Renault Captur et Mégane. Fin du 1.6 E-Tech hybride rechargeable En catimini, Renault a décidé de retirer la version hybride rechargeable sur les Captur et Mégane, expliquant ce choix par la baisse de la demande en Europe. Est-ce pour autant la fin de cette technologie au sein de la gamme ? La réponse est non. Explications.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Depuis le mois d'avril, la motorisation hybride rechargeable n'est plus disponible au catalogue Renault. DR

Début avril, Renault a retiré du catalogue la version 1.6 E-Tech hybride rechargeable sur les Mégane 4 et Captur. Résultat : plus aucun modèle du Losange n’est disponible dans cette motorisation. Contacté à ce sujet, le constructeur français nous explique avoir opéré ce changement en raison « d’une tendance baissière du rythme de vente de la technologie PHEV chez Renault et d’un marché de l’hybride rechargeable qui baisse en Europe ». En effet, même si la part de marché de l’hybride rechargeable en France est en légère hausse depuis début 2023 (8,7 %), elle reste en retrait comparé à celle de l’hybride simple (13,6 %). Moins coûteuse à l'achat, cette dernière technologie semble être la meilleure alternative aujourd’hui. Cette décision s'explique aussi par la volonté de l'état-major de réduire la diversité des gammes. A contrario, le nouveau Mitsubishi ASX (cousin du Renault Captur) dispose de cette version PHEV.

Media Image Image En fin de carrière, la Mégane 4 n'est plus proposée qu'avec une motorisation essence et diesel. Ace Team

Bloquée entre le full hybrid et le tout-électrique…

Longtemps considérée comme la solution idéale à la transition vers la mobilité électrique, la motorisation hybride rechargeable peine à séduire notamment sur les véhicules citadins et compacts. Chez Renault, son tarif élevé freine une clientèle qui se tourne vers l'électrique ou encore le full hybrid, bien plus accessible. Pour exemple, le Captur 1.6 E-Tech PHEV était proposé au tarif de 37 950 € en finition Techno, tandis que la version full hybrid de 145 ch s’affiche au prix de 30 900 €. Ce surplus de 7 050 € était un frein sur le marché du neuf, mais aussi en occasion, où ces modèles hybrides sur prise trouvaient difficilement preneur en raison de leur prix d'achat.

Media Image Image Le Renault Captur restylé, qui sera présenté fin 2023, n'aura plus de version hybride rechargeable. L'argus

… et réservée aux « modèles haut de gamme »

Si Renault affiche clairement sa volonté de « proposer et développer en Europe une gamme de modèles reposant sur des offres 100 % électriques et full hybrid », la marque n'a pas totalement tourné le dos à l'hybride rechargeable. En effet, elle met actuellement au point une version de 280 ch associant le 1.2 hybride de 200 ch à un second moteur électrique sur le train arrière, le tout rechargeable. Cette nouvelle technologie sera inaugurée par l’Austral Coupé à l’été 2024. En revanche, le Captur restylé (début 2024) restera, selon nos informations, orphelin de ce type de motorisation. Renault explique que « cette technologie coûteuse et peu rentable sur les segments B et C est plus adaptée à des modèles des segments supérieurs ». Ce qui laisse à penser que le prochain 1.8 E-Tech, qui prendra la suite du 1.6 E-Tech, ne devrait pas avoir de déclinaison hybride rechargeable. Ce nouveau propulseur hybride sera étrenné par le Dacia Bigster en 2025 et la Renault Clio 6 en 2026.

Media Image Image Prévu pour 2024, l'Austral Coupé inaugurera la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 280 ch. L'argus

