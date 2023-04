Renault Espace 6 vs Peugeot 5008. Premier match des SUV 7 places Version longue du 3008, le Peugeot 5008 ne laisse que des miettes à ses rivaux dans la catégorie des SUV 7 places en France. Mais Renault reprend désormais une recette similaire pour son Espace 6. Le Losange peut-il faire cesser cette longue domination ? Premier match pour le vérifier.

Johann Leblanc

Voir les photos Le Renault Espace 6 peut-il mettre un terme à la domination du Peugeot 5008 II chez les SUV sept-places en France ? L'argus a organisé un premier match statique pour tenter de le vérifier. Laurent Lacoste

Dans la petite cour des SUV 7 places, en France, le 5008 est le « modèle à abattre ». Depuis ses débuts, en 2017, le sochalien caracole en tête de cette catégorie. En 2022, il a encore trouvé 16 265 acheteurs malgré un âge avancé et l'absence de toute électrification. De quoi rendre jaloux Renault, qui ne disposait pas encore d'une telle offre. Surtout que le Losange n’a pas réussi à atteindre 1/5e de ce chiffre en cumulant les ventes des Grand Scénic, Koleos et Espace 5 l'an dernier ! C'est pourtant bien le patronyme du pionnier des monospaces que la marque a choisi pour enfin répliquer au best-seller du Lion. Malgré son nom qui peut induire en erreur, l’Espace 6 est bien un concurrent direct du 5008. En attendant de pouvoir prendre le volant de ce grand frère de l’Austral, dans quelques semaines, L’argus vous propose donc un premier match statique entre ces deux rivaux.

Style : les galbes face aux angles

Contrairement à la Clio restylée ou au futur Austral Coupé, l’Espace 6 ne porte pas encore la patte de Gilles Vidal, cet ancien chef du design Peugeot qui officie désormais chez Renault. Certains aspects de son apparence extérieure évoquent ainsi des productions du constructeur désormais un peu anciennes, comme les feux arrière en forme de C façon Captur 2 ou les « virgules » lumineuses sous les phares. Sans parler d’une silhouette qui privilégie les courbes aux arrêtes vives. C’est toutefois surtout à l’Austral que ce modèle devrait vous faire penser. Normal : il est en quelque sorte la version rallongée de ce récent SUV compact. Les deux modèles partagent donc le même faciès, à la calandre près sur certaines finitions. « Notre » version Iconic du jour arbore des lamelles verticales, alors qu’elles sont horizontales sur l’Austral équivalent. La différence se fait surtout de profil, avec une longueur accrue de 21 cm, ou de dos, avec un hayon bien plus vertical que sur le « petit frère » .

Media Image Image Hormis les barrettes de la calandre, verticales sur cette finition Iconic, l'Espace 6 reprend intégralement le visage de l'Austral. Laurent Lacoste Media Image Image Totalement revu en 2020, le faciès anguleux de ce 5008 est partagé avec le 3008, un principe que Renault a décidé de reprendre désormais. Laurent Lacoste

Cette recette, Renault n’est pas allé la chercher bien loin. Elle est justement appliquée par Peugeot. La deuxième génération de 5008 est essentiellement une déclinaison étirée du 3008 II. Elle a donc montré l’exemple à l’Espace en quittant le clan des monospaces pour rejoindre celui des vrais-faux baroudeurs, avec le succès que l’on connait. Lancée en 2017, cette seconde mouture a eu droit à un lifting très visible fin 2020. Elle conserve ainsi un style toujours assez actuel, avec des traits anguleux plutôt agressifs. Les deux rivaux partagent aussi le principe d’une poupe un peu abrupte. Un choix indispensable pour embarquer sept personnes et quelques bagages. Mais le 5008 commence à montrer son âge sur certains points. Malgré son positionnement orienté vers le sport, « notre » haut de gamme GT garde ainsi de nombreux élements à l’aspect chromé. Un matériau aujourd’hui un peu démodé. Il se contente par ailleurs de jantes 18 pouces en série (19 pouces en option) alors que l’Espace 6 Iconic chausse du 20 pouces.

