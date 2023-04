Renault Austral Coupé (2024). Nouvelles photos du futur SUV coupé, attendu pour l'été Le Renault Austral Coupé poursuit sa phase de développement avant son lancement, prévu pour 2024. Surpris il y a quelques jours en Normandie, le futur haut de gamme du Losange vient à nouveau d’être photographié, cette fois dans le sud de l’Europe.

La famille des SUV ne cesse de grandir chez Renault. Après l'Austral fin 2022 et l'Espace en mars 2023, c'est un tout nouveau modèle – l'Austral Coupé – qui se prépare. Connu sous le nom de code DHN, ce SUV au profil de coupé est actuellement en pleine phase de test afin de peaufiner les derniers détails avant son lancement. Après s'être fait remarquer du côté de la Normandie, le futur modèle haut de gamme du Losange s’est fait surprendre dans le sud de l'Europe par des photographes espions.

Une face avant différente de l’Austral et l’Espace

Dessiné entièrement par les équipes de Gilles Vidal, l'Austral coupé adopte une face avant différente de l'Austral et de l'Espace. L'argus La face avant du Renault Austral… Adrien Cortesi … et celle du Renault Espace. Matthieu Méheust - L'argus En réalité, l'Austral coupé reprendra de nombreux éléments stylistiques dévoilés sur le concept Scénic Vision. Renault

Si le camouflage joue bien son rôle, en y regardant de plus près, on remarque que la face avant du futur SUV-Coupé sera différente de celle de l'Austral et de l'Espace. Elle s'inspire largement du concept Scenic Vision. Le premier modèle dessiné par l'équipe de Gilles Vidal, le nouveau patron du style, abandonne la signature lumineuse en forme de « C ». Comme pour la Clio restylée ou le Captur remanié, l'Austral Coupé adopte des optiques rectangulaires et des feux de jour en boomerang. La partie basse de ces derniers forme comme un croc. Un détail qui peut faire penser à la signature des Peugeot. Constructeur chez qui a longtemps officié Gilles Vidal. L'arrière dévoile des montants inclinés, ainsi qu'un becquet de toit. Un profil « fastback » qui rappelle les BMW X4 et autre Mercedes GLC Coupé, possible concurrents de l’Austral Coupé. En effet, ce dernier souhaite se positionner comme le nouvel haut de gamme du constructeur français, avec des tarifs qui pourraient grimper jusqu'à 60 000 €.

Présentation officielle à l’été 2023

Media Image Image Le SUV repose sur la plate-forme CMF-CD. L'argus Media Image Image La présentation aura lieu cet été, mais le véhicule n'arrivera pas sur le marché avant la fin du premier semestre 2024. L'argus

Il faudra patienter encore quelques mois avant de découvrir ce futur Renault Austral Coupé, dont le nom n’a pas été confirmé. Le SUV sera présenté au grand public dans le courant de l’été 2023 avant d’être commercialisé un an plus tard. Comme l'Austral et l'Espace, il sera assemblé en Espagne, dans l’usine de Palencia, dès la fin de l’année. Basé sur la plate-forme CMF-CD de l’Alliance, l'Austral Coupé adoptera la motorisation full hybrid de 200 ch et inaugurera un nouveau bloc hybride rechargeable de 280 ch chez Renault. L’argus ne manquera pas de communiquer les dernières informations au sujet de ce nouveau modèle.

