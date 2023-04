Renault Espace 6 (2023). À bord du SUV familial, rival du Peugeot 5008 Le Renault Espace, lancé il y a quarante ans, se métamorphose en un SUV pour cette sixième génération. Pas de surprise : ce rival des Nissan X-Trail et Peugeot 5008 se présente comme un Austral allongé. Facturé à partir de 44 500 €, il sera lancé à l'été.

Par Vincent Foultier

Voir les photos L'argus vous emmène découvrir la sixième génération du Renault Espace. Benjamin Brillante - L'argus

Conserver des noms emblématiques pour qualifier de nouveaux modèles, même si leur design et leur positionnement sont en rupture avec ceux de leurs ancêtres, telle est la stratégie de Luca de Meo, le patron de Renault. Quelques exemples : la Mégane n'est désormais plus une berline mais un crossover électrique. Positionnement qu'adoptera aussi début 2024 le futur Scénic, autrefois star du segment des monospaces. Et pour l’emblématique Espace ? Renault le fait définitivement basculer dans la catégorie des SUV. Une évolution à laquelle nous avait préparés son prédecesseur, positionné comme un crossover depuis 2015. Au regard des résultats commerciaux de ce dernier, la marque au losange se devait de revoir la formule.

Un Renault Austral allongé

« Proposer des modèles complémentaires, sans faire de clone », c'est le souhait de la marque selon Fabrice Cambolive, le CEO de Renault. De prime abord, l'intention n'est pas flagrante. À l'avant, le nouvel Espace ne se distingue de l'Austral que par sa calandre à lamelles verticales. Et ce n'est pas la finition Esprit Alpine qui le différencie puisque le motif à damier est identique. Les plus critiques auraient apprécié un supplément de personnalité. Les autres rappelleront que les duos Peugeot 3008/5008 et Volkswagen Tiguan/Tiguan Allspace présentent aussi le même faciès.

Le nouveau Renault Espace possède tous les attributs du SUV, avec notamment une garde au sol de 18 cm. Matthieu Méheust - L'argus Il ressemble sous tous les angles au Renault Austral, commercialisé depuis fin 2022. Matthieu Méheust - L'argus À l'avant, la seule différence avec l'Austral se situe au niveau de la calandre, qui présente des lamelles verticales. Matthieu Méheust - L'argus La calandre à damier caractérise la finition Esprit Alpine. Matthieu Méheust - L'argus Les portes arrière sont plus longues au profit de l'accessibilité. Matthieu Méheust - L'argus La ligne de toit est moins plongeante que sur l'Austral. Matthieu Méheust - L'argus Le E au bout du nom Espace, représentatif d'une motorisation électrifiée sous le capot, s'intègre mieux que sur l'Austral. Matthieu Méheust - L'argus Austral ? Espace ? Les deux planches de bord sont identiques. Matthieu Méheust - L'argus L'accoudoir centrale offre 3,6 l de rangement. Matthieu Méheust - L'argus Sous le repose-main coulissant se trouve un chargeur à induction pour smartphone. Matthieu Méheust - L'argus

C'est de profil, à partir du montant central, que les deux SUV Renault se démarquent. Les portières arrière sont plus longues pour faciliter l'accès à bord, et la ligne de toit se prolonge de quelques centimètres jusqu'à un hayon vertical caractéristique des SUV familiaux embarquant jusqu'à sept passagers. Si le volet de coffre et le bouclier sont spécifiques, les feux arrière sont pareils à ceux de l'Austral. Mètre en main ce « Grand Austral » est plus compact, avec 14 cm de moins en longueur et en empattement par rapport à l'Espace 5.