Planche de bord : l’Espace fait parler sa jeunesse

Media Image Image Partagée avec l'Austral comme beaucoup d'autres choses, la planche de bord de l'Espace est moderne et bien finie dans cette finition haute Iconic. Laurent Lacoste

En prenant place dans le siège conducteur, le SUV Renault donne un coup de vieux à son adversaire. Partagée avec l’Austral, sa planche de bord en jette, avec ses deux écrans de 12 pouces disposés en L. Une taille fournie ici dès le premier niveau, Techno. Mais c’est avant tout en manipulant son système multimédia que le modèle au Losange, fabriqué en Espagne, impressionne. Apparue sur la Mégane E-Tech, l’interface signée Google est l’une des plus abouties du marché. Elle brille pas sa réactivité et se montre aussi intuitive qu’un smartphone. Tout en permettant d’installer de nombreuses applications, à l’image de la navigation préférée des automobilistes français : Waze. Cette dernière peut même être affichée en grand au niveau des compteurs, tout comme Google Maps qui est intégré d’origine.

Media Image Image Le SUV Renault propose une position de conduite qui conviendra à tous les goûts et une dotation de série très généreuse sur cette finition haute Iconic. Laurent Lacoste Media Image Image Piloté par un écran tactile 12 pouces en série, ce système multimédia pensé par Google se révèle aussi réactif et facile à utiliser qu'un smartphone. Laurent Lacoste

Media Image Image Renault a eu la bonne idée de garder des commandes physiques sur l'écran pour faciliter les réglages de la climatisation ou des sièges chauffants. Laurent Lacoste Media Image Image Le commodo derrière libère de la place au niveau de la console centrale, mais il est possible de le confondre avec celui des essuie-glaces lorsqu'on est distrait. Laurent Lacoste

En outre, Renault a eu l’intelligence d’éviter le piège du « tout-tactile ». Des boutons physiques restent présent pour pouvoir régler la climatisation sans quitter la route des yeux. Le seul grief provient ici des trois commodos derrière le volant, dont un pour piloter la boîte automatique : le risque de passer en neutre en voulant activer ses essuie-glaces est bien réel ! En contrepartie, cela permet de libérer de la place sur la console centrale pour implanter de grands rangements, deux prises USB type C et un original repose-mains qui sert aussi à la recharge par induction d’un téléphone.

Media Image Image Malgré quelques assemblages imparfaits, la planche de bord du 5008 présente toujours bien Laurent Lacoste

En face, le 5008 fait grise mine. Pourtant, au premier abord, sa présentation reste dans le coup. Son petit volant et ses compteurs perchés en hauteur demeurent aussi originaux que modernes… à défaut de faire l’unanimité. En fonction de votre position de conduite, la jante du volant pourra toujours cacher certaines informations. Contrairement à ce que le marketing affirme, cette solution ne remplace donc pas un affichage tête haute sur le pare-brise, disponible sur l’Espace moyennant 800 €. Le défaut est toutefois moins présent sur le 5008 que sur d’autres productions du Lion comme la 308, et cet aménagement compte plus d’admirateurs que de détracteurs. Non, c’est bien le système multimédia le principal souci ici. La dalle se limite à 10 pouces, et la carte du GPS ne dépassera même jamais 8 pouces. L’ensemble se révèle lent, il n’y a qu’une prise USB type A à l’avant et la caméra de recul présente une résolution digne de certains vieux jeux vidéo.

Media Image Image La jante du petit volant peut partiellement cacher le volant comme sur toutes les Peugeot actuelles, mais le 5008 est moins touché par ce problème que d'autres productions du Lion. Laurent Lacoste Media Image Image Le système multimédia du SUV Peugeot accuse sérieusement le poids des années, surtout face à un Espace qui fait désormais référence sur ce point. Laurent Lacoste

Media Image Image Malgré les années qui passent, ces touches de raccourci chromées font toujours belle impression en plus de se montrer pratique à l'usage. Laurent Lacoste Media Image Image Assez stylé et facile d'utilisation, le levier de vitesse du sochalien a juste l'inconvénient de prendre de la place. Laurent Lacoste

Pour contrebalancer ce bilan négatif, le « sochalien » , dont la production se partage d'ailleurs entre Sochaux et Rennes, peut toujours compter sur ses « toggle switches » . Ces touches de raccourci chromées façon piano ne sont pas personnalisables, contrairement à celles des 308 et 408, mais elles présentent bien et compensent partiellement l’absence de bouton physique pour régler la climatisation. Le levier de vitesses « cobra » se montre aussi très simple d’utilisation et évite toute fausse manipulation. En revanche, il prend plus de place que la petite gâchette des modèles plus récents. Le rangement derrière lui sera d’ailleurs un peu petit pour les smartphones les plus imposants.

