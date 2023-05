Renault Espace. De monospace à SUV en 6 générations [VIDÉO] Renault ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de l'automobile en présentant la 6e génération de son Espace. Celui qui a ouvert la voie aux monospaces en 1983 s’est aujourd’hui transformé en SUV. L’argus retrace les différentes évolutions apportées à ce modèle, fabriqué à plus de 1,2 million d’unités en presque 30 ans.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Les spécificités des 6 générations du Renault Espace se dévoilent au travers une vidéo. Renault

Il y a quarante ans, le 7 novembre 1983, Renault lançait un modèle pas comme les autres : l’Espace. Son design façon TGV et son habitabilité/modularité intriguent avant de réellement séduire les foules. Après cette première génération, quatre autres se sont succédées jusqu’au lancement de la 6e (et dernière) en mars dernier. Lors de la présentation de son dernier né, Renault a rassemblé tous les modèles de la saga. L’occasion pour la rédaction de L’argus de réaliser une vidéo retraçant la genèse du modèle et ses principales évolutions. Magnéto !

Genèse : de Matra à Renault en passant par… Peugeot !

Impossible de parler de la saga Espace, sans revenir sur les projets précurseurs. C’est Matra qui, dans les années 1970, est le premier à travailler sur un van Chrysler à la française. Philippe Guédon, le patron de la société, a eu cette idée au retour d’un voyage aux Etats-Unis. Il met sur le coup le designer Antoine Volanis qui élabore un premier croquis. Il se transforme en 1979 en une maquette à l’échelle 1. Le projet P16 était né. Matra va proposer cette étude à Peugeot qui montre son intérêt et demande des évolutions. Le prototype P17, plus compact, voit le jour en juin 1980 suivi par le projet P18 quelques mois plus tard.

Sur demande de son patron, le designer de chez Matra Antoine Volanis va imaginer un van Chrysler à la française. DR Le projet Matra P16 est la mise en œuvre du dessin d'Antoine Volanis. DR Le projet Matra P17 de 1980 repose sur une plate-forme de Talbot Horizon. Le projet Matra P18 est une évolution du concept P17. Clément Choulot Le projet Matra P23 ressemble déjà très fidèlement à l'Espace. DR

Le 4 mai 1981, les maquettes sont toutes présentées à la direction de la marque au Lion. Mais le constructeur natif de Sochaux, en difficulté suite au rachat de Chrysler, se retire finalement du projet. Matra continue de faire évoluer en profondeur son véhicule qui se transforme, en octobre 1982, en prototype P23. Renault, à qui l’on a présenté le concept en décembre, accepte le projet qui va finalement donner naissance à l’Espace.

Renault Espace 1 (1984 - 1991)

La première génération du modèle est présentée en novembre 1983 et commercialisée en 1984. Celui qui inaugure le segment des monospaces en Europe est un véritable concentré d’innovations. Dans ses 4,25 m de long, il offre sept confortables sièges amovibles ou modulables à souhait. Il est aisément possible de transformer l’habitacle en salon. Du jamais vu pour l’époque !

Media Image Image L'Espace 1 est présenté en 1983 et commercialisé en 1984. Renault Media Image Image La modularité de l'Espace 1 étonne. Il est possible d'extraire les sièges, de les retourner de les déplacer ! Renault

La position de conduite surélevée fait aussi partie des nouveautés. Et si le segment des monospaces n’est plus aussi plébiscité aujourd’hui, cette installation en hauteur est toujours très appréciée… désormais sur les SUV ! L’Espace se caractérise aussi par ses importantes surfaces vitrées qui baignent l’habitacle de lumière. Sous le capot de sa carrosserie en polyester (encore une spécificité du modèle), l’Espace renferme les motorisations 2.0 litres les plus puissantes de la gamme en essence.

Media Image Image Les surfaces vitrées sont XXL et la position de conduite surélevée. Renault Media Image Image Le Renault Espace 1 dérive du travail de Matra. Renault

En 1985, le diesel s’ajoute au catalogue. De série, l’Espace reçoit la direction assistée et les vitres avant électriques. Une version à 4 roues motrices, baptisée quadra, est disponible à compter de 1988. En 1991, après trois ans de carrière et un restylage, le monospace s’est vendu à 191 674 exemplaires, trois fois plus qu’escompté.

