Renault Espace (2023). Les prix et la gamme de la 6e génération Renault annonce les prix et la gamme de l’Espace 6. Le SUV, rival du Peugeot 5008, est proposé à partir de 44 500 € avec le moteur hybride de 200 ch. Le constructeur affiche les versions 5 et 7 places au même tarif. Le carnet de commandes ouvre le 17 avril pour des livraisons à l’été 2023.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Renault a annoncé les prix du Renault Espace. Le ticket d'entrée est de 44 500 €. Renault

L’Espace arrive ! Renault a annoncé l’ouverture du carnet de commandes de son SUV pour le 17 avril. Pour nous faire patienter jusque là, le constructeur a dévoilé la grille tarifaire de son nouveau vaisseau amiral de 6e génération. Elle est plutôt simple, puisqu’il n’y a qu’une motorisation au catalogue. Il s’agit du trois-cylindres 1.2 full hybrid de 200 ch, un moteur exempté de malus écologique. Les premières livraisons sont prévues à l'été.

Trois finitions au catalogue

La gamme du nouveau Renault Espace se compose de trois finitions. L’entrée de gamme Techno se distingue à sa lame avant peinte dans la couleur de la carrosserie, à son contour chromé des vitres et à sa barres de toit en aluminium satiné. Le SUV est chaussé de jantes 19’’. L’équipement comprend des phares à LED adaptatifs, le système multimédia Open R Link (avec navigation Google) sur un écran tactile de 12’’, les compteurs numérique de 12,3'' ou encore le hayon motorisé.

Media Image Image La grande tablette tactile de 12'' est de série tout comme les compteurs numériques (12,3''). Renault

Au sommet de la gamme, les versions Esprit Alpine et Iconic jouent respectivement la carte de la sportivité et de l’élégance. Notez qu’elles s’équipent toutes deux en série du châssis à 4 roues directrices (4control). Pour reconnaître le SUV au look sportif, il suffit de jeter un coup d'œil à la face avant : la calandre adopte un motif en damiers, le bouclier intègre une lame sport gris satiné. Cette version est également pourvue de badges spécifiques « Esprit Alpine » et peut s'habiller du Gris Schiste Satin, teinte qui lui est propore. Dans l’habitacle, l’Alcantara est omniprésent sur la planche de bord et les sièges. Enfin, la petite touche finale vient des jantes 20’’ diamantées noires.

Media Image Image La couleur Gris Schiste Satin est réservée aux modèles Esprit Alpine. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Le Renault Espace en finition Iconic reçoit des jantes 20'' diamantées noires spécifiques. Renault

La finition Iconic chausse aussi des roues de 20’’ mais avec un motif différent (Effie). Cet Espace se veut plus chic avec des inserts en frêne, une sellerie en cuir matelassée gris sable clair, des sièges conducteur et passager électriques à mémoires avec réglage lombaire ou encore une caméra 360°. Plusieurs coloris sont proposés : Rouge Flamme (de série), Gris Schiste, Noir Etoilé, Bleu Nocturne et Blanc Nacré Brillant.

Les version 5 et 7 places au même prix

L'Espace 6 est proposé d’office en configuration 7 places. Une option négative permet de se passer des sièges d’appoint pour optimiser le volume de coffre. Une configuration qui n'entraîne pas de ristourne pour autant. Les deux versions sont proposées au même prix, soit à partir de 44 500 €. Et du côté de la concurrence ? Le SUV au Losange est proposé à un tarif de base plus élevé que son rival direct, le Peugeot 5008. Le ticket d’entrée de ce dernier est fixé à 38 120 €. Toutefois, l’équipement de base du modèle au Lion est plus chiche et son offre de motorisations limitée (pour l’heure) à un essence et un diesel de 130 ch. L'entrée en lice d'un 1.2 PureTech de 136 ch à hybridation légère (48V) est prévue pour juin. Le gros des nouveautés arrivera avec la 3e génération prévue mi-2024.

Media Image Image L'Espace 6 est proposé d'office avec 6 places. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Il est possible de se passer des strapontins à l'arrière. Il suffit juste de cocher l'option négative. Il n'y a pas de réduction pour autant ! Benjamin Brillante - L'argus

Prix Renault Espace 6 (avril 2023)

Techno* Esprit Alpine Iconic E-Tech full hybrid 200 ch 44 500 € 47 500 € 49 500 €

Renault propose également l'Espace en location longue durée sur 37 mois et 30 000 kilomètres avec un premier loyer de 5 000 € et trois ans de garantie. Une offre disponible jusqu'au 30 avril permet de bénéficier de l'entretien inclus pour 1€ / mois.

Techno* Esprit Alpine Iconic E-Tech full hybrid 200 ch 460 € / mois 500 € / mois 540 € / mois

*disponible ultérieurement à la commande

Equipements Renault Espace 6 (avril 2023)

Espace Techno

aide au stationnement avant/arrière et latéral

caméra de recul

avertisseur d'angle mort

multi-sense (selecteur de modes de conduite)

chargeur smartphone à induction

écran central tactile de 12'' et compteurs numérique de 12,3''

climatisation automatique bizone

accès et démarrage mains-libres

rétroviseurs extérieur électriques, dégivrants et rabattables...

Media Image Image Les finitions Esprit Alpine arbore toutes ce badge. Matthieu Méheust - L'argus

Espace Esprit Alpine (Techno +)

4Control Advanced

barres de toit noires satinées

bouclier avant avec lame sport gris satiné

jantes 20'' diamantées noires

pédalier alu

appuie-tête avec broderie Alpine

tableau de bord en Alcantara

volant cuir et Alcantara

sellerie mixte tissu / Alcantara

Media Image Image Le Renault Austral Iconic dispose d'inserts noir brillant dans le bouclier avant. Matthieu Méheust - L'argus

Espace Iconic (Techno +)

4Control Advanced

Caméra 3D 360°

parking main libre

régulateur de vitesse adaptatif Stop&Go

sièges et pare-brise chauffants

barres de toit noires satinées

bouclier avant avec lame sport noir brillant

sellerie cuir gris clair

insert en frêne sur le tableau de bord

