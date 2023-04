Renault Austral coupé (2024). Premières photos scoop du SUV haut de gamme Renault prépare pour 2024 un SUV « coupé » haut de gamme dérivé de l’Austral (nom de code DHN) qui aura dans sa ligne de mire certains modèles premium tels que l’Audi Q5 Sportback. Avant l'entrée en production fin 2023, un prototype a été photographié par une lectrice de L’argus.

Par MaxK

Voir les photos Le futur SUV-coupé dérivé du Renault Austral a été photographié à l'essai. Gaëlle Jeanvoine

Le Renault Austral tout juste lancé va prochainement servir de base à deux autres SUV à l’orientation moins généraliste. D’un côté, il y aura le nouvel Espace 6. Ce dérivé allongé à sept places de l’Austral sera lancé au mois de juin. De l’autre, le catalogue Renault s’enrichira d’un SUV « coupé », qui se distinguera davantage de l’Austral visuellement et affichera un positionnement haut de gamme. Gaëlle Jeanvoine, une lectrice de L’argus à l’œil averti, a débusqué un prototype de ce crossover développé sous le nom de code DHN et reposant sur la plate-forme modulaire CMF-CD de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nous l'avons retrouvé peu après en Espagne mais, cette fois-ci, en laissant entrevoir sa partie avant.

Media Image Image La plate-forme du Renault Austral sert de base à d'autres SUV. Adrien Cortesi

Le porte-étendard d’une montée de gamme

Renault a récemment entamé une montée en gamme progressive, particulièrement sur le segment C, à l’image de celle opérée par Peugeot dans la seconde moitié des années 2010. Pour s’aider dans cette tâche, le constructeur au losange a justement recruté fin 2020 Gilles Vidal, qui dirigeait jusque-là le design de la marque au lion. Premier modèle entièrement dessiné sous la supervision de cette recrue de choix, le SUV « fastback » à venir sera l’un des fers de lance de cette stratégie. Il lorgnera vers le premium en s’attaquant à certaines versions des BMW X4, Mercedes GLC Coupé et autre Audi Q5 Sportback. Sous le lourd camouflage de la voiture à l’image, on devine un becquet de toit et des reliefs marqués à la poupe devant donner une allure sportive au véhicule… comme sur une certaine Peugeot 408, d’une longueur équivalente (environ 4,70 m).

Media Image Image Montants arrière très inclinés, becquet de toit et carrosserie sculptés doivent apporter du dynamisme visuel. Gaëlle Jeanvoine

Un SUV qui se veut dynamique

Cet « Austral coupé », dont le nom reste à connaître, sera le premier modèle Renault à recevoir le futur groupe motopropulseur hybride rechargeable de 280 ch. Il aura également droit à la motorisation hybride de 200 ch déjà proposée pour l’Austral et pourra profiter de quatre roues directrices. Ce « grand frère » de l'Arkana étrennera par ailleurs une évolution de l'architecture électronique (Sweet 400) de l'Austral.

Media Image Image Le SUV-coupé sera proposé avec des motorisations électrifiées offrant jusqu'à 280 ch. L'argus

La voiture est actuellement mise au point au centre technique Renault d’Aubevoye, en Normandie. Sa présentation est attendue pour l’été 2023 et sa commercialisation au printemps 2024 à des tarifs qui pourront tutoyer les 60 000 € en haut de gamme. La production débutera fin 2023/début 2024 en Espagne en version E-Tech 200 ch puis en hybride rechargeable de 280 ch. Un grand merci à notre lectrice pour ses clichés !

Media Image Image La présentation du véhicule est attendue pour l'été 2023. Gaëlle Jeanvoine