Renault Espace 2 (1991 - 1996)

Le 19 février 1991, Renault lance l’Espace 2. L’évolution de style est notable avec des lignes plus arrondies, plus dynamiques, plus modernes. Les coques des rétroviseurs sont carrément profilées ! Dans sa transformation, le monospace s’est allongé de 18 cm pour atteindre les 4,43 m.

Media Image Image L'Espace 2 arrive en 1991. Renault Media Image Image La position de conduite reste agréable. Les matériaux doux au toucher. Renault

L’Espace conserve tout ce qui a fait son charme, en particulier son intérieur vaste et modulable. Le pavillon peut lui recevoir deux petits toit ouvrants. Au chapitre moteur, un nouveau bloc - plus noble - fait son apparition. C’est le V6 essence de 153 ch issu de la Renault 25. Sur cette génération, Renault va même aller jusqu’à greffer un V10 sur son mythique et unique Espace F1. Une boîte automatique assoit définitivement l’Espace dans son statut de véhicule haut de gamme.

Media Image Image Les formes de l'Espace 2 sont plus arrondies. Le modèle est aussi plus grand (4,43m). Renault Media Image Image Les 5 sièges arrière sont toujours amovibles. Renault

Le succès du monospace fait finalement des émules chez PSA qui lance en 1994 les Peugeot 806 et Citroën Evasion. L’Espace continue sa success story. Cette 2e génération va s’écouler à 316 518 unités.

Renault Espace 3 (1996 - 2002)

L’année 1996 rime avec le lancement de l’Espace 3. On ne change pas une équipe gagne ? Si ! Sur cette génération, Renault reprend la main sur le design jusqu’alors confié à Matra. C’est Thierry Metroz, aujourd’hui directeur du design DS, qui est à l’origine de ce coup de crayon. La filiation entre la 3e génération de l’Espace et la Laguna 1 est indéniable. Forcément, les deux véhicules sont signés du même auteur.

Media Image Image L'Espace 3 pointe le bout de sa calandre en 1996. Renault Media Image Image Le monospace de 3e génération est encore plus grand que son prédécesseur. Il est même décliné en variante longue 'Grand Espace". Renault

Dans sa mue, le monospace n’a pas modifié sa hauteur (1,70 m de haut). En revanche, il a encore grandi : + 8 cm pour atteindre les 4,52 m. En 1998, Renault lance une inédite variante baptisée Grand Espace. Elle est plus longue de 27 cm. De quoi améliorer l’habitabilité, plus particulièrement le volume de coffre, et faire face à une concurrence qui devient plus menaçante comme chez Chrysler avec le Grand Voyager.

Media Image Image La nouveauté dans cet habitacle se résume par l'arrivée d'un écran LCD au centre de la planche de bord. Il regroupe une bonne partie de l'instrumentation. Renault Media Image Image Les sièges sont désormais installés sur des rails. Ils peuvent coulisser. Renault

Désormais, tous les sièges sont installés sur des rails. Notons que les barres de toit ont, elle aussi, la faculté de coulisser pour se transformer en galerie ou en aileron aérodynamique. Au poste de conduite, Renault innove en déportant l’instrumentation au centre du tableau de bord avec un écran LCD. En 1999, la chic finition Initiale vient agrémenter le catalogue et les puissances culminent à près de 200 ch (170 ch pour le V6 ESL). Plus de 365 000 exemplaires seront commercialisés jusqu’en 2002, dont 71 200 pour la seule année 1999.

Renault Espace 4 (2002 - 2014)

Il y a plus de 20 ans, Renault donne naissance à l’Espace 4. Un modèle non plus produit par Matra, mais directement par le constructeur au Losange à Sandouville, en Normandie. Au passage, le dernier de la lignée des monospaces délaisse sa carrosserie faite de matériaux composites pour de l’acier et de l'aluminium. Comme son prédécesseur, l’Espace 4 est décliné en deux carrosseries : normal (4,65 m) et longue (4,85 m).

