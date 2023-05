Renault Austral (2023). Des versions à hybridation légère déjà en sursis Lancé fin 2022, l’Austral s’apprête déjà à opérer une restructuration de la gamme. Le 1.2 130 ch d’entrée de gamme va prochainement disparaître, et le 1.3 mild hybrid 160 va perdre une de ses trois finitions. De quoi orienter encore plus les clients vers la variante E-Tech full hybrid de 200 ch.

Essayée récemment par L'argus lors d'un road-trip au Royaume-Uni, la version 1.2 130 ch de l'Austral va déjà bientôt voir sa production arrêtée.

Privé de diesel, de GPL, d’hybride rechargeable ou d’électrique, l’Austral ne propose pas une diversité mécanique hors normes. Mais l’un de ses trois moteurs s’apprête déjà à disparaître de la gamme. Dans une note adressée à son réseau, Renault prévient en effet que l’arrêt de la fabrication de trois versions est imminent. Même si le catalogue reste provisoirement inchangé, il invite donc les concessions à se renseigner avant d’accepter toute prise de commande. Pour l'Austral 1.2 turbo mild hybrid advanced 130 d’accès, doté d’une hybridation légère en 48V, les variantes equilibre et techno sont concernées par cette annonce. Comme il s’agit des deux seules finitions proposées en France avec ce trois-cylindres, on peut en déduire qu’il va tout simplement disparaître. Le 1.3 mild hybrid 160 aura un peu plus de chance que son petit frère, pourtant bien plus récent. Seule sa version la plus haute, baptisée iconic, va disparaître lors de cette restructuration de gamme. Ce quatre-cylindres restera donc disponible en techno et techno esprit alpine.

La version E-Tech full hybrid 200 ch écrase tout

Media Image Image Depuis le lancement, la déclinaison E-Tech full hybrid de 200 ch s'accapare la quasi-totalité des ventes de ce SUV compact en France. Alexandre Krassovsky Media Image Image La version E-tech full hybrid de 200 ch partage son trois-cylindres 1.2 turbo avec la variante d'accès, mais elle dispose d'une hybridation bien plus poussée. Alexandre Krassovsky

Cette réorganisation est liée au succès écrasant de la déclinaison E-Tech full hybrid de 200 ch. Malgré un fonctionnement qui manque de douceur, cette variante qui permet de rouler en électrique fréquemment séduit l’immense majorité des clients. Elle ne laisse ainsi que des miettes au 1.3 à hybridation légère 12V de 160 ch, pénalisé par un petit malus écologique. Le 1.2 d’entrée de gamme est, lui, jugé trop juste en performance, et sa boîte manuelle imposée devient de plus en plus éliminatoire dans cette catégorie. Ce moteur très moderne (code HR12) survivra malgré tout sous d’autres capots. Il est également utilisé par la version E-Tech full hybrid de 200 ch, y compris dans le grand frère Espace, et le Captur restylé en bénéficiera aussi. Tout comme de nombreuses autres productions du groupe Renault dans les années à venir, car ce bloc a été conçu pour répondre à la future norme antipollution Euro 7. Prévue pour l’été 2025, cette règlementation devrait en revanche signé le glas du HR13, le nom de code du quatre-cylindres 1.3 turbo.

Prix du Renault Austral (mai 2023)

Prix en euros Équilibre Techno Techno Esprit Alpine Iconic Iconic Esprit Alpine Mild Hybrid Mild Hybrid Advanced 130 34 000* 36 500* - - - Mild Hybrid 160 Auto - 38 000 39 400 40 400* - E-Tech Full Hybrid E-Tech Full Hybrid 200 - 41 500 42 900 43 900 45 300

*En gras : versions bientôt supprimées

