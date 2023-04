Recettes des radars. Où filent les 2 milliards d’euros des PV ? Ce n’est pas un record, mais on n’en est plus bien loin : en 2022, les PV ont rapporté près de 1,9 milliard d'euros, dont 707 millions rien qu'avec les radars. Qu’a fait l’Etat de cette manne ? Même la Cour des comptes a du mal à répondre à cette question sensible.

Cette fois, la page est bel et bien tournée. Oubliée la crise des Gilets jaunes et son cortège de radars massacrés en 2018/2019. Finie la crise sanitaire qui avait paralysé le trafic en 2020 et plombé la distribution des amendes. L'an dernier, les recettes des PV se sont rapprochées de leur record de 2017. A eux seuls, les radars établissent leur 3e meilleur score en vingt ans à raison de 707 millions d’euros récoltés. En ajoutant les 1,167 milliard d’euros des amendes émises par les forces de l’ordre (PV électroniques ou papier) et les amendes forfaitaires majorées (AFM), le total atteint 1,874 milliard en 2022, selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Tout proche, donc, du record de 2017 qui avait culminé à 1,978 milliard. A cette différence près qu’entretemps les prunes de stationnement impayé ne sont plus prises en compte puisqu’il ne s’agit plus de PV mais de « redevances ». Leur montant n’est pas connu, mais si on les ajoutait, le cru 2022 dépasserait largement les 2 milliards d’euros… un record absolu !

Seulement 54 % des recettes affectées à la sécurité routière

Une fois de plus, les Sages de la rue Cambon ne mâchent pas leur mot quant à la gestion de cette manne financière. Ils rappellent que l’Etat avait pourtant décidé en 2006 de faire preuve de transparence budgétaire en créant un compte d’affectation spéciale (CAS) destiné à tracer l’argent des amendes, qu’elles proviennent des radars, des PV de circulation ou de stationnement. Objectif : « rendre acceptable la politique de contrôle automatisé. Il fallait donner au public la preuve que le produit des amendes issues de la verbalisation automatisée était bien affecté à la politique de sécurité routière ». Hélas, au fil des années on s’en éloigne puisque les dépenses de sécurité routière du CAS, estimées à 1,535 Md€, « ne représentent que 54 % des recettes des amendes de la circulation », déplore la Cour. Car une grande partie des fonds récoltés s’évaporent dans des causes sans aucun rapport, à commencer par le renflouement des caisses de l’Etat. Quant à ceux en rapport direct (pour les routes, notamment), là c’est le grand flou malgré l’importance des enveloppes engagées.

Répartition des recettes par ordre d'importance

Dans le détail, voici comment se répartissent, par ordre d’importance, ces 1,874 milliard d’euros…

34,8 % aux collectivités locales (652 M€)

Cette contribution alimentée tant par les radars (71M€) que par les autres PV dont les majorés (581M€) est destinée à l’équipement en transports en commun des collectivités territoriales et aux dépenses de sécurité routière. Mais concrètement, l’usage des crédits sur les projets d’investissements majeurs reste peu précis. « Si des efforts ont été accomplis (…), les données demeurent parfois peu détaillées et restent éloignées des demandes de la Cour, car elles ne permettent pas d’évaluer la part des crédits effectivement alloués à la sécurité routière. » Et d’enfoncer le clou : « Ces crédits qui ne représentent qu’un très faible pourcentage des dépenses d’infrastructure routière des départements sont globalisés sur des opérations d’infrastructure dont le lien avec la sécurité routière n’est ni démontré, ni contrôlé. »

32,8 % au désendettement (614 M€)

Etonnant, non ? Un tiers de la manne des PV (dont 99 M€ issus des radars) sert à renflouer le puits abyssal de la dette publique, dont le montant grossit pourtant année après année, pour approcher des 3000 milliards d’euros…

17,7 % au fonctionnement des radars (333 M€)

Voilà un bel exemple de retour sur investissement. Plus de la moitié de l’enveloppe (178 M€) est destiné à faire fonctionner le système et le faire fructifier. Ainsi, en 2022, le parc a encore grossi de 108 radars automatiques supplémentaires. On compte désormais 1193 tourelles (+ 195), 844 cabines classiques (- 82), 605 radars de feux (- 56), 501 radars mobiles, 498 voitures radars (+ 13), 469 discriminants (+ 23), 340 radars chantiers (+ 32), 80 de vitesse moyenne (- 17). Grosse inflation concernant la maintenance des 4 530 radars actifs : + 28% en un an pour atteindre 45M€, non compris le vandalisme (NC). Le budget de l’Antai atteint 92 M€ pour les salaires, l’édition et l’envoi des avis de contravention. Le programme finance également le Fichier national du permis de conduire, dont 32M€ pour la gestion des points avec l’envoi de 10 433 539 lettres de restitution de points et les 11 135 867 de retrait.

9,5 % à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFIFT (178 M€)

Pour cette enveloppe exclusivement alimentée par les recettes des radars et destinée à financer les infrastructures notamment routières, la Cour émet les mêmes critiques qu’au chapitre collectivités locales.

2,4 % au budget de la France (45 M€)

Bercy a droit à sa petite part du gâteau, dont le montant, issu des seuls PVe et des AFM, est fixe.

1,4 % au FMIS, Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (26 M€)

Ce montant est destiné à financer les projets des établissements de santé en lien avec la sécurité routière. Le suivi est plus précis que celui pour les routes…

1,4 % aux PV électroniques (26 M€)

Toute petite enveloppe, car le développement du PVe est désormais achevé : toutes les forces de l’ordre sont désormais de ces machines à cash.

Record explosé en 2023 ? Compte tenu du programme d’investissement dans les radars les plus performants en 2023 (radars chantiers, radars urbains, etc.), nul doute que le cap des 2 milliards d’euros de recettes sera largement franchi en 2023. A vous de faire mentir ces tristes prévisions…

