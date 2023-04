Renault Clio 5 (2023). Quoi de neuf pour cette version restylée ? Design plus dynamique, version Esprit Alpine, nouveau logo… la Renault Clio 5 évolue en profondeur à l’occasion de son restylage. Objectif : reprendre la tête des ventes à la Peugeot 208, sa grande rivale française. Les prix seront dévoilés en juin pour un lancement en septembre.

La Renault Clio 5 restylée sera lancée en France en septembre 2023.

Quatre ans après son lancement (printemps 2019), la cinquième génération de Renault Clio passe par la case restylage. C’est le quatrième modèle, après la Mégane E-Tech, l’Austral et l’Espace, à arborer le nouveau logo de la marque. Mais les nouveautés ne se limitent pas à ça. C’est simple : toute la face avant de la voiture a été redessinée. Les phares sont plus minces (à LED sur toutes les versions), la calandre s’élargit, le bas du bouclier est remanié, tout comme la signature lumineuse. Désormais verticale et plus imposante qu’auparavant, elle sera reprise sur les futurs modèles de la marque dès cette année (Captur restylé, Scénic électrique…).

Media Image Image La face avant de la Clio 5 restylée se veut plus dynamique. Surtout en version Esprit Alpine. SP/Renault Media Image Image La Clio 5 de 2020 manquait de personnalité. Son design était aussi trop proche de celui de la Clio 4. SP/Renault

Ce nouveau visage confère à la Clio 5 un regard plus expressif. Un sex-appeal qui faisait cruellement défaut à la version actuelle. À tort, sachant que le design reste l’un des principaux critères d’achat sur le segment des citadines. Le succès de sa rivale de toujours – la Peugeot 208 – le montre. Elle a pris la tête des ventes en France depuis 2021, une place historiquement occupée par la Clio. Ironie du sort, c’est Gilles Vidal, l’ancien directeur du style de Peugeot et « papa » de la 208 (arrivé chez Renault à l’été 2020), qui a été chargé de relooker la Renault Clio pour détrôner la lionne. Le match est relancé, surtout que la 208 sera restylée elle aussi au mois de novembre.

Media Image Image Le restylage est discret à l'arrière : les feux sont transparents, et le bas du bouclier est retouché. SP/Renault Media Image Image Il suffit de regarder l'ancienne Clio pour voir que les nouveautés à l'arrière sont discrètes. SP/Renault

Des matériaux issus du recyclage

À l’intérieur, les nouveautés tiennent du détail. Il faut dire que la présentation vieillit bien. La Clio conserve le système d'infotainment « Easy Link » à écran de 7 ou 9,3 pouces implanté en position verticale. La connexion via Android Auto et Apple CarPlay se fait désormais sans fil. La caméra à 360 degrés, l’aide à la conduite de niveau 2 (régulateur avec fonction Stop & Go) et l’aide au stationnement font partie des équipements technologiques disponibles au catalogue. L’instrumentation numérique devient standard, même si la taille de l’écran (7 ou 10 pouces) varie selon le niveau de finition. Renault annonce l’arrivée de nouvelles selleries et l’absence de cuir à bord de la Clio. Les sièges, le bandeau sur la planche de bord, les contre-portes et le ciel de toit présentent un nouvel habillage en tissu issu du recyclage.

Media Image Image La planche de bord est identique. Remarquez le nouveau logo sur le volant. SP/Renault

La finition Esprit Alpine remplace RS Line

L’autre grande nouveauté sur la Clio restylée est l’arrivée d’une finition Esprit Alpine. Succédant au label RS Line, cette version se démarque par une présentation plus sportive et comprend : lame aérodynamique de couleur grise sur le bouclier avant, diffuseur arrière, jantes de 17 pouces spécifiques, calandre à effet dégradé, logo noir. On la reconnaît aussi au badge « Esprit Alpine » apposé sur ses ailes avant.

Media Image Image La nouvelle signature lumineuse sera reprise sur les futurs modèles de la marque. SP/Renault

À bord, la Clio Esprit Alpine reçoit des sièges plus enveloppants avec le logo Alpine sur les dossiers, un pédalier en aluminium et des ceintures de sécurité présentant un liseré bleu. Cette teinte est également celle de la surpiqûre des sièges. Enfin, les couleurs du drapeau tricolore sont visibles sur la planche de bord et le volant.

Une boîte automatique uniquement sur l'hybride

Côté moteurs, le 1.3 TCe de 140 ch de l’ancienne RS Line n’est pas conservé sur la nouvelle Clio Esprit Alpine. On retrouve le petit trois-cylindres essence disponible en trois versions de puissance : 65 ch (SCe), 90 ch (TCe) et 100 ch (GPL). Un diesel Blue dCi de 100 ch est également disponible (pour les pros comme pour les clients particuliers). Tous les blocs sont couplés à une boîte manuelle. Pour bénéficier d’une transmission automatique, il faut passer à la version hybride, même si une nouvelle boîte à double embrayage (DW23 Getrag) est en préparation avec le nouveau 1.2 dont ne bénéficiera pas la Clio. Une association que l'on retrouvera sur la sixième génération en 2026 selon nos informations.

Apparue en 2020, la Clio E-Tech n’évolue pas à l’occasion du restylage. Elle annonce 145 ch extraits d’un bloc essence de 94 ch et deux moteurs électriques, ainsi qu'une consommation de 4,1 l/100 km en cycle mixte WLTP. En revanche, la petite batterie de 1,2 kWh de capacité réduit le volume de coffre de 90 l (301 l contre 391 l pour les versions thermiques). Les prix de la Renault Clio restylée seront dévoilés en juin, et les premières livraisons en France auront lieu au mois de septembre.

