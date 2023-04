Renault Clio 5 (2023). Découvrez la version restylée en direct ! Renault lévera le voile mardi 18 avril sur sa Clio restylée. Une nouveauté à découvrir dès 11 h sur L'argus.fr. La rédaction va plus loin puisqu'elle vous donne rendez-vous sur Youtube et Facebook dès 12h15 pour découvrir en direct la Renault Clio 5 restylée. Préparez vos questions ou posez-les en live.

Rendez-vous le 18 avril à 12h15 pour découvrir la nouvelle Clio 5 restylée.

C’est l’une des nouveautés françaises les plus attendues de l’année. La Renault Clio s’apprête à passer par la case du restylage, quatre ans après le lancement de cette cinquième génération. Un lifting qui s’annonce très visible puisque toute la face avant sera modifiée. Signature lumineuse retravaillée, boucliers redessinés, nouveau logo… la Clio restylée s’inspirera du concept Scénic Vision. L’arrière devrait également évoluer, notamment au niveau de la signature lumineuse.

Plus de personnalité pour la Clio

L’objectif de ce restylage est d’offrir plus de personnalité à la Clio, dont le design a peu évolué par rapport à l’ancienne Clio 4. A l’instar de l’Austral, la Clio restylée devrait également proposer une nouvelle finition Esprit Alpine à l’allure plus sportive. Elle prendra la relève de la finition RS Line. Sous le capot, on devrait retrouver le petit 3-cylindres à essence TCe 90, la version GPL de 100 ch ou encore la motorisation hybride E-Tech de 145 ch. Cette dernière devrait profiter d’une batterie légèrement plus grosse. Finalement, la seule chose qui ne devrait pas trop changer, c’est l’habitacle. Il faut dire que c’est l’un des points forts de la génération actuelle. A voir si Renault fait évoluer le système d’info-divertissement Easy Link.

Vous vous posez des questions sur la gamme, vous souhaitez découvrir plus en détail le véhicule ? Posez-nous vos questions ou faites nous part de vos demandes/commentaires lors de la diffusion de notre vidéo en direct ce mardi 18 avril à partir de 12h15 sur Youtube et Facebook. Les experts Renault seront au côté de notre journaliste.

