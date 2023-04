Renault Espace 6. Retrouvez le SUV 7-places en live face aux Austral, 5008 et Espace 5 Un proche parent, l’Austral, un sérieux concurrent, le Peugeot 5008, et son prédécesseur : c’est le programme que L’argus réserve au Renault Espace 6. Vous êtes invités à cette première rencontre en statique. Venez poser vos questions en direct sur Youtube et Facebook le mardi 25 avril à 12 h 30.

Johann Leblanc Par

Voir les photos L'argus vous attend nombreux le 25 avril à 12 h 30 sur Youtube ou Facebook. Vous pourrez poser en direct vos question sur l'Espace 6, qui sera accompagné pour l'occasion des Austral, Espace 5 et Peugeot 5008. L'argus

En choisissant le nom Espace pour désigner la version rallongée de l’Austral, Renault a créé une controverse. Mais à L’argus, notre rôle n’est pas de juger le bien-fondé du patronyme de ce SUV sept-places. Non : nous allons plutôt lui faire affronter, en statique pour commencer, son futur ennemi juré, le Peugeot 5008. Un modèle qui domine ce segment en France quasiment depuis ses débuts en 2017. Même si ce succès commercial de la marque au Lion approche désormais de sa fin de carrière, cette confrontation était inévitable. Habitabilité, coffre, qualité de finition, gamme de moteurs et de finitions, prix… en attendant de pouvoir prendre le volant de l'Espace dans quelques semaines, nous pourrons déjà comparer de nombreux points. N’hésitez donc pas à nous poser toutes les questions que ce duel pourrait vous inspirer le mardi 25 avril prochain, à 12 h 30, en direct sur Facebook et Youtube.

Après une première découverte en studio, L'argus va retrouver l'Espace 6 dans un autre contexte, en compagnie d'autres véhicules. Nous verrons comment ce nouveau-venu se sort de ces premiers duels en statique. Matthieu Méheust - L'argus Malgré son âge avancé, le Peugeot 5008 domine toujours sans partage la catégorie des SUV sept-places en France. La confrontation avec l'Espace 6 était donc inévitable. Peugeot Plus court de 21 cm et limité à cinq personnes, l'Austral ne joue pas dans la cour que l'Espace. Mais cela n'en fait pas forcément un plus mauvais choix pour autant, surtout que ses tarifs sont aussi plus bas... Ben Brillante L'Espace cinquième du nom avait tenté sans grand succès de marier le monde des monospaces avec celui des SUV. Nous avons voulu vérifier si son lointain successeur avait gardé certains éléments de cette recette. Renault

Ce n’est pas tout. Nous apporterons aussi un Austral afin de voir comment l’Espace 6 se démarque de sa matrice. Les 21 cm gagnés en longueur ont-ils vraiment un impact sur les places arrière ? Y a t’il des différences question modularité ? Encore une fois, vous pourrez nous interroger sur tous ces sujets, et bien d’autres encore. Enfin, pour être aussi complets que possible, nous aurons aussi un Espace 5 avec nous. Vous pourrez ainsi nous demander s'il existe réellement des points communs entre ces deux productions au Losange en plus de leur appellation. Un moyen de répondre au passage à la controverse que nous avons évoqué en préambule.

Rendez-vous le 25 avril à 12 h 30

Alors, à vos claviers et on se donne rendez-vous le 25 avril à 12 h 30. Si vous voulez suivre sur Youtube, nous vous conseillons de cliquez sur la clochette « m’avertir » , en bas à gauche de la vidéo, pour être prévenu quand cette présentation va commencer. D’ici là, vous pourrez réviser le sujet grâce à nos différents articles déjà consacrés à cet Espace 6 ou à notre première vidéo tournée en studio sur cette nouveauté française, à retrouver ci-dessous. Ses prix ont même récemment été dévoilés : ils démarrent à 44 500 €.

