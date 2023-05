Renault Clio 5 restylée. Pourquoi le 1.3 TCe 140 essence est-il supprimé ? Malgré des critiques positives, le 1.3 TCe 140 ne sera pas conservé dans la gamme de la Clio restylée. L’argus vous explique pourquoi Renault a effectué ce choix, en comparant notamment les immatriculations de ce quatre-cylindres avec celles de la version E-Tech hybride de puissance proche.

Johann Leblanc Par

Voir les photos La Renault Clio 5 restylée abandonne le 1.3 TCe, un moteur pourtant réussi. Mais cette disparition s'explique assez aisément. Renault

Après un 1.2 TCe à la réputation vite entachée par de gros soucis de fiabilité, le groupe Renault a bien redressé le tir avec son 1.3 TCe (HR13). Plus souple et moins gourmand que son prédécesseur, ce quatre-cylindres turbo ne souffre d’aucune véritable tare. Sur l’actuelle Clio, il s’agissait d’un choix très recommandable. Pourtant, la marque au losange a décidé de sacrifier ce moteur lors du restylage de sa citadine vedette. Incompréhensible ? Pas vraiment si l'on en croit les données d’immatriculation fournies par notre partenaire NGC-Data®. Cette version 1.3 TCe n’a trouvé que 2 572 acheteurs en France en 2022, sur un total de 64 031 Clio écoulées sur cette période. C’est un peu mieux que les 2 513 immatriculations de 2021, mais cela représente à peine 4 % des ventes du modèle.

Une version hybride plébiscitée

Media Image Image Dotée d'une transmission originale, la première motorisation hybride de Renault s'est d'emblée imposée comme un succès. Etienne Roville Media Image Image Apparue au printemps 2020, la version E-Tech hybride de la Clio a représenté pas loin d'un tiers des ventes en 2022. Clément Choulot

Les chiffres paraissent encore plus faibles si on les compare à ceux de la version 1.6 E-Tech hybride, qui est passée de 140 à 145 ch en 2022. Une puissance toujours comparable aux 140 ch du 1.3 TCe, qui a gagné 10 ch au printemps 2021 tout en remplaçant sa transmission automatique EDC contre une boîte manuelle afin de limiter le risque de concurrence entre ces deux variantes. D'après les statistiques, cet objectif n’a pas été atteint. La déclinaison électrifiée a totalement écrasé sa frangine, avec 19 880 immatriculations en 2021 et 18 150 en 2022. Malgré la légère baisse enregistrée l’année dernière, elle a représenté plus de 28 % des Clio écoulées dans l’Hexagone. Une sacrée performance pour celle qui a été la première hybride Renault de série.

Media Image Image Le quatre-cylindres turbo-essence HR13 convenait bien à la Clio, mais il n'a pas su convaincre les clients. Thomas Antoine/ACE Team

Si l’on se contente de regarder les ventes aux particuliers, les plus rentables pour la marque et les plus significatives, cet écart demeure. En 2022, sur ce canal de distribution, le 1.3 TCe 140 n’a su séduire que 1 281 automobilistes français. A contrario, l’E-Tech 145 en a convaincu 11 332, soit pratiquement dix fois plus. La baisse des immatriculations globales de cette version hybride par rapport à 2021 s’explique surtout par une nette diminution des ventes aux loueurs et flottes d’entreprises ou encore par la dégringolade des volumes de véhicules de démonstration et de direction. Des marchés sur lesquels Renault a tendance à réduire désormais la voilure car ils génèrent moins de marge bénéficiaire. Auprès des particuliers, cette déclinaison électrifiée a vu, au contraire, sa diffusion augmenter de 43 %. C’est encore mieux que le 1.3 TCe, qui enregistre pourtant 39 % de croissance sur ce canal crucial.

Les ventes des versions hybrides et 1.3 TCe en 2021/2022

Media Image Image Plus sobre et plus tendance que son frangin, le 1.6 E-Tech hybride n'a laissé que des miettes au 1.3 TCe. Clément Choulot

Ventes Clio 1.6 E-Tech Hybride 2021/2022

Administrations : 395/322

Constructeur + VD : 2 658/1 280

Entreprises et LLD : 5 808/4 434

Loueurs et TT : 3 090/782

Particuliers : 7 929/11 332

Total : 19 880/18 150

Ventes Clio TCe 130 EDC + 140 BVM 2021/2022

Administrations : 1/2

Constructeur + VD : 1 151/458

Entreprises et LLD : 216/207

Loueurs et TT : 226/624

Particuliers : 919/1 281

Total : 2 513/2 572

À lire aussi Toutes les Renault Clio à l'essai, laquelle choisir ?

Des contraintes extérieures fortes

Media Image Image Depuis le printemps 2021, en même temps qu'il a gagné en puissance, le 1.3 TCe 140 n'existe plus qu'en boîte manuelle. Plus vraiment un atout aujourd'hui, même si ça réduit le prix… Thomas Antoine/ACE Team Media Image Image La boîte automatique séduit de plus en plus les automobilistes français. Cela fait encore plus les affaires de l'hybride, qui n'existe qu'avec ce type de transmission. Clément Choulot

L’analyse des chiffres est donc implacable pour le quatre-cylindres thermique. Le choix de ne plus le proposer avec une boîte automatique n’a clairement pas arrangé les choses, tant la transmission manuelle est aujourd’hui en perte de vitesse en France. Mais le Losange n’a pas fait trop d’efforts pour promouvoir ce moteur. Rappelons que l’Europe demande désormais aux constructeurs de respecter un seuil d’émissions de CO 2 assez strict sur toute leur gamme, sous peine de subir d’énormes amendes. Un objectif d’autant plus difficile à atteindre que ce sont réellement les ventes qui comptent. Il ne suffit pas d'afficher une variante hybride à 98 g/km de CO 2 au catalogue. Il est également impératif de réussir à l’écouler en quantité suffisante.

Media Image Image Le Captur restylé, qui sera présenté fin 2023, ne renoncera pas au 1.3 TCe puisque ce bloc réalise aujourd'hui une bonne partie des ventes du petit SUV. L'argus/Oufti design Media Image Image Attendue à l'été 2024, l'inédite déclinaison rallongée du Captur aura aussi droit à ce quatre-cylindres turbo, qui s'annonce bien adapté à son poids supérieur. Oufti Design

Les vendeurs ont ainsi été invités à conseiller cette version E-Tech en priorité. A contrario, même si elle n’a rien d’une « muscle car » assoiffée de sans-plomb, la Clio 1.3 TCe 140 rejette de 120 à 123 g/km sur le cycle WLTP. Une diffusion trop forte aurait pu plomber la moyenne de la marque. Comme les objectifs à respecter vont se durcir au fil des années, cette variante était de toute façon en sursis. D’autant que son quatre-cylindres HR13 n’est pas prévu pour satisfaire à la norme Euro 7, pour l’instant prévue à l’été 2025. En l’arrêtant prématurément, Renault se simplifie finalement la vie. Sans perdre trop de clients au passage, comme l’ont montré les statistiques. Ce quatre-cylindres turbo va cependant poursuivre sa route encore quelques années sous d’autres capots, tel celui du futur Captur restylé et de sa déclinaison rallongée.

À lire aussi Renault Captur (2023). Première photos scoop du SUV restylé

Tags