Media Image Image Cette finition Iconic se pose un peu en héritière de la défunte Initiale Paris, avec son cuir gris sable et ces joncs ambrés d'apparence flatteuse. Laurent Lacoste

Plus qu’honorable dans l’absolu, la finition du 5008 n’est pas non plus à l’abri des critiques. On observe des ajustements imparfaits par endroits, ainsi que quelques matériaux à l’aspect et au toucher peu flatteur. Dans cette finition Iconic, l’Espace 6 parvient ici encore à prendre le dessus. Son beau cuir gris sable présent jusque sur les contre-portes évoque même la défunte finition Initiale Paris, alors que ses assemblages sont plus soignés que ceux de son rival. Seuls quelques plastiques durs ou noir laqués laissent une impression plus mitigée.

Dimensions : des proportions assez différentes

Media Image Image Le porte-à-faux arrière du SUV Renault est plus imposant que celui de son concurrent, alors que son empattement est bien plus court. Laurent Lacoste

Même s'il est moins imposant que son prédécesseur, l’Espace 6 demeure plus long de 8 cm que le 5008 II. Il mesure 4,72 m, contre 4,64 m pour son concurrent direct. Mais son empattement, la distance entre chaque essieu, est plus court de 10 cm ! Une différence importante qui se voit bien de profil, avec un porte-à-faux arrière beaucoup plus encombrant pour le SUV Renault. En théorie, le choix effectué par le Losange devrait profiter davantage au volume de coffre qu’à l’espace aux jambes pour les occupants du deuxième rang. Nous verrons un peu plus bas si c’est bien le cas. A l’inverse, ces deux rivaux affichent la même largeur, à moins d’un centimètre près, et la même hauteur.

Les dimensions des Renault Espace et Peugeot 5008 en chiffres

Dimensions Renault Espace Peugeot 5008 Longueur 4,72 m 4,64 m Largeur 1,85 m 1,84 m Hauteur 1,65 m 1,65 m Empattement 2,74 m 2,84 m

Places arrière : un 5008 plus typé monospace

Media Image Image L'Espace adopte désormais une simple banquette 1/3-2/3 à l'arrière, avec une place centrale moins confortable que les autres. Laurent Lacoste

Aux places avant, la victoire du Losange dans ce match est sans équivoque. Mais c’est bien grâce à son habitabilité et à sa modularité que l’Espace a été longtemps si populaire auprès des familles. Dans ce domaine, la cinquième génération avait déjà perdu quelques plumes, à cause d’une carrosserie qui lorgnait du côté des crossovers. En devenant un véritable SUV, la sixième mouture n’a pas vraiment cherché à arranger la situation. Elle a même choisi de délaisser les traditionnels sièges indépendants au second rang pour adopter une banquette 1/3-2/3 coulissante plus classique, façon Austral. La principale rançon de ce choix, qui avait déjà été effectué par le Scénic 4, c’est une place centrale plus étroite et plus dure que les autres. Comme elle souffre en plus de la présence d’un tunnel de transmission, mieux vaut la réserver à de jeunes enfants ou de court trajets. Le reste du temps, elle peut se transformer en pratique accoudoir, avec deux porte-gobelets intégrés, ou servir de trappe à skis.

Media Image Image Malgré leur plastique assez basique, les tablettes aviation du 5008 pourront aider à occuper les enfants. Laurent Lacoste

Oubliez également des astuces habituelles sur les anciens Scénic et Espace, comme les tablettes type aviation ou les rideaux intégrés aux portières. Tout n’est cependant pas négatif. Cette finition Iconic dispose d’une sellerie moelleuse, l’inclinaison des dossiers est réglable et les assises bien plus longues que chez Peugeot. Autant d'atouts qui sauront se faire apprécier sur les longs trajets. Deux prises USB C sont là pour recharger les appareils électroniques des enfants. Ils pourront les ranger dans de grands bacs de porte ou dans des filets au dos des sièges avant. La garde au toit est bonne à toutes les places, malgré l’immense toit vitré (option à 1 000 €) qui équipait notre exemplaire. L’espace aux coudes et aux épaules suffit amplement si vous voyagez à deux. Quant à l’espace aux jambes, il ne manque pas si la banquette n'est pas trop avancée. Cette dernière peut en effet coulisser sur 22 cm, voire 26 cm lorsqu’on veut se rendre au dernier rang. C’est beaucoup mieux que les 15 cm de débattement maximum laissés par le SUV Peugeot.

