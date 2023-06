Rafale, Scirocco, Mistral...ces voitures qui portent un nom de vent Comme le Renault Rafale tout juste annoncé, de nombreuses voitures ont porté des noms faisant référence au vent. De la Pagani Zonda à la Volkswagen Bora en passant par la Citroën Eole et nombre de Maserati (Grecale, Levante...), voici un tour d’horizon par les airs.

Par MaxK

Voir les photos D'Austral à Zonda en passant par Cyclone ou Eole, nombre de noms de voitures font référence au vent. DR

Renault vient de révéler que son futur SUV « coupé » serait baptisé Rafale. Ce mot, déjà utilisé comme nom propre pour des avions, désigne initialement une accélération du vent de courte durée. En cela, le Renault Rafale s’inscrit dans une longue lignée de voitures dont les dénominations font référence au vent.

Media Image Image Renault Rafale, nommé comme le phénomène météorologique éponyme. Renault

Les noms de vents, toujours dans l’air du temps

Evocateur de vitesse et de puissance autant que d’évasion, le vent n’a cessé d’inspirer les constructeurs automobiles depuis des décennies, plus particulièrement à partir du milieu du 20ème siècle lorsque l’aérodynamique a pris de l’importance dans la conception des voitures. Certains reprennent directement des noms de vent, en en simplifiant parfois la graphie. Maserati en a même fait une marque de fabrique, plus que tout autre. Ses Ghibli, Grecale, Khamsin, Shamal ou Kharif, pour ne citer qu’elles, sont ainsi nommées d’après des vents.

Maserati Bora, nommée comme le vent éponyme du nord-est de l'Europe. Maserati Maserati Ghibli, nommée comme un vent chaud d'Afrique du Nord. Maserati Maserati Grecale, nommé comme un vent froid de la Méditerranée. Maserati Maserati Karif, nommée comme des tempêtes de sable d'Afrique de l'Est. Maserati Maserati Khamsin, nommée comme un vent chaud et sec du Moyen-Orient. Maserati Maserati Levante, nommé comme le levant, vent doux de Méditerranée. Maserati Maserati Mistral, nommée comme le vent froid éponyme du sud-est de la France Maserati

D’autres voitures (très) sportives ont été baptisées sur ce modèle telles que la Pagani Zonda, la Lamborghini Diablo, la Rimac Nevera ou encore la Bugatti W16 Mistral, sans oublier l’éphémère fabricant de voitures de course Chinook. Des autos moins extrêmes y ont également eu droit, à l’image du Hyundai Kona et du Volkswagen Scirocco.

Media Image Image Pagani Zonda, nommée comme un vent d'ouest d'Argentine. Pagani

Des évocations plus ou moins directes

Les constructeurs évoquent parfois le vent par voie indirecte. Certains, comme Renault avec le Rafale, usent du champ lexical associé. C’est le cas des Lamborghini Huracan, GMC Typhoon et Hennessey Venom F5 par exemple. D’autres dérivent le nom de leurs autos de celui de divinités liées au vent comme le Renault Austral ou le concept-car Citroën Eole. Mais parfois, ils vont au plus simple, comme Renault avec la Wind ou Volkswagen avec la Vento.

Media Image Image Citroën Eole (concept), nommée comme le maître des vents dans la mythologie grecque. DR

Le vent étant une inspiration récurrente dans l’automobile, il arrive que deux voitures partagent peu ou prou le même nom. Volkswagen et Maserati ont eu tous deux leur Bora par exemple. L’un osera-t-il dire à l’autre qu’il ne manque pas d’air ?

Media Image Image Volkswagen Vento, dont le nom se traduit par "vent". Volkswagen Media Image Image Renault Wind, dont le nom se traduit par "vent". Renault