Media Image Image C'est le modèle de la saga Espace à la carrière la plus longue. Renault Media Image Image Les sièges sont toujours individuels. Renault

Pour dynamiser la carrière de cette 4e génération, malmenée par la concurrence, le pionnier des monospaces va connaître trois restylages en 12 ans. Une carrière particulièrement longue. Ces évolutions qui vont lui permettre de gagner des motorisations plus puissantes (jusqu’à 245 ch) ou des équipements plus sophistiqués à l’image de la caméra de recul et du GPS. En option, un grand toit ouvrant est disponible. Aussi ingénieux et équipé soit l’Espace, le segment des monospaces est en perte de vitesse. Pour la première fois dans la carrière du modèle, Renault va même faire disparaître le diesel du catalogue. Plus de 350 000 unités vont tout de même être vendues.

Media Image Image La 4e génération du Renault Espace arrive en 2022. Renault Media Image Image L'implantation de la planche de bord reste peu ou prou identique. Renault

Renault Espace 5 (2014 - 2023)

En 2014, on ne parle plus de monospace, mais de crossover pour qualifier l’Espace. Renault a revu le style en chaussant son iconique véhicule familial de roues plus grandes et en abaissant la cabine. Une hauteur qui chute de 5 cm (1,68 VS 1,73 m), c’est autant de services rendus en moins pour charger des objets encombrants. Outre le fait que le coffre est bien moins logeable, puisque les sièges du rang 3 ne sont plus extractibles (juste escamotables), l’habitacle est aussi moins accueillant et moins lumineux avec une surface vitrée réduite.

Media Image Image L'Espace 5 change de dimension. Il devient crossover. Renault Media Image Image La planche de bord voit débarquer un plus grand nombre d'écrans. Des technologies comme le châssis à 4 roues directrices apparaissent. Renault

Media Image Image Il est plus bas et chausse des grandes roues. La carrosserie représente 2/3 du véhicule, les vitrages le tiers restant. Renault

Les proportions sont désormais les suivantes : 2/3 de carrosserie pour un 1/3 de vitrage. Renault a dû faire des compromis pour remettre en selle son modèle et séduire une clientèle qui n’a plus d’yeux que pour les baroudeurs. Ce qui ne change pas, c’est que le nouveau venu conserve son standing et profite toujours des technologies dernier cri (sièges massants, châssis à 4 roues directrices…) avec des écrans à foison et davantage de connectivité (aide au parking avec caméra, système multimédia connecté…) L’offre de motorisation se compose de moteur essence (jusqu'à 225 ch) et diesel (130 et 160 ch).

Renault Espace 6 (2023 - …)

Media Image Image L'Espace 6 a beaucoup de gènes communs avec l'Austral. Renault Media Image Image L'implantation à bord de l'Espace 6 est identique à celle de l'Austral. Il y a les mêmes tablettes 12''. Renault

D’Espace, la 6e génération, présentée en mars 2023, ne conserve que le nom. Renault l’a fait dériver vers le segment des SUV en reprenant la base d’un modèle existant au catalogue, l’Austral, qu’il a rallongé de 21 cm. Dans sa transformation, le modèle a perdu plusieurs de ses aspects pratiques comme le plancher plat ou les sièges individuels au rang 2. Ils ont été remplacés par une banquette (⅔ - ⅓) coulissante sur 22 cm. En basculant le dossier et en la tirant sur quelques centimètres supplémentaires (4 cm), on accède (péniblement) aux deux strapontins de la 3e rangée. Il y a tout de même des domaines dans lesquels Renault a fait progresser l’Espace : système multimédia de 12 pouces avec interface Google, large toit panoramique photosensible de 1,33 m de long, motorisation hybride de 200 ch. C'est l’unique moteur disponible au catalogue (pas de malus écologique). Trois finitions sont proposées au catalogue (Techno, Esprit Alpine et Iconic). Le ticket d’entrée est fixé à 44 500 €. Le nouvel Espace sera commercialisé à l’été.

Media Image Image L'Espace 6 est désormais très éloigné de la première génération en terme de style, d'habitabilité et d'âge. DR Media Image Image L'évolution des dimensions de l'Espace à travers les générations. L'argus

À lire aussi Renault Espace (2023). Les prix et la gamme de la 6e génération

Tags