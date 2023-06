Renault Espace 6 ou Austral. Quel est le bon choix pour les familles ? Après avoir été confronté au Peugeot 5008, le nouveau Renault Espace affronte aujourd'hui l’Austral, un modèle qui lui ressemble en tous points, ou presque. L’argus a sorti la loupe ainsi que la calculatrice pour voir les différences entre ces deux SUV.

Par Vincent Foultier

Sous le feu des projecteurs depuis sa présentation fin mars, la sixième génération du Renault Espace vient de passer entre les mains de L’argus à l’occasion des essais presse. Mais nous lui avons réservé d’autres tests avant son lancement sur le marché des SUV familiaux cet été. Le nouveau venu a été défié son redoutable rival, le Peugeot 5008, puis a étalé ses changements face à l’ancienne génération de l’Espace. Une dernière confrontation s’imposait à savoir celle face à son "petit" frère, l'Austral. Un match d’exhibition en somme, tant l’adversaire du jour lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Par conséquent, lequel des deux représente le meilleur choix ?

Austral ou Espace ? Cherchez (bien) les erreurs

Renault assume le parti pris du copié-collé pour le nouveau fleuron de sa gamme malgré les critiques. Pourtant, le constructeur au Losange n’est pas le seul à avoir fait ce choix. Son concurrent Peugeot en est le parfait exemple avec les 3008 et 5008. Idem pour Volkswagen avec les Tiguan et Tiguan Allspace. Alors, quand on se penche sur la face avant des deux modèles, il est inutile de plisser les yeux pour trouver les différences. Tout est identique, à un détail près : le dessin de la calandre. Celui du nouvel Espace diffère de l’Austral par ses lamelles verticales. Mais attention, cela n'est pas valable sur la finition Esprit Alpine puisque la calandre à damier est commune aux deux.

Media Image Image La face avant de l'Espace dans sa finition Iconic... Laurent Lacoste Media Image Image ... et celle de l'Austral en finition Esprit Alpine. Laurent Lacoste

Media Image Image L'Espace de 6e génération mesure 4,72 m de long. Laurent Lacoste Media Image Image L'Austral mesure 4,51 m. Laurent Lacoste

C’est vue de profil que les premières différences apparaissent. Les portières arrière de l’Espace ont été étirées par rapport à l’Austral. Logique, le SUV familial est 21 cm plus long. Il bénéficie de 7 cm d’empattement supplémentaire pour atteindre 2,74 m (contre 2,67 m pour l’Austral). Les 14 centimètres restants sont à mettre à l’actif du porte-à-faux arrière, qui procure à l’Espace cette poupe plus verticale à l’image du 5008. On notera également la présence de fossettes sous les optiques à l’arrière de l’Espace, pour le différencier de l’Austral.

Dimensions Renault Espace Renault Austral Longueur 4,72 m 4,51 m Largeur 1,85 m 1,83 m Hauteur 1,65 m 1,62 m Empattement 2,74 m 2,67 m

Un Espace qui rentre dans le rang

Media Image Image Est-ce la planche de bord de l'Espace ou de l'Austral ? Laurent Lacoste Media Image Image Celle-ci est celle de l'Austral. Mais il n'y a pas de différences entre les deux modèles. Laurent Lacoste

Véritable véhicule statutaire, le Renault Espace était aussi apprécié pour être porteur d’innovation. Une idée reçue sur cette nouvelle mouture, en perte totale d’identité. La preuve une fois de plus dans son habitacle. La planche de bord et la console centrale sont identiques au jumeau Austral. Est-ce un problème pour autant ? Non, car la technologie embarquée est à la pointe : grande dalle numérique qui totalise 24,3 pouces, système multimédia OpenR Link fluide et efficace. Oui, car l'effet « Waouh » est absent, le mobilier intérieur étant calqué sur celui de l'Austral. Un mauvais argument pour un véhicule porte-étendard.

Une rangée de sièges en plus…

Media Image Image Le Renault Austral dispose d'une banquette 2/3-1/3 coulissante sur 22 cm. Ben Brillante Media Image Image Le Renault Espace la reprend. La place aux jambes est correcte. Laurent Lacoste

A l’intérieur comme à l’extérieur, les changements se comptent sur les doigts d’une main. La seule vraie différence réside dans l’apparition d’une troisième rangée de sièges dans le coffre. Son accès nécessite un minimum de souplesse puisque le système « Easy Access » n’est pas aussi simple que décrit. Une fois la banquette ⅔-⅓ du 2e rang rabattue, elle coulisse sur 26 cm pour pouvoir prendre place au fond du véhicule.

Media Image Image Les sièges du 3e rang sont à réserver aux enfants. Laurent Lacoste

L’inclinaison des dossiers, qui passe de 29° sur l’Austral à 31° sur l’Espace, et l’avancée de la banquette sur 22 cm, cette fois en position relevée, permet d’ajuster sa position et de libérer un peu plus de place aux jambes. Ce 3e rang reste réservé aux enfants, mais la concurrence ne fait guère mieux sur ce point. Enfin, citons un autre élément - fièrement vendu par Renault - qui permet à l’Espace de se démarquer de l’Austral : son grand toit panoramique sans traverse de 1 m2. Malheureusement, ce dernier n'est pas ouvrant.

