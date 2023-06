Ranger Rover, Defender, Discovery, Jaguar… les nouvelles marques du groupe JLR Jaguar Land Rover s'appelle désormais JLR. Ranger Rover, Defender et Discovery deviennent des marques, au même titre que Jaguar, tandis que le blason Land Rover accède au rang de badge historique. Les quatre entités ainsi réorganisées au sein de JLR annoncent toutes des véhicules électriques.

Par MaxK

Voir les photos Jaguar Land Rover devient officiellement JLR. JLR

Jaguar Land Rover poursuit sa mue lente mais profonde. D’ailleurs, ne l’appelez plus Jaguar Land Rover, mais simplement JLR. Sous cette abréviation, qui devient le nom officiel de l’entreprise, cette dernière réorganise ses gammes. Range Rover, Defender et Discovery deviennent des marques à part entière, au même titre que Jaguar. Toutefois, le blason Land Rover ne va pas totalement disparaître.

Media Image Image JLR se compose de quatre marques, dont trois étaient jusque-là des gammes Land Rover.

Une gamme de SUV plus lisible

Quiconque a déjà mis le nez dans l’histoire des constructeurs automobiles britanniques sait à quel point il est facile de s’y perdre, entre les regroupements, divisions, changements de noms et autres partages de modèles. Le Land Rover, au hasard (oui, « le » Land Rover), fut lancé en 1948 par Rover comme un tout-terrain inspiré de la Jeep Willys. Cette version « Series I » évolua par la suite en Series II puis III avant que le modèle ne soit renommé Land Rover Defender, car entretemps Land Rover était devenu un constructeur à part entière avec l’ajout du Range Rover à sa gamme. Par la suite, et pour faire court, Rover disparut mais Land Rover demeura formellement associé à Jaguar depuis 2008 sous l’égide du groupe indien Tata.

Media Image Image Le nom Range Rover désigne déjà plusieurs modèles… JLR Media Image Image … tout comme le patronyme Discovery. JLR

Chaque modèle de la gamme Land Rover se décline aujourd’hui en plusieurs variantes : le Range Rover a ses versions Sport, Evoque et Velar ; le Discovery a sa variante Sport… Cela induit des noms à rallonge (Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE, par exemple). La réorganisation décidée par JLR doit permettre d’y voir un peu plus clair. « La nouvelle identité de marque vise à supprimer l’ambiguïté et à mettre en exergue l’ADN unique de chacune des marques de JLR : Range Rover, Defender, Discovery et Jaguar », explique la société. « Land Rover perdurera en tant que symbole d’héritage reconnu mondialement », précise-t-elle cependant. Le badge portant ce nom restera donc visible sur des véhicules, mais il ne désignera plus un constructeur en tant que tel.

Media Image Image Le badge Land Rover n'aura plus qu'un caractère historique. JLR

Électrification sous un nouveau logo

JLR se présente maintenant comme une « maison de marques » regroupant quatre entités, et le constructeur accompagne cette évolution d’un nouveau logo en 2D monochrome constitué de ses initiales. « Le J descendant a pour vocation d’ajouter de l’élégance, tandis que la masse allégée de l’emblème illustre l’avancée vers le raffinement et la modernité », annonce la firme. Côté véhicules, la transformation de JLR doit mener à la conversion de Jaguar en une marque 100 % électrique d’ici à 2030 et à l’ajout d’un modèle « zéro émission » dans chacune des familles Defender, Ranger Rover et Discovery pour la même échéance. Le premier d’entre eux sera badgé Range Rover. Il sera présenté courant 2023 et disponible en précommande dans la foulée, bien que sa commercialisation ne soit prévue que pour 2025. De son côté, Jaguar a annoncé une GT quatre portes électrique pour 2024.

Media Image Image Le logo de JLR se veut très épuré. JLR

