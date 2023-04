Renault Clio Esprit Alpine vs Clio Techno. Les différences entre les deux versions La nouvelle Renault Clio Esprit Alpine se démarque par une présentation plus sportive. Mais quelles sont les différences par rapport à la Clio classique, en finition Techno ? Premiers éléments de réponse.

Pour la révélation de sa Clio restylée, Renault a mis l’accent sur la version « sport » Esprit Alpine. Aucun autre modèle n’était présent le jour de la présentation. Logique : cette finition fait partie des principales nouveautés apparues sur la citadine au Losange. Le constructeur vient de publier les premières photos de la Clio dans sa version « classique », une finition Techno qui se positionne comme le milieu de gamme (il y aura trois finitions : New Evolution, Techno et Esprit Alpine). L’occasion de comparer ces deux versions pour voir quelles sont les différences à l'extérieur comme à l'intérieur.

Extérieur

Adieux Clio R.S. line, bonjour à la Clio Esprit Alpine. Un nouveau nom (inauguré par l’Austral en début d’année) pour un positionnement inchangé : cette finition se veut la plus sportive de la gamme. Du moins esthétiquement parlant puisque aucun moteur plus puissant ne lui sera réservée. Le 1.3 TCe de 140 ch à boîte manuelle, jusqu’alors proposé sur la Clio R.S. line, n’est pas reconduit à l’occasion du restylage.

Media Image Image Sur la Clio Esprit Alpine, une partie du bouclier est peint en gris. Le logo est plus sombre. SP/Renault Media Image Image La Clio Techno a le même bouclier, mais il est peint de la même teinte que le reste de la carrosserie. SP/Renault

Par rapport à la Clio « classique » dans sa finition Techno, l’Esprit Alpine se démarque par une lame aérodynamique peinte en grise sur le bouclier avant, un logo sombre (à l’avant comme à l’arrière incluant l'inscription « Clio ») et un bas de bouclier arrière légèrement redessiné. La calandre à effet dégradé et les coques de rétroviseurs noires sont identiques aux deux versions. Aucune sortie d’échappement n'est visible, même si Renault précise qu’elle le sera sur certaines motorisations (pas en hybride E-Tech 145), sans préciser si cet accessoire sera réservé à la version Esprit Alpine.

Media Image Image A l'arrière, la Clio Esprit Alpine se démarque par un logo noir et un bas de caisse spécifique. La sortie d'échappement n'est pas apparente sur la motorisation hybride. SP/Renault Media Image Image Sur la Clio Techno, les différences sont minimes face à l'Esprit Alpine. Les écopes dans le bouclier sont toujours là, par exemple. Les feux sont aussi les mêmes. SP/Renault

C’est vue de profil que l’on perçoit les principales différences. A commencer par les jantes de 17 pouces. Elles sont diamantées noires sur l’Esprit Alpine, avec des centres de roue bleus ou gris, selon la teinte. Le contours des vitres est noir, alors qu’il est chromé sur la Clio Techno. L’antenne de toit est également de couleur noir. Enfin, un badge « Esprit Alpine » est implanté sur les ailes avant, au même endroit où était inscrit « R.S. line » auparavant.

Media Image Image Vue de profil, la Clio Esprit Alpine se distingue par des jantes spécifiques et des contours de vitres noirs. SP/Renault Media Image Image Sur la Clio Techno, les contours de vitres sont chromés. Il n'y a pas le logo Esprit Alpine sur les ailes avant. SP/Renault

Intérieur

Si peu de photos montrant l’intérieur de la Clio Techno ont été publiées, on peut dors et déjà vous affirmer qu'il y a des différences. La version Esprit Alpine dispose de sièges plus sportifs, offrant un meilleur maintien latéral que ceux des autres Clio. La sellerie est aussi spécifique. Elle utilise plus de tissus issus du recyclage que celle de la finition Techno. Et se démarque visuellement par une surpiqûre bleue et le logo « Alpine » sur les dossiers. Un drapeau français est brodé sur l’insert en tissu côté passager, tandis que le volant (qui n’est plus en cuir sur la nouvelle Clio) présente des surpiqûres reprenant les couleurs du drapeau français. On retrouve également un pédalier en aluminium. Enfin, Renault annonce une animation spécifique à l’allumage du système multimédia Easy Link.

Media Image Image A bord, la Clio Esprit Alpine se démarque de la finition Techno par des sièges plus enveloppants, des surpiqures sur le volant et un pédalier en aluminium. SP/Renault Media Image Image Selon Renault, la part de matériaux issus du recyclage est plus importante dans la finition Esprit Alpine que la finition Techno (73% contre 60%). SP/Renault

Des différences peu marquées, en attendant la Clio New Evolution ?

Hormis l’insert dans le bouclier avant, les jantes et les sièges, les différences visuelles entre les Clio Techno et Esprit Alpine ne sautent pas aux yeux. Du moins sur les photos publiées par Renault. Elles seront sûrement plus visibles avec la version d’entrée de gamme New Evolution qui aura des écrans plus petits (combiné d'instrumentation et multimédia de 7 pouces, chacun). La face avant du véhicule pourrait aussi différer, avec une signature lumineuse différente sur les versions de base. C'est en tout cas ce que nous a affirmé Gilles Vidal, le patron du design, lors de la présentation du véhicule (voir notre vidéo live de la Renault Clio avec Gilles Vidal).

Media Image Image Sur la version de base New Evolution, la signature lumineuse devrait être différente. La calandre n'aura pas, non plus, un effet dégradé. En revanche, les phares à LED seront présents sur toutes les finitions. SP/Renault

