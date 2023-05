Renault Espace 6 (2023) : suivez notre essai en vidéo Le Renault Espace 2023 est fin prêt pour les essais. Avant nos impressions au volant, voici une première vidéo face à son concurrent le Peugeot 5008 et ce qu'il faut retenir sur cet Espace 6 devenu un SUV hybride.

La rédaction Par

Voir les photos Ce véhicule aurait pu s'appeler Grand Austral que cela n'aurait choqué personne. Mais Renault est attaché à ses noms iconiques, et il était hors de question que l'Espace quitte le catalogue. Voici donc l'Espace 6. Renault

Renault organise les premiers essais du Renault Espace 6 au Portugal à la fin de ce mois de mai. L’argus sera évidemment de la partie et, avant de retrouver nos impressions en vidéo à son volant, faisons le tour du propriétaire. On le sait déjà et cela se voit sur les photos, l’Espace s’est débarrassé de son habit de monospace pour vêtir un costume de SUV. Il ne faut pas chercher loin la raison : Renault a aménagé un Austral en version longue à sept places pour le badger Espace. Les deux véhicules sont d’ailleurs fabriqués dans la même usine de Palencia, en Espagne.

Le nouvel Espace rejoint ainsi la liste des SUV familiaux composée des Peugeot 5008, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan Allspace. En Europe, c’est ce type de voiture qui attire les familles et non plus les grands monospaces, devenus quasi inexistants. Déjà disponible à la commande, l’Espace 6 fera son entrée dans les concessions en juin 2023. Un premier essai nous permettra de savoir s'il est à la hauteur des prestations du modèle précédent et s'il se montre plus confortable et plus modulable que l'Austral pour honorer son statut de véhicule familial haut de gamme.

Dimensions en baisse pour le Renault Espace

Media Image Image Le Renault Espace 6 affiche une longueur de 4,72 m, ce qui le situe entre l'Austral et feu l'Espace 5. Renault

Avec un gabarit de 4,72 m, le nouveau Renault Espace est 14 cm plus court que le modèle précédent. Renault est ici bridé par l'exercice qui consiste à allonger un modèle compact existant : si l'on ajoute trop de centimètres, cela ne ressemble plus à rien. Par rapport à l'Austral, l'Espace 6 s'étire déjà de 21 cm. L’allongement porte aussi bien sur l’empattement, au profit des places arrière, que sur le porte-à-faux arrière, au profit du volume de coffre.

La soute affiche d’ailleurs une belle capacité, variant de 588 à 777 l selon la position de la banquette coulissante en version à 5 places. Ce volume passe à 477-677 l sur la version à 7 places. Enfin, avec le troisième rang installé, il ne reste plus que 159 l de chargement. C'est presque rien, mais la concurrence ne fait pas mieux sur ce point.

Prix et gamme Renault Espace 6

Media Image Image Un seul moteur pour le Renault Espace 6… Renault Media Image Image … il s'agit du 1.2 E-Tech Full Hybrid de 200 ch. Renault

Comme pour l’Austral, le nouveau Renault Espace fait l’impasse sur le diesel, ce que regretteront les gros rouleurs. L’offre est même limitée à un seul moteur ! Il s’agit de l’hybride E-Tech de 200 ch, composé d’un bloc essence 1.2 à trois cylindres, de deux moteurs électriques et d’une boîte à crabots multimodale. Cette motorisation full hybrid est associée à trois finitions : Techno, Esprit Alpine et Iconic. De série, l’Espace est livré en 7 places, mais une option permet de passer en 5 places sans changement de prix. Quant aux tarifs, ils sont compris entre 44 500 et 49 500 €.

À bord du Renault Espace 6 face au Peugeot 5008 (vidéo)

À lire aussi Essai Renault Espace 5 : dernier voyage en monospace

Tags