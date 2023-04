Renault Captur (2023). Premières photos scoop du SUV restylé Fin 2023, Renault présentera le nouveau visage de son Captur de 2e génération. Le SUV urbain, déjà imaginé par L’argus, a été surpris sur la route en Espagne. Malgré ses camouflages, quelques précieux détails viennent d’être mis à jour. Le rival du Peugeot 2008 rejoindra les concessions début 2024.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le Renault Captur restylé se dégourdit les cylindres sur les routes espagnoles. L'argus

En 2023, Renault ne chôme pas ! Après la présentation de l’Espace de 6e génération, le constructeur s’apprête à révéler d’autres nouveautés dont la Clio restylée (en avril), l’Austral Coupé (à l'été) ou encore le nouveau Scénic (en septembre). La fin de l’année marquera aussi l’entrée en lice du Captur restylé. Le SUV urbain, rival du Peugeot 2008 (qui sera restylé en juin), vient d’être photographié en Espagne par nos chasseurs de scoop. Son lancement n'est pas prévu avant le début de l'année 2024.

Une face totalement différente, un intérieur inchangé

Ces photos espions du modèle confirment que la partie avant du SUV a été profondément remaniée. Comme le montraient déjà les illustrations de L’argus publiées en octobre dernier, le Captur restylé perd ses rondeurs. Il hérite d’un capot plat qui n’est plus découpé au centre pour laisser place au nouveau logo Renault. Ce dernier est désormais intégré à la calandre nettement plus verticale. Amincis, les phares adoptent une forme rectangulaire à la manière du concept Scénic Vision. Les feux diurnes en C laissent place à une nouvelle signature lumineuse en boomerang annoncée sur le Scénic et inaugurée par la Clio restylée. Ainsi, le Captur adopte un faciès plus dynamique pour affronter le Peugeot 2008, leader sur le marché des SUV en France et dont le restylage est attendu dans les concessions au mois de septembre 2023.

L'illustrateur de L'argus a livré en octobre 2022 un rendu réaliste du Captur restylé. Outfti - L'argus Le Renault Captur restylé est méconnaissable avec ses nouvelles optiques et la forme inédite de son capot. L'argus Le concept Renault Scénic Vision donne un avant-goût du futur virage stylistique pris par les modèles de la marque au losange. Renault En 2024, le Renault Captur va perdre ses rondeurs. DR

Ce nouveau look signe les premières créations de Gilles Vidal et de son équipe. Le patron du design Renault appliquera également cette recette au futur Grand Captur (DJB) attendu à l’été 2024. Ce dernier adoptera le même visage que le Captur restylé mais le reste de la carrosserie sera complément inédit. Pour faire simple, ce SUV compact d'environ 4,40 m ne sera pas qu'un Captur rallongé. Quant à son petit frère, ce restylage va lui permettre de continuer sa route jusqu'à la fin de la décennie, mais aussi de se démarquer de son cousin le Mitsubishi ASX, qui n’est que sa pâle copie. A l’arrière, les modifications s’annoncent très légères avec une signature lumineuse et un bouclier revus.

Media Image Image L'arrière n'évolue que timidement. Les camouflage laissant entrevoir une nouvelle signature lumineuse. L'argus

Quant à l’habitacle ? Le SUV urbain n’héritera pas d’une planche de bord en L à la manière d’une Mégane E-Tech et de l'Austral. Renault conserve le mobilier actuel et fait évoluer son Captur à la marge avec une mise à jour du système multimédia (Easy Link). Les selleries et décors du mobilier évolueront. N’oublions pas qu’en janvier 2023, le petit 4x4 a déjà reçu quelques ajustements avec le remplacement des plastiques moussés en haut des portes avant par des plastiques durs. L'équipement de série s'enrichira de nouvelles aides à la conduite obligatoires dans le cadre du réglement GSR II applicable au 1er juillet 2024.

Et sous le capot ?

Renault ne révolutionne pas le catalogue de motorisations. Le Captur restylé reste proposé avec le 1.3 TCe (HR13) qui capitalise le gros des ventes. Le constructeur profite du restylage du SUV pour faire évoluer la motorisation 1.0 TCe (HR10) dont la puissance passe à 115 ch en essence et 105 ch en version GPL.

Media Image Image Le bouclier du Captur restylé gagne des feux de jour en boomerang comme ceux de la future Clio. C'est la signature Gilles Vidal ! L'argus Media Image Image Le Renault Captur restylé va conserver les motorisations de la version actuelle. En 2025, quelques ajustements seront réalisés pour répondre à la norme Euro 7. L'argus

Du côté des blocs électrifiés, les 1.6 hybride et hybride rechargeable disposent chacun d'une batterie légèrement plus puissante à l'image du Mitsubishi ASX. L'avenir de la version rechargeable pose question du côté de Renault, eu égard au peu d'intérêt qu’elle suscite. Mi-2025, date de l’entrée en vigueur de la norme Euro 7, le catalogue évoluera avec l'arrivée du 1.2 48V, dont la puissance passera de 130 à 140 ch, en remplacement du 1.3 TCe. Ce bloc (HR12) équipera d'entrée le Grand Captur et sera décliné dans une version sans turbo à géométrie variable. Ce 1.2 de 100-110 ch viendra à terme remplacer le 1.0 TCe. Et pour cause, les 1.0 et 1.3 TCe ne sont pas Euro 7 compatibles. Une nouvelle transmission à double embrayage (Getrag DW23) sera aussi au programme. Le Captur restylé sera présenté fin 2023 pour une commercialisation début 2024.

Source photos : motor.es

À lire aussi Essai Mitsubishi ASX hybride (2023) : le Renault Captur aux trois diamants

Tags