Media Image Image Le SUV Peugeot est le seul à recevoir trois sièges individuels à l'arrière, à la façon des anciens monospaces. Laurent Lacoste

Pourtant, ici, c’est bien le sochalien qui semble être le plus digne successeur des anciens monospaces. En plus de profiter d’un plancher bien plat, il est le seul à conserver des sièges individuels, tous de largeur identique et dotés de fixations ISOFIX. L’éventuel passager central sera donc aussi bien installé que ses congénères, voire même un peu mieux. Sur les places extérieures, les plus grands auront en effet ici moins de place pour leur tête, du moins avec le toit ouvrant vitré panoramique présent sur notre exemplaire (option à 1 200 €). La faute au rideau dont Renault parvient à se dispenser grâce à la technologie électrochrome, qui permet de faire varier l’opacité du verre selon la luminosité. On pourra également déplorer des sièges un peu plus durs que ceux du rival et des assises trop courtes pour bien soutenir les cuisses. Sans oublier le plastique assez basique présent sur les contre-portes et sur les tablettes aviation… même si ces dernières ont au moins le mérite d’exister ici, tout comme les rideaux aux fenêtres !

Media Image Image Malgré des assises plus longues et plus moelleuses que chez Peugeot, les places du fond du SUV Renault ne sont vraiment adaptées que pour des enfants. Laurent Lacoste Media Image Image Les places du troisième rang du 5008 offrent un peu plus de garde au toit que celles de son rival et un accès plus facile, mais leur assise est plus courte. Laurent Lacoste

Le dernier rang sera, lui, seulement destiné à de jeunes enfants, comme sur tous les SUV 7 places de format comparable. Le confort s’y montre assez sommaire et l’espace aux jambes ou à la tête est assez restreint dans les deux cas. Mais les Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq ou Volkswagen Tiguan Allspace ne brillent pas vraiment plus dans ce domaine. Cela n’empêche toutefois pas le 5008 de reprendre à nouveau l’avantage ici, malgré des assises encore trop courte et trop dures. En plus d’offrir quelques précieux centimètres de garde au toit en plus, le sochalien propose un accès bien plus aisé à cette troisième rangée. Dans l’Espace, il y a une marche plus haute à enjamber et la découpe de la portière impose de se contorsionner davantage. S’extirper de là se révèle ensuite encore plus compliqué. Heureusement, si vous restez coincés, vous aurez pas moins de quatre porte-gobelets et deux prises USB C à votre disposition…

Media Image Image L'Espace 6 est le seul à proposer des prises USB C à tous les niveaux, même si elles sont malheureusement regroupées d'un seul côté au troisième rang. Laurent Lacoste

Nos mesures d'habitabilité des Renault Espace et Peugeot 5008

Mesures en cm Renault Espace Peugeot 5008 Deuxième rang Espace aux jambes 20-42 23-38 Largeur aux coudes 132 137 Largeur aux épaules 145 145 Garde au toit 99 92-98* Longeur assise 50 45 Troisième rang Espace aux jambes 12-34 17-32 Largeur aux épaules 125 116 Garde au toit 86 90 Longueur assise 41 36

Coffre : un 5008 plus généreux et modulable

Le long porte-à-faux arrière du dernier-né de Renault pouvait laisser espérer un volume de chargement très généreux. Pourtant, selon la norme VDA 210, qui utilise de petites briquettes et compte le volume disponible sous le plancher, c’est le baroudeur Peugeot qui transporte le plus de bagages. Il peut aller de 166 l, en configuration 7 places, à 1 940 l en 2 places, alors que son concurrent doit se contenter d’une fourchette comprise entre 159 l et 1 714 l. En configuration 5 places, la plus utilisée, le 5008 conserve également une soute plus accueillante, grâce notamment à des formes plus cubiques.

La banquette du SUV Renault coulisse davantage que chez Peugeot, ce qui engendre des variations de volume plus grande en configuration cinq-places. Laurent Lacoste Comme tous leurs concurrents, nos deux rivaux ne laissent que peu d'espace pour les bagages en configuration sept-places. Laurent Lacoste Les sièges individuels du 5008 permettent de moduler l'espace de différentes manières, mais il n'y a pas de gâchettes dans la paroi pour les rabattre facilement. Laurent Lacoste Le coffre du 5008 est un peu plus grand que celui de l'Espace en configuration sept-places, mais il demeure symbolique. Laurent Lacoste C'est devenu une rareté sur le marché : au prix de quelques manipulations, les sièges du troisième rang du 5008 peuvent être extraits de l'habitacle. Laurent Lacoste Le 5008 est le seul de ces deux SUV dont le siège avant passager peut se mettre en tablette pour transporter de longs objets. Laurent Lacoste

