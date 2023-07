Renault 5 (2024). Première photos sur route de la citadine électrique Pour la future Renault 5, les choses se précisent. Après les mulets habillés d’une carrosserie de Clio, un prototype proche de la série vient de se faire photographier. Il confirme que le look néo-rétro de cette citadine électrique sera très proche de celui du concept-car de 2021.

C’est l’une des nouveautés les plus attendues de 2024. Alors qu’elle avait disparu depuis bientôt trente ans, la Renault 5 va faire son retour au catalogue. Depuis la présentation en 2021 d’un concept-car très apprécié, le Losange ne cesse de promettre que le modèle de série restera fidèle aux lignes de cette étude de style. Aujourd’hui, de premières photos d’un prototype habillé de la carrosserie définitive permettent enfin de vérifier si la marque française a tenu parole. Pour l’heure, le camouflage demeure important. Mais il ne suffit pas à masquer une silhouette qui est bel et bien similaire à celle dévoilée il y a deux ans et demi, lors de la grande conférence « Renaulution ». Toit et capot assez plats, formes plutôt anguleuses et carrées, feux arrière verticaux : même ainsi déguisée, cette R5 moderne et 100 % électrique ne peut cacher sa ressemblance avec ses illustres ancêtres. Renault n’a donc pas menti.

Des différences inévitables avec le concept

Media Image Image On retrouve bien le toit et le capot plats de l'étude de style, mais une antenne apparaît sur le pavillon. L'argus Media Image Image Les poignées arrière restent dissimulées pour donner l'illusion d'une trois-portes. L'argus

Dans le détail, on note malgré tout plusieurs différences plus ou moins importantes avec le concept-car. La plupart sont liées aux contraintes imposées par la réglementation ou par la production en série. Les rétroviseurs deviennent ainsi plus imposants, alors que des plaques d’immatriculation, un essuie-glace arrière ou une antenne façon aileron de requin font leur apparition. Les poignées de porte sont, elles, moins discrètes, même si celles de l’arrière demeurent dissimulées dans les montants. Le pare-chocs avant troque pour sa part ses six petites fentes contre une entrée d’air rectangulaire plus conventionnelle. Quant aux jantes, elles sont ici très basiques, en acier et sans enjoliveurs. Une situation évidemment provisoire, puisque plusieurs tailles et dessins de roues en alliage seront proposés sur la future Renault 5 de série.

Media Image Image Le concept Renault 5 de 2021 a su instantanément créer un vif enthousiasme. Laurent Lacoste Media Image Image Certains détails de cette étude de style ne pourront pas franchir le cap de la série. Laurent Lacoste

Le camouflage ne permet pas encore de bien distinguer la forme et la signature lumineuse des optiques. Mais, dès l’automne 2022, une image de la caisse à nu avait permis de savoir que les feux arrière resteraient reliés par un mince bandeau lumineux. En revanche, pour l’instant, le Losange n’a rien laissé filtrer au sujet de l’habitacle. Le concept de 2021 n’était en effet qu’une maquette dépourvue de véritable intérieur. La marque prévoit d’en révéler plus dans le courant de l’année, en montrant la planche de bord. En attendant, on ne devine pas grand-chose sur ce prototype, hormis la présence d’un écran tactile qui semble remonter assez haut.

Une fiche technique prometteuse

Media Image Image La future R5 reposera sur la plate-forme CMF-B EV, une évolution dédiée à l'électrique de la base des Clio, Captur, Arkana et autre Dacia Sandero. Renault

Renault a été bien plus bavard au sujet des caractéristiques techniques de sa future citadine néo-rétro. Cette R5, qui sera fabriquée à Douai, dans le nord de la France, reposera sur la plate-forme CMF-B EV, une version adaptée à l’électrique de la base aujourd’hui employée par les Clio, Captur et autre Arkana. Par rapport à la Zoe, qu’elle remplacera de manière indirecte, cette petite ambitieuse promet plus de dynamisme et de légèreté, tout en affichant des prix plus serrés. Le ticket d’entrée devrait en effet débuter juste sous les 25 000 €, hors bonus.

Media Image Image Pour l'instant, à l’intérieur, seul le dessus de la planche de bord se laisse vaguement deviner. L'argus

Certaines versions permettront même de réduire les coûts de recharge grâce à un chargeur bidirectionnel, capable de réinjecter dans le réseau une partie de l’électricité contenue dans la batterie. L’argus en a toutefois déjà appris nettement plus que ce que le constructeur avait bien voulu dire en matière de puissance des moteurs, de capacité des batteries… Si vous voulez tout savoir, n’hésitez pas à cliquer sur l’article ci-dessous.