Austral Espace 6 Espace 5 Longueur 4,51 m 4,72 m 4,86 m Largeur (avec rétros) 2,08 m 2,08 m 2,13 m Hauteur 1,63 m 1,65 m 1,67 m Empattement 2,67 m 2,74 m 2,88 m

Des configurations 5 et 7 places

Media Image Image La banquette du rang 2 coulisse sur 26 cm. L'espace aux jambes est dans la bonne moyenne avec un rayon aux genoux de 32 cm. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image La troisième rangée de sièges convient à des enfants ou des personnes mesurant moins de 1,70 m. Benjamin Brillante - L'argus

C’est une fois à l’intérieur que le label Espace prend tout son sens. Cette nouvelle génération est proposée en deux configurations, de 5 et 7 places. Selon Renault, l’accès aux sièges du troisièmerang est facilité grâce au système Easy Access. Une fois rabattue, la banquette du deuxième rang coulisse pour permettre de rejoindre les strapontins à l’arrière. Inutile de préciser que ces deux places dans le coffre ne sont pas destinées à accueillir de solides gaillards, si ce n'est en dépannage.

Media Image Image Les sièges indépendants du rang 2 ont été remplacés par une banquette coulissante 2/3-1/3. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Le toit panoramique, en option, mesure 1,33 m de long pour 0,84 m de large. Matthieu Méheust - L'argus

Auparavant indépendants, les sièges du rang 2 ont donc été remplacés par une banquette 2/3-1/3 coulissant sur 26 cm (soit 6 cm de plus que sur l'Austral). Reculée à fond, elle permet aux passagers du deuxième rang de profiter d’un rayon aux genoux de 32 cm, alors que l’inclinaison des dossiers passe de 29° sur l'Austral à 31°. En finition haut de gamme Iconic, des coussins matelassés viennent s’ajouter aux appuis-tête. Un bien-être qui prend une tout autre tournure si le client opte pour l'option toit panoramique, d'une surface d'un mètre carré. Bien que la modularité générale soit plus poussée ici, les aficionados de l'ancien Espace regretteront cependant l'absence de plancher plat. La faute notamment à la présence de la batterie du système E-Tech sous les sièges avant.

Media Image Image En configuration 7 places, le volume de coffre est limité à 159 l contre 247 l pour l'Espace 5. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Toujours en configuration 7 places, le volume de coffre atteint 1 714 l lorsque tous les sièges sont rabattus. Matthieu Méheust - L'argus

En termes de rangement, 39 l sont répartis un peu partout dans l’habitacle, dont 11 l dans la boîte à gants et la console centrale. Les contre-portes peuvent recevoir des bouteilles d’eau de 1 l. Au rang 2, le siège du milieu abaissé libère un accoudoir avec porte-gobelets. Le volume de coffre est moins important que dans l’ancienne génération en configuration 7 places, mais il est plus élevé dans la version 5 places avec 777 l. Et pour accéder au coffre un simple geste du pied sous le bouclier suffit à actionner le hayon motorisé de série.

Volume de coffre (en litres) Espace 6 Espace 5 7 places 159 247 Rang 2 reculée en butée en version 7 places 677 614 Rang 2 reculée en butée en version 5 places 777 680 Banquettes rangs 2 + 3 rabattues 1 818 2 035 Banquette rang 2 rabattue en version 5 places 1 714 2 101

Habitacle high-tech

Media Image Image La position de conduite est identique à celle du Renault Austral. Benjamin Brillante - L'argus

Aux places avant, point de surprise. La planche de bord est identique à celle de la Mégane E-Tech et de l’Austral. Dès l’entrée de gamme Techno, les clients profitent d’un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, d’un affichage tête haute de 9,3 pouces, ainsi que de l’écran tactile central de 12 pouces avec navigation Google Map intégrée. Pas moins de 39 applications sont téléchargeables depuis le Play Store. Après Waze, L’Équipe ou encore Amazon, Renault annonce un partenariat inédit avec Gameloft, entreprise de jeux vidéo. L’application gratuite Song Pop for Renault permet de participer à un quiz musical. Afin de ne pas perturber le conducteur, les passagers peuvent utiliser leurs smartphones et tablettes pour y répondre.

Media Image Image Le SUV familial dispose de 32 aides à la conduite. Matthieu Méheust - L'argus

L’Espace se modernise avec pas moins de 32 ADAS (aides à la conduite) regroupées en trois catégories : sécurité, conduite et parking. Parmi elles figure la conduite semi-autonome de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux de signalisation et fonction Stop & Go. L’aide au stationnement, la caméra à 360° ou encore la sortie sécurisée des occupants complètent la dotation.

