Renault Clio restylée (2023) : suivez notre essai de la version hybride La Renault Clio 5 restylée est prête pour ses premiers essais. Avant de retrouver nos impressions à son volant, faisons le tour des nouveautés.

L'année 2023 est celle du restylage pour la Clio 5. Les premiers essais se font en version E-Tech Hybrid de 145 ch.

Fer de lance de la gamme Renault, mais dominée par son éternelle rivale la Peugeot 208, la Renault Clio 5 se relance à l’occasion de son restylage. Les essais de cette Clio restylée ont démarré à Bruxelles (Belgique), et L'argus était de la partie. Avant de vous livrer nos impressions à son volant, disons qu'il n’est nullement besoin ici de monter à bord pour voir le changement. Si certains constructeurs jouent parfois la première place au championnat du monde des restylages invisibles, Renault prend ici le contre-pied. La Clio 5 restylée affiche un visage complètement transformé, plus graphique, plus expressif… à l’image d’une certaine 208. Le reste des modifications tient plus du détail, entre un nouveau bouclier arrière et de menues évolutions dans l’habitacle. Mais il est vrai que le mobilier intérieur reste d'actualité pour cette Clio de cinquième génération, lancée en 2019.

Cinq moteurs et Esprit Alpine au rendez-vous de la Clio 5 restylée

Les prix de la Clio restylée seront connus en juillet, et la voiture sortira dans le réseau en septembre. Mais on connaît déjà quelques détails sur sa gamme et ses moteurs. La Clio RS Line laisse place à l’Esprit Alpine en haut du panier, et c’est dans cet habit sportif que la protégée de Renault se présente pour ses premiers essais. La configuration sera complétée par la motorisation hybride E-Tech, que la Clio a inaugurée en 2020 et qui arrive ici dans sa dernière évolution de 145 ch, comme à bord de l’Arkana. Pour les autres motorisations, il n’y a pas de changement à relever, si ce n’est le retrait du quatre-cylindres 1.3 TCe de 140 ch. Si ce bloc constituait une excellente proposition en matière d’agrément de conduite, il se montrait aussi un peu trop gourmand.

Media Image Image Essence, hybride, GPL et diesel : la Clio 5 restylée en offre pour tous les goûts en matière de motorisations… sauf pour les amateurs de petite sportive.

La Clio restylée propose néanmoins un large éventail de motorisations dans son segment. En plus de l’hybride, elle accueille deux moteurs à essence (SCe 65 ch atmosphérique et TCe 90 ch turbo), un bloc GPL (TCe 100 ch LPG) et un diesel (Blue dCi 100 ch). Ce dernier avait été retiré du catalogue de la Clio 5 quelques mois après son lancement, et il avait manqué à la petite Renault dans son duel des immatriculations face à la 208, car ces petites voitures diesel restent appréciées des entreprises dont les collaborateurs sont de gros rouleurs.