives, les prévisions officielles des recettes des radars automatiques pour l’année 2022 s’élèvent à 714 millions d’euros.

Media Image Image Les radars tronçons, qui "flashent" peu et coûtent cher, désertent peu à peu les routes. L'argus

Nombre de radars par type (2022)

Type de radar Nombre en 2021 Nombre en 2022 Evolution 2021-2022 Radars fixes 926 844 -82 Radars tourelles 998 1 193 +195 Radars discriminants 446 469 +23 Radars mobiles 501 501 0 Voitures radars 485 498 +13 Radars de feu rouge 590 534 -56 Radars de passage à niveau 71 71 0 Radars de tronçon 97 80 -17 Radars de chantier 308 340 +32 Total 4 422 4 530 +108 Radars pédagogiques 895 895 0