… et du volume de coffre en moins

En configuration 7 places, l'Espace dispose d'un volume de coffre de 159 litres. Laurent Lacoste Une fois les deux sièges dans le coffre rabattus, la contenance varie entre 477 et 677 litres selon la position de la banquette du rang 2. Laurent Lacoste Toutes banquettes rabattues, le volume de coffre culmine à 1 714 litres (1 818 litres en version 5 places). Laurent Lacoste Du côté de l'Austral, en version hybride de 200 ch, le volume de coffre est compris entre 430 et 555 litres. Laurent Lacoste S'il n'est pas parfaitement plat sur l'Espace, le plancher l'est encore moins une fois les sièges rabattus sur l'Austral. Laurent Lacoste

En configuration 7 places, le volume de coffre de l’Espace est logiquement réduit. Il atteint seulement 159 litres. Il n’est pas impressionnant non plus une fois les sièges du 3e rang repliés : 477 litres lorsque la banquette du 2e rang est reculée au maximum. C’est seulement 47 litres de plus que l’Austral. En avançant la banquette, le volume de chargement atteint 677 litres (122 litres de plus que l'Austral), mais au détriment de l'espace aux jambes au 2e rang. Dans sa version 5 places, l'Espace 6 retrouve des couleurs. Le volume de coffre varie de 581 à 777 litres selon la position de la banquette. Soit bien plus que l'Austral, dont la soute culmine à 555 litres dans sa version E-Tech Full Hybrid 200 ch.

Volume de coffre (en litres) Espace Hybrid 200 Austral Hybrid 200 Version 5 places 581 à 777 430 à 555 Version 7 places 477 à 677 - Toutes banquettes rabattues 1 714 à 1 818 1 555

Même châssis et même moteur

Media Image Image Inauguré par l'Austral, le 3-cylindres hybride de 200 ch est aussi installé sous le capot de l'Espace. Laurent Lacoste Media Image Image L'Espace partage la même plate-forme que l'Austral, à savoir la CMF-CD. Matthieu Méheust - L'argus

En plus de son design, l’Espace reprend la plate-forme (CMF-CD) et le bloc essence hybride de 200 ch de l’Austral. C'est d'ailleurs la seule motorisation qui figure au catalogue de l’Espace. Ce nouveau trois-cylindres électrifié est l’alternative idéale pour l’Espace. Il échappe au malus écologique grâce à ses faibles émissions de CO2 (104 g/km) ainsi qu'au malus au poids (1 587 kg, soit seulement 70 kg de plus que l'Austral à motorisation équivalente).

Qu’en est-il sur la route ?

Media Image Image Sur la route, l'Espace se montre plus confortable que l'Austral. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Le SUV familial bénéficie d'une révision des trains roulants et d'un réglage plus souple des amortisseurs. Alexandre Krassovsky

Ces deux modèles passés à l’essai, il est désormais possible de comparer leur comportement sur la route. Le nouvel Espace offre un meilleur confort que l’Austral grâce à un réglage des amortisseurs moins ferme. Il répond mieux à sa vocation de véhicule familial. Pour le reste, les éloges faites sur l’Austral concernant le système 4Control (roues arrière directrices) sont applicables à l’Espace, tout comme les critiques sur l'agrément moteur : boîte de vitesses trop lente, puissance ressenti loin des 200 ch annoncés.

L’Espace plus cher que l’Austral, mais de combien ?

Media Image Image En version 200 ch et en finition Iconic, l'Austral coûte 43 900 €. Laurent Lacoste Media Image Image Dans cette même version, le Renault Espace réclame 5 600 € de plus. Laurent Lacoste

Au sommet de la gamme du constructeur au Losange, l’Espace affiche des tarifs compétitifs compris entre 44 500 à 49 500 €, quelle que soit la configuration (5 ou 7 places). A versions comparables, l'Austral est facturé de 41 500 à 45 300, soit une différence allant de 3 000 à 5 600 € selon la finition.

Media Image Image Mis à part sa longueur, son empattement et ses sièges du 3e rang, le nouveau Renault Espace reprend tout de l'Austral. Renault

Bilan L’Espace 6 est un Austral allongé, avec quelques modifications très subtiles. Mais alors, quel modèle acheter ? La réponse dépend de vos besoins. Pour les familles très nombreuses (+ de 5 enfants), aucun doute : c’est un Espace 7 places qu'il faut choisir. Quant à la version à 5 places, elle séduit par son volume de chargement plus généreux. Dès lors, il n'y a pas à hésiter. Sauf qu'en facturant les versions 5 et 7 places aux mêmes prix, cela fait cher l'espace supplémentaire dans la soute à bagages comparativement à un Austral. De plus, si l'on pense à la revente, l'avantage ira à la version 7 places nettement plus recherchée sur le marché des SUV familiaux d'occasion.