Notez cependant que l'Espace est ici le seul à être aussi disponible en variante 5 places. Cette alternative est proposée au même tarif que les déclinaisons avec strapontins et offre un volume de coffre bien plus généreux : de 581-777 l, selon la position de la banquette coulissante, à 1 818 l. Mais elle ne parvient toujours pas à faire jeu égal avec le SUV au Lion. Ce dernier possède en outre un seuil de chargement plus bas de 10 cm, qui simplifiera la vie au moment de charger les lourds sacs de course. Enfin, il enfonce le clou avec son siège avant passager rabattable, qui permettra de transporter des objets plus longs. Une astuce inconnue de son rival, à l’image des sièges de dernier rang extractibles.

Les volumes de coffre et les mesures de L'argus

Renault Espace Peugeot 5008 Volume en l (Norme VDA) Volume en 7-places 159 166 Volume en 5-places 581-777 702-780 Volume en 2-places 1 818 1 862-1 940 Mesures L'argus en cm Hauteur du seuil 79 69 Largeur passages de roues-maxi 112-128 119-121 Profondeur 5 pl./banquette rabattue* 90-116/216 96-110/233 Ouverture largeur/hauteur 67/87 81/88

Devenue rare sur le marché, hormis sur les dérivés d'utilitaires, cette possibilité ne sera pas utilisée par tout le monde. Il faut s’habituer à des manipulation un peu fastidieuse, puis trouver où ranger ces deux fauteuils un peu encombrants et pas vraiment légers. Même combat pour la traverse de l’enrouleur de plage arrière, dont on ne sait jamais vraiment quoi faire quand on l’enlève pour voyager à sept. Ici, l’Espace retrouve enfin des couleurs, en proposant un rangement pour son couvre-bagages sous le plancher. Il est aussi le seul à avoir des gâchettes dans la paroi du coffre pour rabattre la banquette du deuxième rang d’un geste, et ses lanières pour replier la troisième rangée sont mieux pensées que celles de son rival. Bref, il compense sa modularité moins poussée par davantage de simplicité… ce qui conviendra finalement très bien à beaucoup d’utilisateurs.

Moteurs : le choc des époques

Media Image Image Comme sur l'Austral, la couleur dorée du E est là pour indiquer la présence d'une motorisation hybride... qui est de toute façon la seule proposée ici. Laurent Lacoste

Il y a un autre domaine dans lequel la partition jouée est bien différente : celui des motorisations. Côté Renault, difficile de faire plus simple. Contrairement à l’Austral, l’Espace 6 ne propose qu’un seul choix. Il n’a gardé que la version « full hybride » de 200 ch, qui associe le récent trois-cylindres 1.2 turbo-essence avec deux blocs électriques, une originale boîte de vitesses à crabots et une petite batterie de 2 kWh. Suffisant pour rouler fréquemment sans consommer d’essence en ville et afficher des émissions de CO 2 très basses : de 104 à 108 g/km. Aucun malus écologique n’est donc à redouter.

Media Image Image L'Espace 6 ne propose qu'un seul moteur, le récent trois-cylindres 1.2 turbo E-Tech hybride de 200 ch. Laurent Lacoste Media Image Image « Notre » 508 était équipé du diesel 1.5 BlueHDI de 130 ch, un type de moteur que l'Espace 6 a décidé de bannir de son vocabulaire. Laurent Lacoste

Le 5008 subit pour sa part désormais les foudres de cette taxe. Malgré la disparition de ses variantes 180 ch, ses rejets de dioxyde de carbone sont compris entre 141 et 153 g/km. La « pénalité carbone » varie ainsi entre 650 et 1 901 € en 2023. Le Peugeot paie ici encore son âge, avec deux moteurs 100 % thermiques. Il propose d’un côté le trois-cylindres turbo-essence 1.2 PureTech 130, disponible avec une boîte manuelle six rapports ou une automatique huit rapports EAT8, et de l’autre un diesel, le 1.5 BlueHDI 130, forcément associé à l’EAT8.