Un seul moteur au catalogue

Media Image Image Le bloc thermique développe une puissance de 130 ch. Il est associé à une inédite boîte à crabots et deux moteurs électriques. Matthieu Méheust - L'argus Media Image Image Le seul bloc proposé sous le capot de l'Espace est le trois-cylindres 1.2 full hybride de 200 ch. Matthieu Méheust - L'argus

Le nouveau Renault Espace est proposé dans une seule et unique motorisation, un trois-cylindres 1.2 full hybrid de 200 ch. Le bloc 1.2 de 130 ch boîte manuelle et le quatre-cylindres 1.3 TCe 160 CVT restent réservés à l'Austral. Le premier n'est pas assez performant pour ce type de véhicule. Le second est amené à disparaître puisqu'il ne répondra pas à la norme Euro 7. Quant à la motorisation 1.2 hybride rechargeable de 280 ch, elle restera l'apanage de l’Austral Coupé en 2024. Marianne Bataillon, responsable du développement de la motorisation E-Tech, justifie le choix du full hybrid 200 « comme étant la meilleure alternative au diesel. Un bloc qui affiche un rendement parmi les plus efficients de sa catégorie ».

Media Image Image La petite batterie de 1,7 kWh est positionnée sous les sièges avant. Matthieu Méheust - L'argus

Avec 104 g/km de CO 2 , le nouvel Espace fait figure de bon élève et il échappe au malus écologique. Il évite aussi le malus au poids grâce à ses 1 587 kg sur la balance, soit 215 kg de moins que l'Espace 5. Un régime minceur permis par différents facteurs. La plate-forme et les dimensions inférieures réduisent le poids de 127 kg. Le passage d’un bloc diesel 2.0 au système hybride permet de grappiller 20 kg. Un réservoir de 55 l contre 58 l pour l'Espace 5, c'est encore 7 kg de moins. La complémentarité du bloc full hybrid avec les quatre modes de régénération de la batterie permet, selon Renault, d’afficher une consommation de 4,6 l/100 km, l'équivalent de 1 100 km d’autonomie.

Système 4Control sur Esprit Alpine et Iconic

Media Image Image Conçu au Mans, le train arrière utilise un système multibras. Cela permet à l'Espace de s'équiper du 4Control Advanced. Matthieu Méheust - L'argus

En fonction de la finition, l'Espace adopte un train arrière différent. La version d’entrée de gamme Techno s’équipe d’un essieu souple en H, alors que les livrées Esprit Alpine et Iconic adoptent un train multibras pour la simple et bonne raison que ces dernières reçoivent de série le système 4Control Advanced. Cette technologie à quatre roues directrices, inaugurée par la Laguna GT en 2008, permet aux roues arrière de tourner dans le sens inverse des roues avant à hauteur de 5°. Le rayon de braquage descend alors à 10,4 m, soit autant que celui d’une Renault Clio. Au-delà de 80 km/h, les roues arrière braquent jusqu’à 1° dans le même sens que les roues avant au profit de la stabilité et de l'agilité.

Lancement prévu en juin

Media Image Image Les tarifs du Renault Espace seront dévoilés aux alentours du 20 avril. Matthieu Méheust - L'argus

Les commandes sont ouvertes depuis le 17 avril à partir de 44 500 €. Le Renault Espace arrivera en concessions au mois de juin en provenance de l'usine de Palencia, en Espagne. Selon nos estimations, le ticket d’entrée devrait se situer aux alentours de 44 000 € car la dotation en équipements sera plus riche que celle de l'Austral (à partir de 41 500 € en 200 ch). Le moteur 1.2 full hybrid de 200 ch sera associé à trois finitions : Techno, Esprit Alpine et Iconic. Un choix restreint, certes, mais ce moteur représente 80 % des ventes de l'Austral. Le constructeur français s’attend à voir des niveaux de commandes similaires entre les configuration 5 et 7 places. Fabrice Cambolive estime que « la configuration à cinq places devrait intéresser beaucoup de clients grâce au volume de coffre ». À son lancement, l'Espace se frottera aux Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq, qui seront remplacés en 2024, ainsi qu'à son cousin technique, le Nissan X-Trail.

