Renault a-t-il vraiment le droit d'utiliser le nom « Rafale » ? Le nom du prochain SUV-coupé haut de gamme de la marque au losange portera le nom de Rafale, déjà utilisé pour le célèbre avion de combat fabriqué par Dassault Aviation. Renault peut-il réellement reprendre ce patronyme emblématique ? La réponse de L'argus.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Rafale : un nom identique pour un avion de combat et une voiture. Une situation originale impliquant Renault et Dassault Aviation. Le point sur l'épineuse question de la propriété industrielle de ce patronyme. DR

Tout le monde connaît le Rafale, véritable fleuron de l'industrie française en service depuis 2002. Ancré dans l'inconscient collectif, le nom Rafale est comme viscéralement attaché à cet avion de combat multirôle qui s'est illustré lors d'opérations complexes et médiatiques en Libye, au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Le fait que Renault ait décidé d'utiliser ce patronyme pour son prochain SUV-coupé dérivé de l'Austral pose une question de propriété industrielle. Dépôt de marque, renouvellement, antériorité…, autant d'éléments soumis à discussion entre les deux groupes. De quoi faire couler beaucoup d'encre et animer l'assemblée générale de Dassault Aviation le 16 mai dernier.

Rafale : un nom historiquement associé à Renault

Le 1er juillet 1933, Louis Renault, fondateur de la marque automobile éponyme, rachète les sociétés d’aviation Caudron, un constructeur français d'avions ayant fait ses débuts avec des modèles destinés à l'armée française avant de se convertir à l'aviation civile au début des années 1920. L'industriel crée alors la société Caudron Renault et décide de rebaptiser les avions jusqu'alors désignés par la lettre C plus un chiffre par des noms évocateurs du vent. C'est dans ces conditions que le biplace C.430, doté d'un moteur Renault Bengali 4Pdi de 120 ch construit pour l'entraînement des pilotes de course, hérite le premier du nom de Rafale.

Media Image Image Le Caudron Renault C.460 est un des avions de course ayant été baptisé Rafale après le rachat des sociétés d’aviation Caudron par Renault. Renault

Ses variantes C.450 et C.460 reprennent ce nom et remportent plusieurs courses, dont la coupe Deutsch-de-la-Meurthe à deux reprises. Leur efficacité et leur aérodynamisme hors du commun leur permettent également de pulvériser de nombreux records de vitesse entre les mains d'Hélène Boucher et de Raymond Delmotte en 1934. Renault capitalise alors sur ces succès internationalement reconnus pour promouvoir ses modèles sportifs Nervasport et Viva Grand Sport.

Un nom déposé à l'INPI à plusieurs reprises

Caudron Renault fut le premier à déposer le nom Rafale, en 1936, après les succès du C.460 lors des compétitions National Air Races aux États-Unis. Or, les dépôts de marque ont une durée de validité de dix ans, et on ignore à ce jour si l'entreprise a renouvelé ce dépôt dans la classification aviation par la suite. Nos recherches nous ont cependant permis de constater que la Régie nationale des usines Renault avait déposé le nom Rafale à deux reprises par la suite, les 10 décembre 1956 et 16 juin 1976, tout en effectuant les renouvellements en temps et en heure.

Media Image Image Le 16 juin 1976, la Régie nationale des usines Renault a déposé le nom Rafale. INPI Media Image Image Nous nous sommes procuré le témoin de publication du renouvellement de ce dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle en date du 3 juin 1986. INPI

De son côté, Dassault a fait de même le 15 janvier 1986 pour son avion de combat. L'antériorité de la firme de Boulogne-Billancourt avec ses avions de course et ses dépôts ultérieurs dans le domaine de l'automobile est incontestable. Sans compter que la marque au losange a récidivé il y a bientôt un an en effectuant deux nouveaux dépôts le 31 mai 2022 pour protéger le nom de son futur SUV-coupé et ses composantes.

Un partenariat Renault-Dassault dans le cadre de Software République

Lors de l'assemblée générale de Dassault Aviation le 16 mai dernier, les débats ont dérivé en fin de séance sur l'utilisation du nom Rafale par le constructeur automobile tricolore. Nos confrères des Échos rapportent que Laurent Dassault, petit-fils du fondateur Marcel Dassault, a demandé au P-DG Éric Trappier s’il était possible d’empêcher Renault d’utiliser le nom Rafale choisi par son grand-père pour désigner l'emblématique avion de combat. Le dirigeant a alors répondu avoir étudié la situation juridique et discuté de la question avec Renault, avant de concéder : « On ne peut pas s’y opposer, et nous n’aurions pas gagné devant un tribunal. »

Media Image Image Le diagramme des principaux actionnaires de la société Software République laisse apparaître le partenariat entre le groupe Renault et Dassault Systèmes. Comment imaginer qu'un accord n'ait pas été conclu entre ces derniers sur l'utilisation du nom Rafale ? Sotware République

Il se trouve que Dassault Systèmes et le groupe Renault sont liés en raison de leur actionnariat commun dans la société Software République aux côtés d'autres géants comme STMicroelectronics, Thalès, Orange ou encore Atos. Cette structure a notamment vocation à concevoir et développer les solutions et infrastructures électroniques de demain pour ces groupes, que ce soit pour leurs moyens de production ou même les produits qu'ils commercialisent. Il paraît ainsi difficilement concevable que ces deux partenaires industriels de poids ne se soient pas entendus en amont sur l'utilisation de cette appellation amenée à revenir sur le devant de la scène, non pas dans les airs mais bel et bien par la route.

Tags