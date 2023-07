Réglementation automobile. Focus sur l'ouvrage de référence de L'Argus de l'assurance La réglementation automobile est de plus en plus complexe. Pour y voir plus clair, L'Argus de l'assurance publie tous les deux ans un ouvrage recensant les règles applicables en matière de permis, de vente, d'accident et de fiscalité automobile. Focus sur la 6e édition de cette bible bien pratique.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Focus sur la 6e édition de l'ouvrage de référence de L'Argus de l'assurance. Une mine d'informations dans des domaines aussi variés que le permis de conduire, la vente, les accidents et la fiscalité automobile. L'Argus de l'assurance

Créé en 1877, L'Argus de l'assurance est devenue l'une des revues de référence en matière d'actualité dans le domaine des assurances. Pas besoin d'avoir le Code de la route, le Code civil, le Code de commerce ou encore le Code général des impôts pour accéder aux informations essentielles en matière de réglementation automobile. L'Argus de l'assurance propose en effet un tout-en-un des aspects juridiques et techniques de l'automobile. Retour sur cet outil complet édité à l'attention des professionnels et des particuliers confrontés aux problématiques en lien avec l'automobile et sa réglementation.

Les principaux domaines du droit automobile pour tous

Le mérite de cet ouvrage, rédigé par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes, est de traiter des principaux domaines de la réglementation automobile dans un seul et même support. Il est composé de cinq parties regroupant les grandes thématiques suivantes :

le véhicule et le conducteur (réception, immatriculation et permis de conduire) ;

la vente automobile (les obligations du vendeur et de l’acheteur) ;

l’après-vente automobile (les différents acteurs et leurs obligations) ;

les accidents de la circulation et l’assurance (véhicules et personnes assurés, procédure d’indemnisation, fonds de garantie) ;

la fiscalité du véhicule (TVA, taxes liées à l’immatriculation et à l’affectation du véhicule, le véhicule professionnel).

Media Image Image Des questions sur une infraction au Code de la route ou sur un retrait de points ? Ce livre répondra probablement à vos interrogations. Adobe Stock Media Image Image L'indemnisation en cas d'accident fait partie des cinq principales thématiques abordées dans cet ouvrage. Adobe Stock

Le chapitre consacré au permis de conduire contient en particulier des développements sur le fonctionnement du permis à points et sur le droit pénal routier pour tout savoir sur les principales infractions au Code de la route, de leur constatation à leur contestation. Les professionnels seront aussi intéressés par les parties consacrées à la fiscalité, à l'après-vente et à la vente de véhicules. L'indemnisation en cas de sinistre après un accident de la circulation – matière particulièrement technique – est abordée de façon claire et pratique, ce qui permet d'obtenir les réponses aux questions les plus courantes. Cet ouvrage répond donc aux principales attentes de tous les publics dans des domaines pour lesquels il est souvent difficile d'obtenir des informations fiables, sauf à faire appel à un juriste ou à un avocat.

Pratique pour trouver ce que l'on recherche

Ce livre est un véritable couteau suisse grâce à son approche globale et transversale des principaux domaines de la réglementation automobile. Bien qu'il comporte 1 000 pages, on obtient relativement facilement les informations que l'on y cherche. Le sommaire synthétique figurant dans les premières pages permet d'avoir accès aux cinq thématiques traitées et à leurs principaux chapitres pour obtenir une vue d'ensemble. La table des matières en fin d'ouvrage détaille quant à elle le contenu global pour consulter facilement le thème recherché. Un index de mots clés permet aussi d'accéder rapidement à l'information précise qui vous intéresse. Chaque thème comporte d'ailleurs des focus pratiques sur des sujets clés pour aller rapidement à l'essentiel.

Media Image Image Des nombreuses références à des décisions de justice importantes jalonnent les développements de cet outil complet et facile d'utilisation. L'argus

Le tout est agrémenté de références aux décisions de justice importantes et aux ouvrages majeurs sur les questions traitées. Cet outil bien pratique est en vente sur le site de L'Argus de l'assurance au prix de 185 € TTC. Un tarif élevé à relativiser au vu de la multitude d'informations qui s'y trouvent. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et se tenir informés, il est également possible de souscrire un abonnement digital de 24 mois pour 319 € TTC. Ce dernier propose notamment des mises à jour en temps réel, un module de recherche et une actualité quotidienne sur la réglementation automobile, en plus de l'ouvrage papier.

