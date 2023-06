Rappel Ford Kuga, S-Max et Galaxy hybrides. Plus de 19 000 véhicules convoqués à l’atelier Un possible défaut sur le bas moteur qui pourrait entraîner une fuite d’huile ou de vapeurs d’essence : c’est ce qui pousse Ford à organiser une vaste campagne de rappel. En France, plus de 18 000 Kuga hybrides ou PHEV vont recevoir une mise à jour logicielle, ainsi que quelques S-Max et Galaxy.

Voir les photos Ford organise une campagne de rappel pour les versions hybrides des Kuga, S-Max et Galaxy, en raison d'un possible problème de fabrication sur le bas moteur. Alexandre Krassovsky

Très tôt dans sa carrière, le Kuga hybride rechargeable avait connu un important rappel. La contamination de certains packs de batterie, fournis par Samsung, avait engendré quelques départs d’incendie lors de la recharge. Ce défaut a depuis été résolu. Mais aujourd’hui, c’est un autre risque de feu potentiel qui pousse Ford à organiser une nouvelle campagne. Cette fois, c’est le moteur thermique qui est mis en cause. La version hybride classique FHEV, apparue plus tardivement, est également concernée, tout comme certains S-Max et Galaxy, animés par le même quatre-cylindres 2.5 essence atmosphérique. Outre-Atlantique, d’autres modèles inconnus chez nous sont aussi convoqués en atelier, comme le pick-up Maverick ou le SUV Lincoln Corsair. Dans tous les cas, c’est un possible défaut de fabrication au niveau du bas moteur qui a été détecté. Qualifié d’isolé par Ford, il pourrait conduire à des fuites d’huile ou des évaporations de vapeur d’essence, susceptibles de dégénérer en incendie dans les situations les plus extrêmes.

Media Image Image L'ensemble des véhicules rappelés est animé par le même quatre-cylindres 2.5 essence atmosphérique à cycle Atkinson. Alexandre Krassovsky

Aucune interdiction de circuler n’a été demandée, hormis pour les véhicules d’essai ou en attente de livraison. Pour les autres Kuga, S-Max et Galaxy 2.5 hybrides, la marque recommande aux propriétaires de prêter attention à d’éventuels bruits ou comportements mécaniques suspects. Si vous entendez des sons de frottement métallique, ressentez une soudaine perte de puissance ou observez de la fumée qui sort du compartiment moteur, il est conseillé de vous arrêtez sans trop tarder, de manière sécurisée. Même en cas de casse du bloc ou du carter d’huile, le véhicule pourrait en effet continuer à rouler quelques temps. C’est à ce moment que le risque d’incendie deviendrait le plus fort. Pour résoudre ce problème, c'est la reprogrammation d’un logiciel qui est prévue. Pour l’heure, nous n’avons malheureusement pas obtenu davantage de détails sur cette intervention, qui sera évidemment gratuite.

Media Image Image En version hybride classique ou rechargeable, le Kuga représente l'immense majorité des exemplaires qui devront repasser dans les ateliers français. DR

Dans l’Hexagone, cette campagne, qui répond au code 23S27, concerne surtout le Kuga. Ce SUV compact représente pas moins de 18 262 unités sur les 19 027 véhicules rappelés en France. Le reste se partage entre les deux grands monospaces S-Max et Galaxy, à la carrière commerciale bien plus discrète. L’ensemble des versions hybrides de ces trois modèles produites depuis 2019 est visée par ce rappel, sans limite de date. Pour le Kuga, la variante PHEV ne fait pas exception. Si vous faites partie des propriétaires de ces Ford électrifiées, attendez-vous donc à recevoir un courrier de la part de votre concessionnaire dans les jours à venir.

Media Image Image La version hybride du grand monospace S-Max est également concernée. Adrien Cortesi Media Image Image Sur le marché français, le Galaxy est le troisième modèle visé par ce rappel. DR