Les moteurs des Renault Espace 6 et Peugeot 5008 en bref

Renault Espace

trois-cylindres 1.2 hybride de 200 ch avec boîte automatique spécifique

Peugeot 5008

trois-cylindres 1.2 essence de 130 ch avec boîte manuelle six raports

trois-cylindres 1.2 essence de 130 ch avec boîte automatique huit rapports

trois-cylindres 1.5 diesel de 130 ch avec boîte automatique huit rapports

Malgré son remplacement prévu à la fin 2024, le 5008 actuel goûtera bientôt à l’électrification. Une inédite motorisation 1.2 hybride de 136 ch doit en effet rejoindre la gamme des 3008 et 5008 en juin. Elle recevra une version modernisée du 1.2 PureTech, qui troquera notamment la courroie de distribution contre une chaîne. Au passage, cela permet d’espérer une fiabilité enfin plus sereine ! La boîte automatique Aisin sera, elle, remplacée par une inédite transmission à double embrayage assez particulière, développée avec Punch Powertrain. Mais le moteur électrique restera bien moins puissant que chez Renault et la batterie bien plus petite. Il ne sera donc pas possible de couper aussi souvent le trois-cylindres, comme en témoignent d’ailleurs les 126 g/km de CO 2 .

Prix : Un Espace pas si coûteux que ça

Media Image Image Ces deux rivaux partagent le principe d'un hayon très vertical afin d'emporter sept personnes et quelques bagages. Laurent Lacoste

Plus récent et bien plus puissant que son concurrent, l’Espace 6 est logiquement plus cher que son concurrent. Les prix de son unique motorisation hybride E-Tech 200 ch sont compris entre 44 500 € et 49 500 €. Le 5008 débute, lui, dès 38 120 €. Mais à ce tarif, il se contente d’une boîte manuelle et d’un trois-cylindres essence essence de 130 ch. Sans parler d’un équipement qui souffre de quelques lacunes, comme un écran de seulement 8 pouces ou l’absence d’accès mains libres. Comptez 40 170 € minimum pour la transmission EAT8, voire 43 070 € pour le diesel BlueHDI 130. Notre haut de gamme BlueHDI 130 GT culmine à 48 770 €, et dépasse même le tarif de l’Espace Iconic si on ajoute son malus écologique de 1 504 € dans la balance.

Cela semble difficile à encaisser alors que la motorisation du sochalien s’annonce de plus en plus compliquée à revendre à l’avenir. D’autant que son équipement se révèle en prime moins riche que celui de son rival. Comme la variante Esprit Alpine au look sportif, l’Espace Iconic dispose même de quatre roues directrices pour réduire son rayon de braquage en ville et améliorer son comportement routier. Une technologie unique dans la catégorie. Dans un autre registre, cette déclinaison haute profite aussi de sièges en cuir chauffant et électriques, avec une fonction massage pour le conducteur. Autant d’atouts qui sont soit absents, soit optionnels sur le 5008 GT. Notez cependant qu’on parle seulement ici de prix catalogue. Une remise sera toujours bien plus facile à obtenir sur un modèle en fin de carrière comme le SUV du Lion. La marque offre d’ailleurs d’office un rabais conséquent si vous optez pour un achat en ligne.

Media Image Image Les phares Matrix LED demeurent optionnels même sur l'Espace haut de gamme, mais ils font partie des technologies indisponibles sur le 3008 actuel, comme l'affichage tête haute ou les quatre roues directrices. Laurent Lacoste

Bilan Renault Espace vs Peugeot 5008 Oubliez l’Espace tel que le vous le connaissiez. Cette sixième génération s’est davantage éloignée du monde des monospaces que le Peugeot 5008 II, avec sa simple banquette en deux parties et sa troisième rangée étriquée à l’accès compliqué. La disparition de certaines astuces pourra également en chagriner certains, surtout qu’on les retrouve encore chez le SUV au Lion. Un redoutable rival qui va jusqu’à annoncer un volume de coffre supérieur à celui de son concurrent, malgré son gabarit plus compact ! Mais l’Espace 6 n’a pas dit son dernier mot. Son système multimédia signé Google relègue celui du sochalien au rang d’antiquité, et sa motorisation hybride est bien plus dans l’air du temps que la gamme de son vieillissant rival. Il offre également une modularité plus simple à dompter, à défaut d’être aussi poussée, et une finition encore plus soignée. Quant à son rapport prix-équipements, il paraît plus agressif. Reste à savoir si le Losange saura enfin défier le 5008 sur le terrain du dynamisme, longtemps resté une spécialité Peugeot. Après avoir pris le volant du petit frère Austral, on peut le penser, surtout avec les quatre roues directrices des finitions hautes. Rendez-vous dans quelques semaines pour être fixé grâce à nos essais de cet Espace 6. En attendant, d’autres matchs statiques vous attendent prochainement.

