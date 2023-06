Range Rover Evoque (2023). Nouveautés et tarifs du SUV compact restylé Presque débarrassé de la marque Land Rover, qui n’est plus que symbolique, le Range Rover Evoque reçoit une mise à jour de mi-carrière comprenant un léger restylage extérieur, une amélioration technologique et de nouvelles options de sellerie. Le rival britannique du Volvo XC40 débute à 54 800 € en France.

Par MaxK

Voir les photos Voici le Range Rover Evoque restylé. Range Rover

Mis sur le marché début 2019, le Range Rover Evoque de seconde génération s’offre un restylage qui coïncide avec la refonte des marques de JLR, jusque-là appelées Jaguar Land Rover. Range Rover est désormais une « maison » au même titre que Jaguar, et le badge Land Rover encore visible sur la calandre de cet Evoque phase 2 n’est plus que symbolique. Le maillage de ladite calandre a été revu pour adopter des motifs horizontaux rapprochant ce SUV compact de ses « grands frères » Range Rover, Ranger Rover Sport et Range Rover Velar. De part et d’autre de cette grille, les feux adoptent une nouvelle signature lumineuse. Il en va de même pour les blocs optiques arrière. Les boucliers ont également été redessinés ; à l’avant, on remarque deux barres horizontales au niveau de chaque prise d’air devant les roues.

La face avant du SUV a été redessinée. Range Rover Ci-dessus, l'Evoque 2 phase 1 Range Rover La signature lumineuse arrière s'étend à travers les deux blocs optiques de chaque côté… Range Rover … alors qu'elle était divisée avant le restylage. Range Rover

L’Evoque restylé a droit de série à un nouvel écran central tactile incurvé de 11,4 pouces de diagonale, contre 10 pouces précédemment. Ce dernier prend place au-dessus d’une console centrale revue qui accueille un nouveau sélecteur de transmission. Le système multimédia a été amélioré en adoptant la dernière génération de l’interface Pivi Pro. Il intègre l’assistant vocal Alexa d’Amazon, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto sans fil. De nouvelles alternatives au cuir sont disponibles pour la sellerie, parmi lesquelles figure le tissu Kvadrat à base de laine. La gamme de motorisations est inchangée, mais la version hybride rechargeable P300e offre désormais une autonomie électrique WLTP de 62 km, au lieu de 55 km précédemment, avec la même batterie de 14,9 kWh. Les tarifs du crossover ont été revus à la hausse pour débuter à 54 800 €, soit 900 € de plus qu’auparavant. L’augmentation varie selon les variantes et peut atteindre 2 780 € sur certaines d’elles.

Media Image Image Le nouvel écran mesure 11,4 pouces de diagonale. Range Rover Media Image Image Le levier de transmission de la phase 1 (ci-dessus) a laissé place à un sélecteur plus petit. Range Rover

Tarifs Range Rover Evoque (juin 2023)

Prix en euros S Dynamic SE Dynamic HSE Autobiography Essence-E85 micro-hybride Flexfuel P200 2.0 200 ch BVA9 4 x 4 54 800 62 500 67 900 77 500 Essence hybride rechargeable P300e 1.5 309 ch BVA8 4 x 4 61 200 68 400 73 800 82 200 Diesel micro-hybride D200 2.0 204 ch BVA9 4 x 4 57 100 64 700 70 100 79 700

Principaux équipements du Range Rover Evoque (juin 2023)

S :

climatisation automatique bizone

aérateurs arrière

tableau de bord numérique de 12,3”

écran central tactile de 11,4”

chargeur sans fil pour smartphone

Android Auto et Apple CarPlay sans fil

2 ports USB avant

3 prises 12 V (avant, arrière, coffre)

système audio 140 W

radars de stationnement avant et arrière

caméra de recul

aide au démarrage en côte

régulateur de vitesse adaptatif

aide au maintien dans la voie

détecteur de fatigue

projecteurs à LED

feux et essuie-glaces automatiques

rétroviseurs rabattables électriquement

sellerie cuir

sièges avant électriques

banquette arrière rabattable en trois parties

accoudoirs centraux avant et arrière

poignées de porte affleurantes

jantes en alliage de 18”

Dynamic SE (en plus de S) :

système audio Meridian 400 W

surveillance des angles morts

pédalier en métal

pack extérieur Dynamic

signature lumineuse avant Premium

hayon motorisé

jantes en alliage de 19”

Dynamic HSE (en plus de Dynamic SE) :

projecteurs à LED adaptatifs

projecteurs antibrouillard

sellerie cuir étendue

colonne de direction réglable électriquement

toit panoramique fixe

jantes en alliage de 20”

Autobiography (en plus de Dynamic HSE) :

sièges avant chauffants et ventilés

sièges arrière chauffants

volant chauffant

pack extérieur Autobiography

toit panoramique ouvrant

étriers de frein rouges

suspension adaptative (sauf P300e)

jantes en alliage de 21”

