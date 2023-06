Rafale, 4L volante... les Renault à découvrir au Salon du Bourget 2023 Renault est présent de plusieurs manières au Salon du Bourget, en région parisienne. Le constructeur y expose le nouveau SUV Rafale, ainsi qu’un avion éponyme. Non loin de là, les visiteurs peuvent découvrir le concept de 4L volante, baptisé Air4.

Par MaxK

Voir les photos Renault est présent au Salon du Bourget 2023 avec deux Rafale : l'un est roulant, l'autre est volant ! Renault

Alors que les Salons automobiles traditionnels sont en perte de vitesse, les constructeurs se montrent de plus en plus lors d’événements moins axés sur leur cœur de métier. Ils investissent notamment les manifestations liées aux nouvelles technologies. Dans le même esprit, c’est au SIAE (Salon international de l'aéronautique et de l'espace) du Bourget que Renault présente le Rafale au public. Et le nouveau SUV-coupé n’est pas le seul véhicule de la marque au losange à être exposé sur place.

Deux Renault Rafale à voir : l’un roulant, l’autre volant

En matière de communication, l’événement était tout trouvé pour la présentation du Renault Rafale. Son appellation, qui est également celle d’un chasseur aérien produit par Dassault, fait référence au surnom d’avions sportifs Caudron-Renault lancés dans les années 1930. Un Renault Rafale bleu est justement exposé avec un Caudron-Renault C.460 Rafale de 1934 sur le stand « terminal rnlt » situé dans la zone A8 du parc des expositions de Paris-Le Bourget.

Une Renault 4 volante au Bourget

Une autre Renault, pour le moins insolite, est à découvrir du côté du hall 5, tout près de l’entrée du Salon. Il s’agit du concept Air4, conçu en 2021 par The Arsenale avec le constructeur pour fêter le 60e anniversaire de la Renault 4. Cette 4L volante monoplace aux allures de drone géant est un VTOL (Vertical Take-Off and Landing), soit un appareil capable de décoller et d’atterrir à la verticale s’inscrivant dans le développement des futurs taxis volants. Cet aéronef néo-rétro est exposé aux côtés d’autres VTOL, parmi lesquels figure le Midnight eVTOL, fruit d’une collaboration entre Archer et le groupe Stellantis. Le Salon du Bourget donne décidément des ailes aux constructeurs automobiles ! Pour info, l'événement se tient jusqu’au dimanche 25 juin 2023. Le billet pour la journée coûte 17 €.

Renault reprend le nom de Rafale pour son nouveau SUV-coupé. Renault L'avion Caudron-Renault C.460 était déjà surnommé Rafale. Renault Le concept Air4 est aussi visible au Bourget. The Arsenale L'Air4 est monoplace et peut décoller ou atterrir à la verticale. The Arsenale Le concept Air4 fut dévoilé en 2021 pour les 60 ans de la Renault 4. The Arsenale

Tags