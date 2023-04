Rappel Opel Insignia 2. Plus de 6 000 exemplaires à reprogrammer Loin d’avoir connu le même succès que sa devancière, la deuxième génération d’Insignia est restée très discrète en France. Mais Opel doit rappeler pas moins de 6 105 exemplaires de cette familiale dans l’Hexagone pour corriger un possible défaut sur le freinage automatique d'urgence.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Opel rappelle plus de 6 100 exemplaires de sa deuxième génération d'Insignia en France en raison d'un possible problème sur le freinage d'urgence automatique. Constructeur

Dernier « vestige » de l’époque où Opel appartenait au groupe américain General Motors, l’Insignia deuxième du nom a récemment quitté la catalogue. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle de nombreux propriétaires de cette grande familiale ont pu recevoir un courrier envoyé par la marque. Désormais membre de Stellantis, le constructeur allemand a envoyé toutes ces lettres après la découverte d'un possible souci de freinage sur ce modèle. Dans certaines conditions, une perte de vide dans le régulateur de pression de frein hydraulique peut empêcher le déclenchement du freinage d’urgence automatique et engendrer un allongement des distances d'arrêt. Ce potentiel problème de sécurité a obligé Opel à lancer un rappel officiel.

Une plage de production assez longue

Media Image Image Cette campagne de rappel touche aussi bien la berline à cinq portes que le break Sports Tourer. Constructeur Media Image Image D'après le site européen Rapex, les exemplaires concernés ont été fabriqués entre 2016 et 2020. Adam Opel AG

En France, 6 105 exemplaires de cette Insignia B doivent ainsi repasser par l’atelier. Au niveau mondial, d’après le KBA, le ministère allemand des Transports, on atteindrait 194 032 unités, dont plus de 66 000 pour nos seuls voisins d’outre-Rhin. Ces chiffres élevés peuvent notamment s'expliquer par une plage de production assez longue. D’après le site européen Rapex, qui recense les rappels officiels, elle s’étendrait du 16 juin 2016 au 5 octobre 2020. Mais le service presse de la marque et le KBA indiquent une période à la fois plus courte et plus vague, allant de 2018 et 2020. Pour savoir rapidement si votre exemplaire est concerné par cette campagne, Opel propose désormais un outil en ligne. Il vous suffira d'indiquer le numéro de série (VIN) de votre véhicule, visible à la base du pare-brise côté conducteur ou sur votre carte grise à la lettre E. Le correctif prévu est lui aussi plutôt simple et rapide. Comme ce défaut serait dû à une erreur de configuration de logiciel, Opel préconise seulement une reprogrammation du module de commande de freinage. Une intervention qui sera intégralement prise en charge par la marque.

À lire aussi Rappels automobiles : comment savoir si votre véhicule est concerné

Tags