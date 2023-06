Renault 5 (2024). Des recharges jusqu’à 50 % moins chères grâce à Mobilize V2G Faire des économies en branchant sa voiture ! C’est ce que proposera la Renault 5 grâce à la technologie Mobilize V2G (Véhicle-to-grid), qu’elle inaugurera en 2024. Ce système bidirectionnel transformera la citadine électrique en fournisseur d’énergie. Voici comment cela fonctionne.

La R5 sera la première Renault de série à intégrer la technologie V2G en 2024. Sa recharge bidirectionnelle permettra de faire des économies sur la facture d'électricité.

La technologie V2G (Véhicle-to-grid) est à l’étude depuis une dizaine d’années et consiste à utiliser l’énergie stockée dans les batteries des véhicules stationnés pour alimenter le réseau électrique général. Après de multiples tests par différents opérateurs, cette technologie s’apprête à révolutionner la recharge des véhicules électriques, surtout que se pose la question de l'alimentation d'un parc grandissant dans les années à venir. Renault saute le pas en transformant la future R5 en fournisseur d’énergie. Si quelques véhicules sont aujourd’hui compatibles avec le V2G (Nissan Leaf et e-NV200…), le constructeur français va plus loin en proposant une solution complète.

Jusqu’à 50 % d’économies

Le service Mobilize V2G permet de réaliser des économies sur les recharges à domicile et sur la facture globale d’électricité, mais aussi de revendre l’électricité sur le marché. Comment cela fonctionne-t-il ? Tout simplement : le propriétaire branche son véhicule sur sa borne en rentrant chez lui, puis il programme sur l'application l’heure de son prochain départ et le niveau de charge souhaité (par exemple 70 % à 8 h 00). Ensuite, la Mobilize Powerbox orchestre automatiquement le flux d’énergie en fonction de son coût. Quand l'électricité est la moins chère, elle recharge le véhicule, tandis que, lors des pics, l’électricité est réinjectée dans le réseau domestique pour alimenter les appareils de la maison ou le réseau général. Par conséquent, Mobilize (la marque de mobilité du groupe Renault) annonce jusqu’à 50 % d’économies sur votre facture électricité si le véhicule est branché neuf heures par jour à votre domicile ou sur une place de parking de la copropriété.

Les prérequis techniques du V2G

Media Image Image La Renault 5 embarquera un chargeur spécifique, qui se caractérise par sa réversibilité. Renault

Outre le fait que le propriétaire doive laisser brancher au maximum son véhicule, cette technologie s’appuie sur un triptyque :

Chargeur bidirectionnel. Implanté sous le capot de la R5, il pilote le sens et l’intensité du courant, qu'il injecte soit dans la batterie soit dans le réseau électrique.

Implanté sous le capot de la R5, il pilote le sens et l’intensité du courant, qu'il injecte soit dans la batterie soit dans le réseau électrique. Borne Mobilize Powerbox. Elle est le cerveau du système. Afin de rester abordable (quelques dizaines d’euros de plus), Mobilize a choisi de se positionner sur du courant alternatif AC et non continu DC. Fruit de la collaboration de la Software République (Thales, Renault Group, Orange et STMicroelectronics), la Powerbox intègre des composants spécifiques fabriqués en France et un système de cybersécurité afin d’éviter que des pirates hackent le réseau électrique. Assemblée par Lacroix, dans le Maine-et-Loire, la borne affiche une puissance variant de 7 à 22 kW.

Elle est le cerveau du système. Afin de rester abordable (quelques dizaines d’euros de plus), Mobilize a choisi de se positionner sur du courant alternatif AC et non continu DC. Fruit de la collaboration de la Software République (Thales, Renault Group, Orange et STMicroelectronics), la Powerbox intègre des composants spécifiques fabriqués en France et un système de cybersécurité afin d’éviter que des pirates hackent le réseau électrique. Assemblée par Lacroix, dans le Maine-et-Loire, la borne affiche une puissance variant de 7 à 22 kW. Contrat d’énergie. Sans un contrat spécifique (voiture + maison), le propriétaire ne pourra pas toucher les bénéfices pécuniaires de cette technologie. Après un appel d’offres, Mobilize a sélectionné l’entreprise allemande The Mobility House, dont les tarifs sont inférieurs à ceux réglementés et qui s’engage à fournir une énergie décarbonée.

Bientôt sur toutes les Renault

Le V2G sera inauguré par la R5 (lancement à l’été 2024), mais il ne sera pas présent sur toutes les versions selon Renault. Celle de base, facturée sous le seuil des 25 000 €, en sera privée. Tous les véhicules (R4 en 2025, FlexEvan en 2026…) qui suivront seront équipés de ce système, alors que l’actuelle Mégane et le futur Scénic (début 2024) seront eux aussi convertis par la suite. Ce déploiement dans la gamme permettra au constructeur de relocaliser la fabrication du chargeur en France, alors qu'il sera produit en Chine dans un premier temps. En plus du V2G, la R5 intégrera le V2L (Vehicle-to-load, littéralement véhicule pour recharger), qui permet de connecter un aspirateur, un barbecue… directement sur la prise du véhicule grâce à un adaptateur 220 V développé par Mobilize.

