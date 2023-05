Renault 5 électrique (2024). Une série spéciale Roland-Garros pour le lancement ? A l’occasion de l'édition 2023 du tournoi, Renault anticipe le lancement d’une série spéciale Roland-Garros sur sa future R5 électrique, commercialisée à l'automne 2024. La citadine se pare d’une nouvelle teinte blanc satin métallisée alors que le SUV R4 fait un clin d'oeil à son aînée.

Par Vincent Foultier

Voir les photos A l'occasion du tournoi de Roland-Garros, Renault lèvera le voile sur une série spéciale éponyme pour sa R5. Renault

Contrairement à Peugeot par le passé, Renault n'utilise pas le nom du célèbre tournoi pour animer sa gamme sous la forme d'une série spéciale. Du moins pas encore... A l'occasion de l'édition 2023, le constructeur annonce que la future R5 inaugurera une édition spéciale Roland-Garros à partir de 2024. Il en donne un avant-goût dès cette année avec la présentation du Prototype R5 (à 95% fidèle à la version de série) dont la livrée jaune a été remplacée par une teinte blanc satin métallisé. Cette dernière n'est pas sans rappeler celle du showcar Alpine A290. Selon le constructeur, la citadine dieppoise partagera son nuancier avec sa cousine, excepté le Bleu Alpine.

Media Image Image La citadine se dote d'une teinte blanc satin métallisée. Renault

Une série Roland-Garros pour le lancement des commandes ?

En plus de son nouveau coloris, le prototype R5 qui sera présenté dès le 28 mai prochain près des courts du stade s’équipe de différents éléments distinctifs. Il se dote des symboles emblématiques du tournoi comme les multiples Croix de Saint-André sur les grilles latérales, ou encore un logo Roland-Garros rétroéclairé qui remplace le chiffre 5. L’intérieur des branches des jantes adopte une teinte bleu anodisé. Enfin, les contours de vitres de la citadine se parent de satin chrome. Selon nos informations, la citadine devrait entrer en production à la fin de l'été 2024 et être présentée vers le mois de mars. Par conséquent, cette R5 Roland-Garros pourrait servir de série de lancement en mai 2024 avant l'ouverture des commandes de toute la gamme. On peut aussi imaginer qu'elle sera déclinée dans la version la plus puissante à savoir le moteur de 150 ch et la batterie de 52 kW.

Media Image Image Les jantes se parent d'un bleu anodisé. Le logo rétroéclairé du tournoi remplace le chiffre 5. Renault Media Image Image La version de série de la citadine est attendue sur le marché à la fin de l'été 2024. Renault

Deux autres grandes premières pour le public

Renault ne lésine pas sur les moyens pour cette 122e édition du tournoi de Roland-Garros. Le stand de la marque au losange dévoilera deux autres grandes premières avec la présence du concept 4Ever Trophy, qui préfigure la future 4L de série (2025). Ce show-car accueille une nouvelle livrée Bleu Ile-de-France, apparue pour la première fois sur la R4 en 1962. Les éléments jaunes abandonnés par le concept R5 se retrouvent sur le prototype R4, notamment au niveau des sangles de galerie, du bouclier, des ressorts d’amortisseur ou encore des emblèmes de roues.

Media Image Image Renault profitera de l'événement pour apporter d'autres modèles, comme notamment le concept 4Ever Trophy ci-dessus. Renault

L’autre nouveauté attendue est la présentation du nouveau Renault Espace. Vingt exemplaires du SUV familial feront partie d’une flotte de 185 véhicules composée entre autres de 90 Mégane E-Tech, 30 Austral en motorisation full hybrid 200 ch. Pour fêter les 30 ans de la Twingo, trois versions rétrofitées pourront transporter les fans dans l’enceinte du tournoi.

